Эта прогулка — и экскурсия по мистическим, скрытым местам Васильевского острова, и квест, и погружение в иную реальность. Экскурсия будет интересна взрослым и подросткам.
Многие истории, которыми поделится гид, довольно мрачные и даже пугающие, но в итоге вы убедитесь, что даже с самыми злобными духами можно подружиться. Лейтмотивом прогулки является добро, которое все-таки побеждает.
Многие истории, которыми поделится гид, довольно мрачные и даже пугающие, но в итоге вы убедитесь, что даже с самыми злобными духами можно подружиться. Лейтмотивом прогулки является добро, которое все-таки побеждает.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Вместе мы:
- Разгадаем тайны дома с Башней грифонов. Туда никого не пускают даже с экскурсиями, но ваш гид знает секретный ход.
- Увидим настоящий дом с приведениями рядом с фешенебельным отелем.
- Пообщаемся с существами, созданными для охраны фараона в XIV век до н. э.
- Обнаружим все масонские символы Академии художеств и не только.
- Если повезет, встретим лошадь, которую спасла одна добрая петербурженка.
- И, конечно, попытаемся отыскать секретный Двор Духов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Говорят, что есть на Васильевском острове один двор. В этом крошечном колодце обитают духи, готовые исполнить любое желание пришедшего. Только вот найти этот дворик не так-то просто. Легенда гласит, что Двор Духов открывается только людям с чистым сердцем.
В ходе экскурсии вы узнаете:
- Что стало с нелюдимым петербуржцем, который искал рецепт вечной жизни?
- Где на Ваське спрятана «лишняя» колонна Казанского собора?
- Как знаменитый художник искал из Петербурга путь в мифическую Шамбалу?
- И много жутких фактов про петербургских грифонов, масонов и сфинксов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Все расходы включены в стоимость
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: 6-я линия В.О. , 11, Санкт-ПетербургЗавершение: Секретная локация (в пределах 10 минут от метро Василеостровская)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Встречаемся возле Андреевского собора (7 минут от метро Василеостровская). Вы узнаете своего гида по темной помаде на губах. Просьба подходить к месту встречи не позднее
- Чем за пять минут до начала экскурсии. Ждем нашей встречи с жутким(!) нетерпением
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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