Отправляемся в яркое новогоднее путешествие по псковским землям. Вас ожидает настоящее гастрономическое приключение по экофермам с дегустациями, фееричное празднование Нового года с традиционными блюдами, исследование сельской жизни, а также участие в древнерусских зимних забавах. И всё это в тандеме с архитектурными достопримечательностями 🏛️ и знакомством с историческим богатством здешних мест.