Гранд Тур с аудиореконструкцией

Гранд Тур с аудиореконструкцией
Гранд Тур с аудиореконструкцией
Гранд Тур с аудиореконструкцией
Гранд Тур с аудиореконструкцией
Гранд Тур с аудиореконструкцией
Гранд Тур с аудиореконструкцией
Гранд Тур с аудиореконструкцией
Гранд Тур с аудиореконструкцией

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Искусств
  • Спас на крови
  • Михайловский замок
  • Смольный собор
  • Крейсер Аврора
  • Васильевский остров
  • Конногвардейский бульвар
  • Никольский собор
  • Троицкий собор
Хотите узнать, каким был Петербург сто или даже двести лет назад? Мы предлагаем вам совершить увлекательную поездку в прошлое. Вы подслушаете сплетни императорского двора и секреты ушедшие в века. Станете свидетелями эпохальных событий российской истории. От души повеселитесь в компании отчаянных кутежников XIX века, которые во хмелю, с залихватским задором, рубят головы бутылкам с игристым. С ветерком прокатитесь на коньках под руку с благородными воспитанницами Смольного Института. И, возможно, даже встретите царя.
Нет, мы не сошли с ума, и не изобрели машину времени. Мы создали совершенно новый формат экскурсии. Вы не только услышите историю создания и становления города, но и совершите завораживающее и трогательное путешествие в Петербург прошлого, наполненный ожившими голосами ушедшей эпохи.
🚩 Начало и место завершения: Наб. канала Грибоедова, д. .
 Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Радиооборудование
 Что не входит
  • Личные расходы
Важная информация
Сбор группы за 10 минут до отправления
Время проведения: По расписанию
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
NorthernEmpire
NorthernEmpire
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