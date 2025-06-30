Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Самые популярные места за 1 день в Карелии и эксклюзивный объект КарелияГид - этно-хутор Каменная Карелия с обедом национальной карельской кухни и эко-тропой по "Листам каменной книги"! 5 1 оценка

Ближайшие даты: Время начала: 06:30

Описание экскурсии Уникальный тур для ценителей великолепных карельских пейзажей! За один день вам предстоит пройти по экотропе “Листы каменной книги”, увидеть шумные водопады Ахвенкоски и прогуляться по горному парку Рускеала с его завораживающими видами. Важная информация: На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть — организатору онлайн (мы пришлём вам ссылку). Часть оплаты, внесенную по ссылке организатору, мы вернём в полном объеме в случае отмены заказа с вашей стороны не менее, чем за 48 часов до выезда. В случае отмены заказа менее, чем за 48 часов до выезда, возврат осуществляется за вычетом фактически понесенных расходов организатором. Внимание! Вы можете забронировать места на первых рядах в автобусе за доп. плату по желанию (уточняйте в чате заказа) - отличная возможность не спешить к началу посадки и гарантировать себе и друзьям места рядом! Обращаем ваше внимание, что в период большого количества выездов (летний сезон, праздничные даты), время отправления может варьироваться от 6:00 до 6:45. В Карелии Вас ждет серпантинная дорога, заблаговременно рекомендуем запастись средствами от укачивания. Внимание! Приобретая тур для компании из нескольких человек, обязательно предупредите об этом менеджера, так как в высокий сезон в один тур отправляются несколько автобусов одновременно и вы можете оказаться в разных группах.

В 6:15 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе туристического класса по всему маршруту/n

Экскурсионное сопровождение профессионального гида

Страховка от несчастного случая*

Автобусная обзорная экскурсия по г. Сортавала

Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски

Экскурсия по экотропе «Листы каменной книги» с местным гидом

Обед на этнохуторе «Каменная Карелия»

Трансфер до парка Рускеала

Посещение магазина от форелевого хозяйства

Посещение магазина карельских бальзамов и настоек Что не входит в цену Входной билет в горный парк Рускеала - 600 р. взрослые 400 р. 60+ и студенты 350 р. школьники

Входной билет на экотропу / «Аллея сказок/» 500 р. Место начала и завершения? Казанская пл., д. 2 парковка за Казанским собором Когда и сколько длится? Когда: В 6:15 Экскурсия длится около 16 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Важная информация На сайте вы оплачиваете 25% стоимости

