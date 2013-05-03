Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Мы изучим Лиговский проспект, как место самой криминогенной среды Ленинграда в конце 20-ых годов.

Узнаем где находился ГОП, от названия которого пошло слово гопники. Познакомимся с работой ленинградской милиции по искоренению массового гопничества и хулиганства в городе трёх революций.

Посетим бывшие "малины", "хазы" и притоны, коими изобиловала Лиговка. Проследуем в самый злачный участок Лиговки - Чубаровский переулок и сад Сан-Галли.

Выясним, почему, так называемое "чубаровское дело" имело столь широкий резонанс как по городу Ленина, так и за его пределами.

Погуляем по некогда криминогенным переулочкам и познакомимся с историей 📖 обитавших там жильцов.