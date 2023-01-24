Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Экскурсия в неповторимых интерьерах
Витражи, деревянная скульптура, гобелены, роспись и книги, книги, книги! В этом культурном пространстве вы на время отдалитесь от суеты и цифровых технологий. Словно окажетесь одновременно в закрытом элитном клубе, эксклюзивном книжном магазине и музее. Узнаете, кто, как и зачем создал Книжную капеллу. Осмотрите залы «Капелла Апостолов Книги», «Книга Войн», «Книга странствий», «Шервудский лес» и другие.
Секреты факсимильных копий
Вас ждет редкая возможность прикоснуться к сокровищам книжного культурного наследия, ведь в капелле собрано более 5000 воссозданных томов знаковых и малоизвестных книг, а также альбомы и географические атласы. Гид подробно расскажет о факсимиле — воспроизведении любого графического оригинала. И конечно, вы сможете подержать и почитать книги-реликвии из собрания Капеллы.
Организационные детали
Входные билеты в Книжную капеллу включены в стоимость.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на ул. Почтамтская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 201 экскурсию для 276 туристов
Наше сообщество организовывает невероятные путешествия и походы по Ленинградской области, захватывающие поездки и увлекательные экскурсии по историческим местам. Вас ждут новые интересные знакомства и, конечно, возможность исследовать малоизвестные редкие объекты!