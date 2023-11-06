Окунуться в историю через поиск любопытных, но неприметных деталей Петербурга
Взглянуть на город с другого ракурса: сверху, снизу, изнутри.
Сделать уникальные фотографии, узнать спрятанную в мелочах историю и разобраться в хитросплетении городских знаков и легенд.
Очутиться в Китае посреди Петербурга, увидеть фонтан, работающий даже зимой, забраться на секретную крышу и заглянуть в парадные. Питер скрывает много удивительного, отправляемся на поиск!
Сделать уникальные фотографии, узнать спрятанную в мелочах историю и разобраться в хитросплетении городских знаков и легенд.
Очутиться в Китае посреди Петербурга, увидеть фонтан, работающий даже зимой, забраться на секретную крышу и заглянуть в парадные. Питер скрывает много удивительного, отправляемся на поиск!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Петербург — не только город дворцов и парадных площадей, это «город пышный, город бедный» (А. C. Пушкин).
- Мы окунёмся в рассказы неприметных городских объектов
- Познакомимся с самыми маленькими, незаметными памятниками и символами, которые поведают нам о прошлом и настоящем этих мест. Фонари и люки, мосты и решётки, даже двери и звери будут нашими помощниками.
- Заглянем во дворы и парадные, выйдем на крышу и, возможно, спустимся в подземелье
- Раскроем историю города с абсолютно другого ракурса: посмотрим на известные и неизведанные места сверху, снизу и даже изнутри!
«Город в мелочах» — экскурсия уникальная, т. к. она подстраивается индивидуально под ваши предпочтения.
Организационные детали
В случае посещения платных объектов (крыши, подземелья, некоторые парадные) — билеты оплачиваются отдельно. Их стоимость:
- Крыша ~150 руб. /чел.
- Подземелье ~150 руб. /чел.
- Парадная «Ромашка» ~200 руб. /чел.
- Ротонда — нет фиксированной стоимости
Эти цены имеют свойство меняться, за детей где-то вход стоит меньше.
- Маршрут можно составить без посещения платных объектов
- Некоторые объекты (Новая Голландия, парадная «Ромашка») посещаются, только если экскурсия проводится на автомобиле. Это может быть ваш личный транспорт, либо мы можем арендовать его. Пишите, обсудим.
- Экскурсия может быть проведена для большего кол-ва людей по предварительной договорённости
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1072 туристов
Добрый день! Меня зовут Дарья. Я коренная петербурженка и профессиональный экскурсовод. Моя любовь к экскурсиям началась еще в школе: гид в школьном музее, прогулы уроков в Эрмитаже:) В своей работе я опираюсь на индивидуальный подход к каждому запросу. Провожу как тематические экскурсии и исторические квесты, так классические программы. А еще умею работать с детьми и рада показать город самым маленьким гостям!
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