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Гастрономическое новогоднее путешествие в Псков

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Гастрономическое новогоднее путешествие в Псков
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🎄На новый год!
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 72 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 15 990 ₽ за человека

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Гастрономическое новогоднее путешествие в Псков
Гастрономическое новогоднее путешествие в Псков

Что вы увидите

  • Изборская крепость– Эко-ферма “Изборский страус” – Псков – Новогодний банкет – Псков: обзорная экскурсия – Псковский Кремль – Печерский монастырь – Эко-ферма “Хлебный Хутор”: обед и новогодняя программа – Пушкинские Горы – Усадьба “Михайловское”– Свято-Успенский Святогорский монастырь – Пчелиная Ферма
Отправляемся в яркое новогоднее путешествие по псковским землям. Вас ожидает настоящее гастрономическое приключение по экофермам с дегустациями, фееричное празднование Нового года с традиционными блюдами, исследование сельской жизни, а также участие в древнерусских зимних забавах. И всё это в тандеме с архитектурными достопримечательностями 🏛️ и знакомством с историческим богатством здешних мест.
Что входит
  • ⬤ Экскурсия по Псковскому Кремлю
  • ⬤ Обзорная экскурсия по Пскову
  • ⬤ Входные билеты в Изборскую крепость
  • ⬤ Посещение Словенских ключей
  • ⬤ Экскурсия по Свято-Успенскому Псково-Печорскому монастырю
  • ⬤ Посещение эко-фермы «Хлебный Хутор»
  • ⬤ Сытный обед из эко-продуктов на ферме
  • ⬤ Участие в новогодней программе на территории «Хлебного хутора»
  • ⬤ Мастер-класс по созданию новогодней игрушки
  • ⬤ Авторские трассовые экскурсии
  • ⬤ Экскурсионное обслуживание в усадьбе Михайловское
  • ⬤ Входные билеты в усадьбы Михайловское
  • ⬤ Посещение и экскурсия на пчелиной ферме
  • ⬤ Дегустация меда
  • ⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • ⬤ Экскурсия по экоферме “Изборский страус”
  • ⬤ Обед с блюдами из страусиного мяса
  • ⬤ Сопровождение квалифицированным гидом на протяжении всего тура
  • ⬤ Проживание в отеле: 2 ночи во Пскове
  • ⬤ Завтраки в отеле
Что не входит
  • Оплачивается по желанию при заказе тура:⬤ Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в ресторане “Андромеда”. Cтоимость на 1 взрослого составит 5 000 р (алкоголь приобретается отдельно по барной карте)
  • на ребенка от 10 до 18 лет от 4 000 р. Стоимость банкета для детей до 10 лет составит 2 500 р.
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Московская
Место завершения
🏁 м.пл.Восстания; м. Московская
Гастрономическое новогоднее путешествие в Псков
Гастрономическое новогоднее путешествие в Псков
Гастрономическое новогоднее путешествие в Псков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СканТур
СканТур
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