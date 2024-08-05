Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждёт вас на этой экскурсии! Маршрут пройдёт по красивейшим местам нашего города — главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Из окна автобуса вы увидите Невский, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, а после отправитесь в роскошный Мраморный дворец, где специально для вас откроют закрытые покои князя, писавшего под криптонимом К. Р.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Часть 1: обзорная экскурсия

Вы познакомитесь с более чем трёхсотлетней историей Санкт-Петербурга. Полюбуетесь панорамой красавицы-Невы, великолепными ансамблями центральных городских площадей и знаменитыми памятниками. Вас ждёт встреча с грандиозным Исаакиевским собором и бывшей резиденцией русских императоров — Зимним дворцом. Вы увидите Адмиралтейство, Мраморный дворец, проедете по Невскому проспекту. А на Марсовом поле и у «Медного всадника» у нас запланированы остановки.

Часть 2: Мраморный дворец

Один из самых красивых дворцов Северной столицы, пример архитектуры раннего классицизма. Мраморный дворец был резиденцией великих князей, среди которых правнук Екатерины II генерал-адмирал Константин Николаевич Романов, а позднее его сын — Константин Константинович, поэт и переводчик, писавший под криптонимом К. Р. Гид покажет вам Парадную лестницу и знаменитый Мраморный зал, а также проведёт в покои К. Р., которые долгое время были закрыты для посещения.

Организационные детали