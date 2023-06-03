В ходе нашей пешеходной экскурсии по поселку Песочный вы сможете полюбоваться старинными дачами, узнать об истории посёлка и его жителях, насладиться прекрасной загородной природой и попробовать на вкус чистую родниковую воду!
Ближайшие даты:
3
июн
июн
10
июн
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17
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июн
1
июл
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Что вас ожидает:
- Знакомство с историей местности – Кирпичный завод Вяземских и Старая мельница.
- План застройки посёлка Графская 1902 года – Имена землевладельцев графа А. В. Стенбок-Фермора, княгини М. В. Вяземской и графини Е. В. Левашовой в названии улиц посёлка.
- Общество благоустройства дачной местности – Дачный модерн Графской колонии и судьба ее обитателей.
- Дом купца Бухвалова
- Дом Н. А. Украсина
- Дом К. И. Сандалиса
- Дом священника
- Дом Макеевых
- Серафимовская часовня
- Святой источник
- Церковь св. Серафима Саровского
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Песочный (бывш. Графское) — посёлок в Курортном районе Санкт-Петербурга, основанный в 1902 году графиней Левашовой и княгиней Вяземской. Соседние земли на другом берегу принадлежали графу Александру Стенбок-Фермору, который также основал поселок-спутник, под названием Дибуны.
В начале века Песочный активно развивался — были созданы Пожарное общество, общество по благоустройству сельской местности, общество потребителей дачного поселка, также были открыты начальная школа в 1907 году, Земская школа в 1910 году и Почтовое отделение в 1912 году.
Старинные дачи в стиле модерн
Среди достопримечательностей Песочного можно отметить старинные дачи в стиле модерн, которые на сегодняшний день являются памятники архитектуры регионального значения, Церковь Серафима Саровского — первый храм в честь святого, построенный в 1904 году, а также удивительное место, где каждый желающий может набрать вкусной родниковой воды и полюбоваться красивой природой. Рядом с источником в 1996 году построена деревянная часовня — копия часовни в Нижегородской области. Она поставлена на месте молитвенного подвига Серафима Саровского.
по субботам в 11:20
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия в сопровождении автора
- Что не входит
- Радиооборудование — 180 руб. (устройство, позволяющее отходить от гида до 150 м, фотографировать и все слышать!). Заказывается и оплачивается заранее, вместе с экскурсией.
- Спасает от посторонних шумов на улицах
- Не надо ждать, пока все соберутся
- Не надо долго стоять на одном месте, а значит вы не замерзнете!
- Не пропустите важные организационные моменты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: На железнодорожной платформе «Песочная»Завершение: Церковь св. Серафима Саровского (ул. Ленинградская, д. 10)
- Когда и сколько длится?
- Когда: по субботам в 11:20Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- 11:16-11:20 встреча группы с гидом на платформе Песочная (при выходе из 1-го вагона).
- Желающие могут прибыть к вокзалу на электричке № 6133 (отправление с Финляндского вокзала в 10:48 — прибытие в 11:16)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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