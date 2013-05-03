Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ГОП и «Союз советских хулиганов»

4
3 отзыва
Сергей Е.
Сергей Е. – Гид из Санкт-Петербурга
Для многих Петербург — это императорские дворцы и загородные резиденции, истории 📖 из жизни императоров и аристократов.

Но я хочу показать совершенно другой Петербург — бандитский.

Со мной вы прогуляемся по Лиговскому проспекту — самому криминальному району 1920-х годов.

Вы узнаете о гопниках и хулиганах, где находились самые злачные места и как ленинградская милиция боролась с массовым хулиганством.
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Экскурсия

690 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
ГОП и «Союз советских хулиганов»
ГОП и «Союз советских хулиганов»
Мы изучим Лиговский проспект, как место самой криминогенной среды Ленинграда в конце 20-ых годов.
Узнаем где находился ГОП, от названия которого пошло слово гопники. Познакомимся с работой ленинградской милиции по искоренению массового гопничества и хулиганства в городе трёх революций.
Посетим бывшие "малины", "хазы" и притоны, коими изобиловала Лиговка. Проследуем в самый злачный участок Лиговки - Чубаровский переулок и сад Сан-Галли.
Выясним, почему, так называемое "чубаровское дело" имело столь широкий резонанс как по городу Ленина, так и за его пределами.
Погуляем по некогда криминогенным переулочкам и познакомимся с историей 📖 обитавших там жильцов.
🚩 Начало: Лиговский пр., д. 10/118
🏁 Место завершения: ст. м. "Обводный канал"
Что входит
  • экскурсия в сопровождении автора
ГОП и «Союз советских хулиганов»
ГОП и «Союз советских хулиганов»
ГОП и «Союз советских хулиганов»
ГОП и «Союз советских хулиганов»
ГОП и «Союз советских хулиганов»
Время проведения: согласно расписанию в календаре
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей Е.
Сергей Е.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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Сергей Е. проводит ещё 5 экскурсий

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