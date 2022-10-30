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Описание
Шоу-ужин с фермерскими продуктами, эксклюзивными винами и премиум водкой:
1 ноября в пятницу в 18:00 в ресторане Gril’ один из самых узнаваемых телевизионных шефов страны, ресторатор и телеведущий Саша Белькович устроит незабываемый ужин из пяти курсов с фермерскими продуктами Краснодарского края в сопровождении идеально подобранных вин Анапы и премиум-водки “Белая Берёзка”!
11 ноябрся 2022
Ответы на вопросы
Что входит
Стоимость ужина 6500 ₽ (включено меню, шоу-программа и автограф-сессия).
Есть VIP-билет с идеальной видимостью
Что не входит
Проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ресторан Gril’, Отель Hilton St Petersburg ExpoFor
Завершение: Ресторан Gril’, Отель Hilton St Petersburg ExpoForum, Петербургское ш. , 62, корп. 1, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: 11 ноябрся 2022
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Стоимость ужина 6500 ₽ (включено меню, шоу-программа и автограф-сессия).
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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