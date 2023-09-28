Дворец имеет богатую историю, хранит секреты владельцев на протяжении 200 лет, и только эхо подземного хода отвечает вам сразу, но о тайнах молчит. Однако мы в процессе экскурсии это молчание нарушим.



Вы узнаете, был ли счастлив император Павел I, почему столовая находилась в коридоре, а окна — под потолком и где находятся самые большие солнечные часы.