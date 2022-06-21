Город на каменной скале

Город на каменной скале
Город на каменной скале
Город на каменной скале
Город на каменной скале
Город на каменной скале
Город на каменной скале
Город на каменной скале

Что вас ожидает 🤩

  • Вокзал города Приозерска
  • Крепость Корела
  • Центр города
  • Лютеранская кирха
  • Гранитный карьер
  • Шведская каменоломня
  • Ладожские шхеры (частично)
Это поездка в город Приозерск на Карельском перешейке (120 км от Петербурга) и знакомство с более чем тысячелетней историей «города на каменной скале», в ходе которой мы познакомимся с его главными достопримечательностям, а также прогуляемся до живописной каменоломни шведского периода, по пути заглянув на действующий гранитный карьер.
В окружении брутально-притягательной природы Карелии мы узнаем, что город этот, сменивший за свою историю 4 названия, известен не только крепостью Корела, но и живописными окрестностями, а история его весьма захватывающая и интересная.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер по окрестностям
Что не входит
  • Обед
  • Билет в музей
  • Билет на электричку
Где начинаем и завершаем?
Начало: 188760 Лен обл. , г. Приозерск, ул. Привокзальная 1
Завершение: Ж/Д станция Кузнечное
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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