Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге

читать дальше стараюсь найти интересный материал, докапываюсь до первоисточника и разбираюсь в деталях. Использую в работе только достоверную информацию. Разбираюсь сама и помогаю разобраться другим. Всегда сопровождаю рассказ показом фотографий, рисунков, гравюр, картин, которые помогают полнее раскрыть тему.

Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Светлана! Я родилась в Санкт-Петербурге, всё время живу в любимом городе. У меня образование искусствоведа. Уже более 10 лет я работаю экскурсоводом. При подготовке экскурсии