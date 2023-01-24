Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Книжная капелла открылась в Петербурге не так давно и поражает с первого взгляда! Это уникальное пространство восходит к часовне готического храма, скрипторию старинного монастыря и личной библиотеке в замке. На экскурсии вы в деталях изучите интерьеры этого загадочного места, узнаете о репринте старинных изданий и вдохновитесь атмосферой, окружавшей книжников прошлых веков.

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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия в неповторимых интерьерах

Витражи, деревянная скульптура, гобелены, роспись и книги, книги, книги! В этом культурном пространстве вы на время отдалитесь от суеты и цифровых технологий. Словно окажетесь одновременно в закрытом элитном клубе, эксклюзивном книжном магазине и музее. Узнаете, кто, как и зачем создал Книжную капеллу. Осмотрите залы «Капелла Апостолов Книги», «Книга Войн», «Книга странствий», «Шервудский лес» и другие.

Секреты факсимильных копий

Вас ждет редкая возможность прикоснуться к сокровищам книжного культурного наследия, ведь в капелле собрано более 5000 воссозданных томов знаковых и малоизвестных книг, а также альбомы и географические атласы. Гид подробно расскажет о факсимиле — воспроизведении любого графического оригинала. И конечно, вы сможете подержать и почитать книги-реликвии из собрания Капеллы.

Организационные детали

Входные билеты в Книжную капеллу включены в стоимость.