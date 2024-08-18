Градообразующие основы Санкт-Петербурга

Поговорить об архитектурных стилях и шедеврах великих зодчих (мини-группа)
Петербург сразу строили как крупный центр и столицу.

Разрабатывались планы застройки, создавались проекты типовых домов и индивидуальных дворцовых комплексов, приглашались лучшие мастера из Европы — Пётр I добивался красоты и гармонии архитектуры. Именно по этим местам, где сохранились постройки петровского времени, и пройдёт наш маршрут.
Градообразующие основы Санкт-Петербурга
Градообразующие основы Санкт-Петербурга
Градообразующие основы Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 14:00

Описание экскурсии

Вы пройдёте по набережной Невы, стрелке Васильевского острова и Адмиралтейскому саду и увидите:

  • Дом главного архитектора Петровского времени Доменико Трезини и памятник великому мастеру
  • Первую городскую усадьбу и официальную резиденцию губернатора Петербурга — Меншиковский дворец
  • Здание Двенадцати коллегий — главное административное здание России
  • Кунсткамеру — первый общественный музей и научное сообщество
  • Петропавловскую крепость и Адмиралтейство — мощный защитный комплекс города
  • Колокольню Петропавловского собора с флюгером города и первыми музыкальными часами

Я расскажу:

  • Как появился Санкт-Петербург и где формировались первые центры города
  • Чем привлекала работа в России известных архитекторов Европы и как складывалась их судьба в незнакомой стране
  • Почему Петербург называют Петровским парадизом и Северной Венецией
  • Чем продиктована необычность форм первых построек и как менялся облик зданий в течение 300 лет

А также покажу фотографии, рисунки и гравюры 18–21 веков.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 200 ₽
Пенсионеры1 000 ₽
Школьники1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Университетской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураНеобычныеЛетниеНа выходныеДворцы, замки и особнякиПетропавловская крепостьПопулярные местаКунсткамераДворец МеньшиковаВасильевский островПрирода и пейзажиАдмиралтействоУсадьбы и дворцыНабережнаяНеобычные домаПетропавловский соборСвятые местаИскусство и музеиМузеиДля студентовСамое главноеС набережной

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