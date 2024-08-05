Главное в Петербурге: обзорная экскурсия с посещением Мраморного дворца

Увидеть доминанты Северной столицы и заглянуть в закрытые покои великого князя К.Р. (в группе)
Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждёт вас на этой экскурсии! Маршрут пройдёт по красивейшим местам нашего города — главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Из окна автобуса вы увидите Невский, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, а после отправитесь в роскошный Мраморный дворец, где специально для вас откроют закрытые покои князя, писавшего под криптонимом К. Р.
Главное в Петербурге: обзорная экскурсия с посещением Мраморного дворца
Главное в Петербурге: обзорная экскурсия с посещением Мраморного дворца
Главное в Петербурге: обзорная экскурсия с посещением Мраморного дворца
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Часть 1: обзорная экскурсия

Вы познакомитесь с более чем трёхсотлетней историей Санкт-Петербурга. Полюбуетесь панорамой красавицы-Невы, великолепными ансамблями центральных городских площадей и знаменитыми памятниками. Вас ждёт встреча с грандиозным Исаакиевским собором и бывшей резиденцией русских императоров — Зимним дворцом. Вы увидите Адмиралтейство, Мраморный дворец, проедете по Невскому проспекту. А на Марсовом поле и у «Медного всадника» у нас запланированы остановки.

Часть 2: Мраморный дворец

Один из самых красивых дворцов Северной столицы, пример архитектуры раннего классицизма. Мраморный дворец был резиденцией великих князей, среди которых правнук Екатерины II генерал-адмирал Константин Николаевич Романов, а позднее его сын — Константин Константинович, поэт и переводчик, писавший под криптонимом К. Р. Гид покажет вам Парадную лестницу и знаменитый Мраморный зал, а также проведёт в покои К. Р., которые долгое время были закрыты для посещения.

Организационные детали

  • Обзорная экскурсия продлится около двух часов, остальное время будет посвящено посещению Мраморного дворца
  • В стоимость включено: услуги гида, транспортное обслуживание, входные билеты
  • Остановки во время обзорной экскурсии могут меняться в зависимости от дорожной ситуации
  • Экскурсию проводит профессиональный экскурсовод с городской аккредитацией

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3 000 ₽
Дети 8-18 лет2 500 ₽
Дети до 7 лет2 000 ₽
Пенсионеры2 900 ₽
Студенты2 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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