Грифоны, масоны и сфинксы: открыть тайны Васильевского острова
Групповая экскурсия с элементами квеста по мистическим местам
5
3 отзыва
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О гиде
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Ответы на вопросы
А у вас было во время прогулок по Васильевскому ощущение, что с этим местом что-то не так, что у него какая-то особая аура? Или, быть может, вы никогда и не были на острове и хотите увидеть его настоящее «лицо»? Эта прогулка по секретным уголкам Васильевского острова подойдёт всем, кто ищет приключения и хочет в интересном формате изучить самый загадочный район города.
Ближайшие даты:
8 апр
9 апр
15 апр
16 апр
22 апр
23 апр
29 апр
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Говорят, что есть на Васильевском острове крошечный двор-колодец, в котором обитают духи, готовые исполнить любое желание пришедшего. Только вот найти этот дворик не так-то просто. Легенда гласит, что двор Духов открывается только людям с чистым сердцем…
Что вас ожидает
Вам предстоит совершить прогулку-экскурсию с элементами квеста по мистическим, скрытым местам Васильевского острова. Программа будет интересна и взрослым, и подросткам. Многие истории, которыми поделится гид, довольно мрачные и даже пугающие, но в итоге вы убедитесь, что даже с самыми злобными духами можно подружиться. Лейтмотивом прогулки является добро — которое всё-таки сильнее зла.
Вместе мы:
Найдём дом, во дворе которого спрятана таинственная башня Грифонов. Ваш гид даже знает туда секретный ход!
Увидим дом с привидениями рядом с фешенебельным отелем.
Пообщаемся с существами, созданными для охраны фараона в 14 веке до н. э.
Обнаружим все масонские символы Академии художеств и не только.
Если повезёт, встретим лошадь, которую спасла одна добрая петербурженка.
И конечно, попытаемся отыскать секретный двор Духов.
Вы узнаете:
✔️ Что стало с нелюдимым петербуржцем, который искал рецепт вечной жизни ✔️ Где на Ваське спрятана «лишняя» колонна Казанского собора ✔️ Как знаменитый художник искал путь из Петербурга в мифическую Шамбалу ✔️ И много жутких фактов про петербургских грифонов, масонов и сфинксов
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Это групповой формат до 30 участников
По запросу и в зависимости от загруженности гида экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате, детали уточняйте в переписке
Программа подходит для взрослых и детей с 10 лет
в субботу в 16:30, в воскресенье в 12:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
возле Андреевского собора со стороны 6-й линии Васильевского острова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 16:30, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 115 экскурсий для 163 туристов
Приветствуем вас, дамы и господа! Мы — компания друзей, живущих в Петербурге и жаждущих рассказать вам об этом мрачном городе такое, чего точно не отыщешь в путеводителях…
У нас не будет нудного гида и мест, куда заглядывают обыкновенные туристы. На наших экскурсиях вас ждет множество городских легенд, «секретных» мест Петербурга и историй, от которых кровь стынет в жилах. Готовы ли вы увидеть этот город по-новому?
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
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Ксения
3 апр 2023
замечательная экскурсия, я зарядилась позитивными эмоциями на год вперед! преимущество экскурсий от этого организатора — показывают места, которые обычному человеку, даже коренному петербуржцу, неизвестны, а турист вообще ни за что не найдет. гид Полина — настоящий профессионал!
Н
Наталья
3 апр 2023
Сходила уже на вторую экскурсию с этим гидом. Все нравится - необычные маршруты, подача материала, то, как гид умеет создать настроение. Спасибо Полине за возможность увидеть свой город с новой неожиданной стороны!
Павел
3 апр 2023
Мне понравилось. Экскурсовод в теме, узнал много нового. Рекомендую и питерским и гостям города
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