Хотите узнать, каким был Петербург сто или даже двести лет назад? Мы предлагаем вам совершить увлекательную поездку в прошлое. Вы подслушаете сплетни императорского двора и секреты ушедшие в века. Станете свидетелями эпохальных событий российской истории. От души повеселитесь в компании отчаянных кутежников XIX века, которые во хмелю, с залихватским задором, рубят головы бутылкам с игристым. С ветерком прокатитесь на коньках под руку с благородными воспитанницами Смольного Института. И, возможно, даже встретите царя.

Нет, мы не сошли с ума, и не изобрели машину времени. Мы создали совершенно новый формат экскурсии. Вы не только услышите историю создания и становления города, но и совершите завораживающее и трогательное путешествие в Петербург прошлого, наполненный ожившими голосами ушедшей эпохи.