Изборская крепость– Эко-ферма “Изборский страус” – Псков – Новогодний банкет – Псков: обзорная экскурсия – Псковский Кремль – Печерский монастырь – Эко-ферма “Хлебный Хутор”: обед и новогодняя программа – Пушкинские Горы – Усадьба “Михайловское”– Свято-Успенский Святогорский монастырь – Пчелиная Ферма
Отправляемся в яркое новогоднее путешествие по псковским землям. Вас ожидает настоящее гастрономическое приключение по экофермам с дегустациями, фееричное празднование Нового года с традиционными блюдами, исследование сельской жизни, а также участие в древнерусских зимних забавах. И всё это в тандеме с архитектурными достопримечательностями 🏛️ и знакомством с историческим богатством здешних мест.
Что входит
⬤ Экскурсия по Псковскому Кремлю
⬤ Обзорная экскурсия по Пскову
⬤ Входные билеты в Изборскую крепость
⬤ Посещение Словенских ключей
⬤ Экскурсия по Свято-Успенскому Псково-Печорскому монастырю
⬤ Посещение эко-фермы «Хлебный Хутор»
⬤ Сытный обед из эко-продуктов на ферме
⬤ Участие в новогодней программе на территории «Хлебного хутора»
⬤ Мастер-класс по созданию новогодней игрушки
⬤ Авторские трассовые экскурсии
⬤ Экскурсионное обслуживание в усадьбе Михайловское
⬤ Входные билеты в усадьбы Михайловское
⬤ Посещение и экскурсия на пчелиной ферме
⬤ Дегустация меда
⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
⬤ Экскурсия по экоферме “Изборский страус”
⬤ Обед с блюдами из страусиного мяса
⬤ Сопровождение квалифицированным гидом на протяжении всего тура
⬤ Проживание в отеле: 2 ночи во Пскове
⬤ Завтраки в отеле
Что не входит
Оплачивается по желанию при заказе тура:⬤ Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в ресторане “Андромеда”. Cтоимость на 1 взрослого составит 5 000 р (алкоголь приобретается отдельно по барной карте)
на ребенка от 10 до 18 лет от 4 000 р. Стоимость банкета для детей до 10 лет составит 2 500 р.
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Московская
Место завершения
🏁 м.пл.Восстания; м. Московская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.