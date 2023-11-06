Город в мелочах

Окунуться в историю через поиск любопытных, но неприметных деталей Петербурга

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Взглянуть на город с другого ракурса: сверху, снизу, изнутри.

Сделать уникальные фотографии, узнать спрятанную в мелочах историю и разобраться в хитросплетении городских знаков и легенд.

Очутиться в Китае посреди Петербурга, увидеть фонтан, работающий даже зимой, забраться на секретную крышу и заглянуть в парадные. Питер скрывает много удивительного, отправляемся на поиск!
Город в мелочах
Город в мелочах
Город в мелочах
Город в мелочах
Город в мелочах
Город в мелочах
Город в мелочах
Город в мелочах
Город в мелочах
Город в мелочах
Город в мелочах
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Петербург — не только город дворцов и парадных площадей, это «город пышный, город бедный» (А. C. Пушкин).

  • Мы окунёмся в рассказы неприметных городских объектов
  • Познакомимся с самыми маленькими, незаметными памятниками и символами, которые поведают нам о прошлом и настоящем этих мест. Фонари и люки, мосты и решётки, даже двери и звери будут нашими помощниками.
  • Заглянем во дворы и парадные, выйдем на крышу и, возможно, спустимся в подземелье
  • Раскроем историю города с абсолютно другого ракурса: посмотрим на известные и неизведанные места сверху, снизу и даже изнутри!

«Город в мелочах» — экскурсия уникальная, т. к. она подстраивается индивидуально под ваши предпочтения.

Организационные детали

В случае посещения платных объектов (крыши, подземелья, некоторые парадные) — билеты оплачиваются отдельно. Их стоимость:

  • Крыша ~150 руб. /чел.
  • Подземелье ~150 руб. /чел.
  • Парадная «Ромашка» ~200 руб. /чел.
  • Ротонда — нет фиксированной стоимости

Эти цены имеют свойство меняться, за детей где-то вход стоит меньше.

  • Маршрут можно составить без посещения платных объектов
  • Некоторые объекты (Новая Голландия, парадная «Ромашка») посещаются, только если экскурсия проводится на автомобиле. Это может быть ваш личный транспорт, либо мы можем арендовать его. Пишите, обсудим.
  • Экскурсия может быть проведена для большего кол-ва людей по предварительной договорённости

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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