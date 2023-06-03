«Графская колония - святой источник», экскурсия по посёлку Песочный

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В ходе нашей пешеходной экскурсии по поселку Песочный вы сможете полюбоваться старинными дачами, узнать об истории посёлка и его жителях, насладиться прекрасной загородной природой и попробовать на вкус чистую родниковую воду!
«Графская колония - святой источник», экскурсия по посёлку Песочный
«Графская колония - святой источник», экскурсия по посёлку Песочный
«Графская колония - святой источник», экскурсия по посёлку Песочный
«Графская колония - святой источник», экскурсия по посёлку Песочный
«Графская колония - святой источник», экскурсия по посёлку Песочный
«Графская колония - святой источник», экскурсия по посёлку Песочный
Ближайшие даты:
3
июн
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июн
17
июн
24
июн
1
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Что вас ожидает:

  • Знакомство с историей местности – Кирпичный завод Вяземских и Старая мельница.
  • План застройки посёлка Графская 1902 года – Имена землевладельцев графа А. В. Стенбок-Фермора, княгини М. В. Вяземской и графини Е. В. Левашовой в названии улиц посёлка.
  • Общество благоустройства дачной местности – Дачный модерн Графской колонии и судьба ее обитателей.
  • Дом купца Бухвалова
  • Дом Н. А. Украсина
  • Дом К. И. Сандалиса
  • Дом священника
  • Дом Макеевых
  • Серафимовская часовня
  • Святой источник
  • Церковь св. Серафима Саровского
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Песочный (бывш. Графское) — посёлок в Курортном районе Санкт-Петербурга, основанный в 1902 году графиней Левашовой и княгиней Вяземской. Соседние земли на другом берегу принадлежали графу Александру Стенбок-Фермору, который также основал поселок-спутник, под названием Дибуны.
В начале века Песочный активно развивался — были созданы Пожарное общество, общество по благоустройству сельской местности, общество потребителей дачного поселка, также были открыты начальная школа в 1907 году, Земская школа в 1910 году и Почтовое отделение в 1912 году.

Старинные дачи в стиле модерн

Среди достопримечательностей Песочного можно отметить старинные дачи в стиле модерн, которые на сегодняшний день являются памятники архитектуры регионального значения, Церковь Серафима Саровского — первый храм в честь святого, построенный в 1904 году, а также удивительное место, где каждый желающий может набрать вкусной родниковой воды и полюбоваться красивой природой. Рядом с источником в 1996 году построена деревянная часовня — копия часовни в Нижегородской области. Она поставлена на месте молитвенного подвига Серафима Саровского.

по субботам в 11:20

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия в сопровождении автора
Что не входит
  • Радиооборудование — 180 руб. (устройство, позволяющее отходить от гида до 150 м, фотографировать и все слышать!). Заказывается и оплачивается заранее, вместе с экскурсией.
  • Спасает от посторонних шумов на улицах
  • Не надо ждать, пока все соберутся
  • Не надо долго стоять на одном месте, а значит вы не замерзнете!
  • Не пропустите важные организационные моменты
Где начинаем и завершаем?
Начало: На железнодорожной платформе «Песочная»
Завершение: Церковь св. Серафима Саровского (ул. Ленинградская, д. 10)
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 11:20
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • 11:16-11:20 встреча группы с гидом на платформе Песочная (при выходе из 1-го вагона).
  • Желающие могут прибыть к вокзалу на электричке № 6133 (отправление с Финляндского вокзала в 10:48 — прибытие в 11:16)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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