Песочный (бывш. Графское) — посёлок в Курортном районе Санкт-Петербурга, основанный в 1902 году графиней Левашовой и княгиней Вяземской. Соседние земли на другом берегу принадлежали графу Александру Стенбок-Фермору, который также основал поселок-спутник, под названием Дибуны.

В начале века Песочный активно развивался — были созданы Пожарное общество, общество по благоустройству сельской местности, общество потребителей дачного поселка, также были открыты начальная школа в 1907 году, Земская школа в 1910 году и Почтовое отделение в 1912 году.

Старинные дачи в стиле модерн

Среди достопримечательностей Песочного можно отметить старинные дачи в стиле модерн, которые на сегодняшний день являются памятники архитектуры регионального значения, Церковь Серафима Саровского — первый храм в честь святого, построенный в 1904 году, а также удивительное место, где каждый желающий может набрать вкусной родниковой воды и полюбоваться красивой природой. Рядом с источником в 1996 году построена деревянная часовня — копия часовни в Нижегородской области. Она поставлена на месте молитвенного подвига Серафима Саровского.