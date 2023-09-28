Окунуться в роскошную жизнь и узнать, какие секреты хранят владельцы знаменитого дворца
Дворец имеет богатую историю, хранит секреты владельцев на протяжении 200 лет, и только эхо подземного хода отвечает вам сразу, но о тайнах молчит. Однако мы в процессе экскурсии это молчание нарушим.
Вы узнаете, был ли счастлив император Павел I, почему столовая находилась в коридоре, а окна — под потолком и где находятся самые большие солнечные часы.
Вы узнаете, был ли счастлив император Павел I, почему столовая находилась в коридоре, а окна — под потолком и где находятся самые большие солнечные часы.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наша цель — досконально изучить созданный Антонио Ринальди Гатчинский дворец. Он был «колыбелью 3 императоров»: здесь много времени проводили Павел I, Александр III и Николай II. Мы посетим сам дворец, подземный ход, Берёзовый домик, погуляем по живописному парку. Вы узнаете:
- Чем отличался трон Павла I от всех прочих и почему императора почти лишили родительских прав на старших детей;
- Был ли счастлив Павел I и по своей ли воле он находился так далеко от столицы;
- Почему царь-миротворец Александр III избегал появления в Петербурге и принял решение о переезде за город;
- Откуда управлялась шестая часть суши и как можно вести все дела без секретарей;
- Почему окна в царской спальне находятся под самым потолком, а столовая — в коридоре;
- Откуда взялась картофельная команда и кто в неё входил;
- Почему во дворце не было придворного этикета;
- Где проверяли на боеспособность подводную лодку;
- Как можно кататься на санках без снега;
- Где находятся самые большие солнечные часы;
- И многое другое!
Организационные детали
- Я встречу вас в любом удобном для вас месте и после экскурсии привезу обратно
- Экскурсия проходит на минивэне Mercedes V-class AMG. Есть детское кресло.
- Дополнительно оплачивается вход во дворец — 500 руб. и в парк — 150 руб.
- По желанию можете взять напрокат вёсельную лодку — 500 руб. /час
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 64 туристов
Гид, краевед, историк. Провожу на профессиональном уровне индивидуальные экскурсии по музеям, дворцам и другим достопримечательностям Петербурга и пригородов. Для комфортного передвижения гостей использую Mercedes V-class AMG-style на 6 пассажирских мест.
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