Кронштадт лаконичен, прост, чист и спокоен как старый матрос. Он не кричит красками и не радует солнцем, все его оттенки серого цвета, потому что бушлат его – из гранита.

Я знаю и безумно люблю эту землю и хочу окунуть вас в реальный и канувший в лето мир этого острова, города и крепости. Узнайте что спрятано в рассказах стариков, за стенами библиотек и архивов, в фотографиях, письмах, застольных байках, а потом вы сможете вернуться сюда не один раз, так как будете понимать, что еще захотите увидеть. Вы побываете в разных частях острова, поэтому все перемещения будут на машине.

Мы увидим уникальный природный заповедник с реликтовыми растительными сообществами в виде прибрежных плавней, черноольховых топей, приморских лугов, форты-фрегаты: Александр, Пётр, Павел и Кроншлот, номерные южные форты, невидимые из города, створные маяки и знаки, показывающие путь по не простому фарватеру, комплекс защитных сооружений от наводнений и крепостные стены с оборонительными казармами, Якорную площадь, Петровский парк 🌳, Летний Сад, часть докового комплекса и Морской Никольский Собор. Все эти уникальные объекты станут обязательными точками нашего маршрута.

Кронштадт моя маленькая Родина. Это - родина моих родителей, бабушек и дедушек, это - дом моего прадеда, сбежавшего от голода революции на угольный буксир кочегаром в 1922 году. Я могу познакомить Вас с этим Чудом. Многое во время прогулок не увидеть без оптики или не увидеть в принципе, по объективным причинам. Поэтому, нашими помощниками будут монокли, карты и специально разработанные фотоальбомы.

Для гостей с детьми помимо специальной адаптации всего путешествия под них, посещение перепелиной мини фермы.