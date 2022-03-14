Что вы можете увидеть 🤩

История дворцово-паркового ансамбля в Гатчине началась в 1765 году, когда Екатерина II подарила эти земли своему фавориту – графу Григорию Орлову. Дворец был возведен архитектором Антонио Ринальди в стиле рыцарского средневекового замка. В 1783 году, после смерти графа Г. Г. Орлова, императрица Екатерина II подарила Гатчину своему сыну, великому князю Павлу Петровичу, будущему императору Павлу I. Он преобразил Гатчину в соответствии со своими представлениями об идеальном государстве. В 1881 году в Гатчине на 13 лет поселился Александр III со своей семьей. Государь очень любил Гатчину и ежегодно выделял на обустройство города немалые средства. В результате Гатчина стала образцовым дворцовым городом.

Гатчинский дворец Вы будете очарованы великолепными интерьерами Гатчинского дворца, безмятежностью пейзажей окружающего его парка и зеркальной гладью многочисленных озер и прудов. В ходе экскурсии по Гатчинскому дворцу Вы увидите мемориальные вещи, которые принадлежали императору Павлу I, бережно сохраненные вдовствующей императрицей Марией Федоровной, парадные залы, где царствуют поистине имперское великолепие и роскошь.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии: плац перед Гатчинским дворцом, залы Гатчинского дворца, аллеи Гатчинского парка.

Какие достопримечательности Вы увидите::

•Гатчинский дворец

•Площадь Коннетабля

•Гатчинский парк

•Ингербурские ворота

•Собор св. Павла

•Адмиралтейские ворота

•Памятник Павлу I