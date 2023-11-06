Взглянуть на город с другого ракурса: сверху, снизу, изнутри. Сделать уникальные фотографии, узнать спрятанную в мелочах историю и разобраться в хитросплетении городских знаков и легенд. Очутиться в Китае посреди Петербурга, увидеть фонтан, работающий даже зимой, забраться на секретную крышу и заглянуть в парадные. Питер скрывает много удивительного, отправляемся на поиск!

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Петербург — не только город дворцов и парадных площадей, это «город пышный, город бедный» (А. C. Пушкин).

Мы окунёмся в рассказы неприметных городских объектов

Познакомимся с самыми маленькими, незаметными памятниками и символами, которые поведают нам о прошлом и настоящем этих мест. Фонари и люки, мосты и решётки, даже двери и звери будут нашими помощниками.

Заглянем во дворы и парадные, выйдем на крышу и, возможно, спустимся в подземелье

Раскроем историю города с абсолютно другого ракурса: посмотрим на известные и неизведанные места сверху, снизу и даже изнутри!

«Город в мелочах» — экскурсия уникальная, т. к. она подстраивается индивидуально под ваши предпочтения.

Организационные детали

В случае посещения платных объектов (крыши, подземелья, некоторые парадные) — билеты оплачиваются отдельно. Их стоимость:

Крыша ~150 руб. /чел.

Подземелье ~150 руб. /чел.

Парадная «Ромашка» ~200 руб. /чел.

Ротонда — нет фиксированной стоимости

Эти цены имеют свойство меняться, за детей где-то вход стоит меньше.