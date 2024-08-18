Петербург сразу строили как крупный центр и столицу.
Разрабатывались планы застройки, создавались проекты типовых домов и индивидуальных дворцовых комплексов, приглашались лучшие мастера из Европы — Пётр I добивался красоты и гармонии архитектуры. Именно по этим местам, где сохранились постройки петровского времени, и пройдёт наш маршрут.
Разрабатывались планы застройки, создавались проекты типовых домов и индивидуальных дворцовых комплексов, приглашались лучшие мастера из Европы — Пётр I добивался красоты и гармонии архитектуры. Именно по этим местам, где сохранились постройки петровского времени, и пройдёт наш маршрут.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 14:00
Описание экскурсии
Вы пройдёте по набережной Невы, стрелке Васильевского острова и Адмиралтейскому саду и увидите:
- Дом главного архитектора Петровского времени Доменико Трезини и памятник великому мастеру
- Первую городскую усадьбу и официальную резиденцию губернатора Петербурга — Меншиковский дворец
- Здание Двенадцати коллегий — главное административное здание России
- Кунсткамеру — первый общественный музей и научное сообщество
- Петропавловскую крепость и Адмиралтейство — мощный защитный комплекс города
- Колокольню Петропавловского собора с флюгером города и первыми музыкальными часами
Я расскажу:
- Как появился Санкт-Петербург и где формировались первые центры города
- Чем привлекала работа в России известных архитекторов Европы и как складывалась их судьба в незнакомой стране
- Почему Петербург называют Петровским парадизом и Северной Венецией
- Чем продиктована необычность форм первых построек и как менялся облик зданий в течение 300 лет
А также покажу фотографии, рисунки и гравюры 18–21 веков.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 200 ₽
|Пенсионеры
|1 000 ₽
|Школьники
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Университетской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Светлана! Я родилась в Санкт-Петербурге, всё время живу в любимом городе. У меня образование искусствоведа. Уже более 10 лет я работаю экскурсоводом. При подготовке экскурсииЗадать вопрос
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