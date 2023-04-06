«Грифоны, масоны и сфинксы» - открыть тайны Васильевского острова

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Эта прогулка — и экскурсия по мистическим, скрытым местам Васильевского острова, и квест, и погружение в иную реальность. Экскурсия будет интересна взрослым и подросткам.

Многие истории, которыми поделится гид, довольно мрачные и даже пугающие, но в итоге вы убедитесь, что даже с самыми злобными духами можно подружиться. Лейтмотивом прогулки является добро, которое все-таки побеждает.
«Грифоны, масоны и сфинксы» - открыть тайны Васильевского острова
«Грифоны, масоны и сфинксы» - открыть тайны Васильевского острова
«Грифоны, масоны и сфинксы» - открыть тайны Васильевского острова
«Грифоны, масоны и сфинксы» - открыть тайны Васильевского острова
«Грифоны, масоны и сфинксы» - открыть тайны Васильевского острова
«Грифоны, масоны и сфинксы» - открыть тайны Васильевского острова
Ближайшие даты:
8
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апр
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апр
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Что вас ожидает:

  • Вместе мы:
  • Разгадаем тайны дома с Башней грифонов. Туда никого не пускают даже с экскурсиями, но ваш гид знает секретный ход.
  • Увидим настоящий дом с приведениями рядом с фешенебельным отелем.
  • Пообщаемся с существами, созданными для охраны фараона в XIV век до н. э.
  • Обнаружим все масонские символы Академии художеств и не только.
  • Если повезет, встретим лошадь, которую спасла одна добрая петербурженка.
  • И, конечно, попытаемся отыскать секретный Двор Духов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Говорят, что есть на Васильевском острове один двор. В этом крошечном колодце обитают духи, готовые исполнить любое желание пришедшего. Только вот найти этот дворик не так-то просто. Легенда гласит, что Двор Духов открывается только людям с чистым сердцем.

В ходе экскурсии вы узнаете:

  • Что стало с нелюдимым петербуржцем, который искал рецепт вечной жизни?
  • Где на Ваське спрятана «лишняя» колонна Казанского собора?
  • Как знаменитый художник искал из Петербурга путь в мифическую Шамбалу?
  • И много жутких фактов про петербургских грифонов, масонов и сфинксов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Все расходы включены в стоимость
Где начинаем и завершаем?
Начало: 6-я линия В.О. , 11, Санкт-Петербург
Завершение: Секретная локация (в пределах 10 минут от метро Василеостровская)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Встречаемся возле Андреевского собора (7 минут от метро Василеостровская). Вы узнаете своего гида по темной помаде на губах. Просьба подходить к месту встречи не позднее
  • Чем за пять минут до начала экскурсии. Ждем нашей встречи с жутким(!) нетерпением
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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