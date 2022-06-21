Это поездка в город Приозерск на Карельском перешейке (120 км от Петербурга) и знакомство с более чем тысячелетней историей «города на каменной скале», в ходе которой мы познакомимся с его главными достопримечательностям, а также прогуляемся до живописной каменоломни шведского периода, по пути заглянув на действующий гранитный карьер.
В окружении брутально-притягательной природы Карелии мы узнаем, что город этот, сменивший за свою историю 4 названия, известен не только крепостью Корела, но и живописными окрестностями, а история его весьма захватывающая и интересная.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Трансфер по окрестностям
Что не входит
Обед
Билет в музей
Билет на электричку
Где начинаем и завершаем?
Начало: 188760 Лен обл. , г. Приозерск, ул. Привокзальная 1
Завершение: Ж/Д станция Кузнечное
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юля — ваш гид в Санкт-Петербурге
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