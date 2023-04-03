А у вас было во время прогулок по Васильевскому ощущение, что с этим местом что-то не так, что у него какая-то особая аура? Или, быть может, вы никогда и не были на острове и хотите увидеть его настоящее «лицо»? Эта прогулка по секретным уголкам Васильевского острова подойдёт всем, кто ищет приключения и хочет в интересном формате изучить самый загадочный район города.

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Описание

Говорят, что есть на Васильевском острове крошечный двор-колодец, в котором обитают духи, готовые исполнить любое желание пришедшего. Только вот найти этот дворик не так-то просто. Легенда гласит, что двор Духов открывается только людям с чистым сердцем…

Что вас ожидает

Вам предстоит совершить прогулку-экскурсию с элементами квеста по мистическим, скрытым местам Васильевского острова. Программа будет интересна и взрослым, и подросткам. Многие истории, которыми поделится гид, довольно мрачные и даже пугающие, но в итоге вы убедитесь, что даже с самыми злобными духами можно подружиться. Лейтмотивом прогулки является добро — которое всё-таки сильнее зла.

Вместе мы:

Найдём дом, во дворе которого спрятана таинственная башня Грифонов. Ваш гид даже знает туда секретный ход!

Увидим дом с привидениями рядом с фешенебельным отелем.

Пообщаемся с существами, созданными для охраны фараона в 14 веке до н. э.

Обнаружим все масонские символы Академии художеств и не только.

Если повезёт, встретим лошадь, которую спасла одна добрая петербурженка.

И конечно, попытаемся отыскать секретный двор Духов.

Вы узнаете:

✔️ Что стало с нелюдимым петербуржцем, который искал рецепт вечной жизни

✔️ Где на Ваське спрятана «лишняя» колонна Казанского собора

✔️ Как знаменитый художник искал путь из Петербурга в мифическую Шамбалу

✔️ И много жутких фактов про петербургских грифонов, масонов и сфинксов

Организационные детали