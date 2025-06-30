Самые популярные места за 1 день в Карелии и эксклюзивный объект КарелияГид - этно-хутор Каменная Карелия с обедом национальной карельской кухни и эко-тропой по "Листам каменной книги"!
Описание экскурсииУникальный тур для ценителей великолепных карельских пейзажей! За один день вам предстоит пройти по экотропе “Листы каменной книги”, увидеть шумные водопады Ахвенкоски и прогуляться по горному парку Рускеала с его завораживающими видами. Важная информация: На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть — организатору онлайн (мы пришлём вам ссылку). Часть оплаты, внесенную по ссылке организатору, мы вернём в полном объеме в случае отмены заказа с вашей стороны не менее, чем за 48 часов до выезда. В случае отмены заказа менее, чем за 48 часов до выезда, возврат осуществляется за вычетом фактически понесенных расходов организатором. Внимание! Вы можете забронировать места на первых рядах в автобусе за доп. плату по желанию (уточняйте в чате заказа) - отличная возможность не спешить к началу посадки и гарантировать себе и друзьям места рядом! Обращаем ваше внимание, что в период большого количества выездов (летний сезон, праздничные даты), время отправления может варьироваться от 6:00 до 6:45. В Карелии Вас ждет серпантинная дорога, заблаговременно рекомендуем запастись средствами от укачивания. Внимание! Приобретая тур для компании из нескольких человек, обязательно предупредите об этом менеджера, так как в высокий сезон в один тур отправляются несколько автобусов одновременно и вы можете оказаться в разных группах.
Что включено
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе туристического класса по всему маршруту/n
- Экскурсионное сопровождение профессионального гида
- Страховка от несчастного случая*
- Автобусная обзорная экскурсия по г. Сортавала
- Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Экскурсия по экотропе «Листы каменной книги» с местным гидом
- Обед на этнохуторе «Каменная Карелия»
- Трансфер до парка Рускеала
- Посещение магазина от форелевого хозяйства
- Посещение магазина карельских бальзамов и настоек
Что не входит в цену
- Входной билет в горный парк Рускеала - 600 р. взрослые 400 р. 60+ и студенты 350 р. школьники
- Входной билет на экотропу / «Аллея сказок/» 500 р.
Место начала и завершения?
Казанская пл., д. 2 парковка за Казанским собором
Когда и сколько длится?
Когда: В 6:15
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
30 июн 2025
