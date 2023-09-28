Гатчина. Колыбель 3 императоров

Окунуться в роскошную жизнь и узнать, какие секреты хранят владельцы знаменитого дворца

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Дворец имеет богатую историю, хранит секреты владельцев на протяжении 200 лет, и только эхо подземного хода отвечает вам сразу, но о тайнах молчит. Однако мы в процессе экскурсии это молчание нарушим.

Вы узнаете, был ли счастлив император Павел I, почему столовая находилась в коридоре, а окна — под потолком и где находятся самые большие солнечные часы.
Гатчина. Колыбель 3 императоров
Гатчина. Колыбель 3 императоров
Гатчина. Колыбель 3 императоров
Гатчина. Колыбель 3 императоров
Гатчина. Колыбель 3 императоров
Гатчина. Колыбель 3 императоров
Гатчина. Колыбель 3 императоров
Гатчина. Колыбель 3 императоров
Гатчина. Колыбель 3 императоров
Гатчина. Колыбель 3 императоров
Гатчина. Колыбель 3 императоров
Гатчина. Колыбель 3 императоров
Гатчина. Колыбель 3 императоров
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Описание

Что вас ожидает

Наша цель — досконально изучить созданный Антонио Ринальди Гатчинский дворец. Он был «колыбелью 3 императоров»: здесь много времени проводили Павел I, Александр III и Николай II. Мы посетим сам дворец, подземный ход, Берёзовый домик, погуляем по живописному парку. Вы узнаете:

  • Чем отличался трон Павла I от всех прочих и почему императора почти лишили родительских прав на старших детей;
  • Был ли счастлив Павел I и по своей ли воле он находился так далеко от столицы;
  • Почему царь-миротворец Александр III избегал появления в Петербурге и принял решение о переезде за город;
  • Откуда управлялась шестая часть суши и как можно вести все дела без секретарей;
  • Почему окна в царской спальне находятся под самым потолком, а столовая — в коридоре;
  • Откуда взялась картофельная команда и кто в неё входил;
  • Почему во дворце не было придворного этикета;
  • Где проверяли на боеспособность подводную лодку;
  • Как можно кататься на санках без снега;
  • Где находятся самые большие солнечные часы;
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Я встречу вас в любом удобном для вас месте и после экскурсии привезу обратно
  • Экскурсия проходит на минивэне Mercedes V-class AMG. Есть детское кресло.
  • Дополнительно оплачивается вход во дворец — 500 руб. и в парк — 150 руб.
  • По желанию можете взять напрокат вёсельную лодку — 500 руб. /час

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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