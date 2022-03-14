Гатчина. Гатчинский дворец

Гатчина

3.8
6 отзывов
Групповая
Гатчина. Гатчинский дворец
Гатчина. Гатчинский дворец
Гатчина. Гатчинский дворец
Гатчина. Гатчинский дворец

Что вы можете увидеть 🤩

  • Гатчинский дворец
  • Площадь Коннетабля
  • Гатчинский парк
  • Ингербурские ворота
  • Собор св. Павла
  • Адмиралтейские ворота
  • Памятник Павлу I
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
История дворцово-паркового ансамбля в Гатчине началась в 1765 году, когда Екатерина II подарила эти земли своему фавориту – графу Григорию Орлову. Дворец был возведен архитектором Антонио Ринальди в стиле рыцарского средневекового замка. В 1783 году, после смерти графа Г. Г. Орлова, императрица Екатерина II подарила Гатчину своему сыну, великому князю Павлу Петровичу, будущему императору Павлу I. Он преобразил Гатчину в соответствии со своими представлениями об идеальном государстве. В 1881 году в Гатчине на 13 лет поселился Александр III со своей семьей. Государь очень любил Гатчину и ежегодно выделял на обустройство города немалые средства. В результате Гатчина стала образцовым дворцовым городом.
Гатчинский дворец Вы будете очарованы великолепными интерьерами Гатчинского дворца, безмятежностью пейзажей окружающего его парка и зеркальной гладью многочисленных озер и прудов. В ходе экскурсии по Гатчинскому дворцу Вы увидите мемориальные вещи, которые принадлежали императору Павлу I, бережно сохраненные вдовствующей императрицей Марией Федоровной, парадные залы, где царствуют поистине имперское великолепие и роскошь.
Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии: плац перед Гатчинским дворцом, залы Гатчинского дворца, аллеи Гатчинского парка.

Какие достопримечательности Вы увидите::

    •Гатчинский дворец
    •Площадь Коннетабля
    •Гатчинский парк
    •Ингербурские ворота
    •Собор св. Павла
    •Адмиралтейские ворота
    •Памятник Павлу I

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • услуги экскурсовода
    • транспортное обслуживание
    • входные билеты с экскурсией по Гатчинскому дворцу
    • самостоятельная прогулка по парку
    Что не входит
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
    Завершение: гостиница «Октябрьская»
    Когда и сколько длится
    Когда: по субботам в 10:30
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    по субботам в 10:30

    Отзывы от туристов

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