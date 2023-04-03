Грифоны, масоны и сфинксы: открыть тайны Васильевского острова

Групповая экскурсия с элементами квеста по мистическим местам

5
3 отзыва
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А у вас было во время прогулок по Васильевскому ощущение, что с этим местом что-то не так, что у него какая-то особая аура? Или, быть может, вы никогда и не были на острове и хотите увидеть его настоящее «лицо»? Эта прогулка по секретным уголкам Васильевского острова подойдёт всем, кто ищет приключения и хочет в интересном формате изучить самый загадочный район города.
Грифоны, масоны и сфинксы: открыть тайны Васильевского острова
Грифоны, масоны и сфинксы: открыть тайны Васильевского острова
Грифоны, масоны и сфинксы: открыть тайны Васильевского острова
Грифоны, масоны и сфинксы: открыть тайны Васильевского острова
Грифоны, масоны и сфинксы: открыть тайны Васильевского острова
Грифоны, масоны и сфинксы: открыть тайны Васильевского острова
Грифоны, масоны и сфинксы: открыть тайны Васильевского острова
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Описание

Говорят, что есть на Васильевском острове крошечный двор-колодец, в котором обитают духи, готовые исполнить любое желание пришедшего. Только вот найти этот дворик не так-то просто. Легенда гласит, что двор Духов открывается только людям с чистым сердцем…

Что вас ожидает

Вам предстоит совершить прогулку-экскурсию с элементами квеста по мистическим, скрытым местам Васильевского острова. Программа будет интересна и взрослым, и подросткам. Многие истории, которыми поделится гид, довольно мрачные и даже пугающие, но в итоге вы убедитесь, что даже с самыми злобными духами можно подружиться. Лейтмотивом прогулки является добро — которое всё-таки сильнее зла.

Вместе мы:

  • Найдём дом, во дворе которого спрятана таинственная башня Грифонов. Ваш гид даже знает туда секретный ход!
  • Увидим дом с привидениями рядом с фешенебельным отелем.
  • Пообщаемся с существами, созданными для охраны фараона в 14 веке до н. э.
  • Обнаружим все масонские символы Академии художеств и не только.
  • Если повезёт, встретим лошадь, которую спасла одна добрая петербурженка.
  • И конечно, попытаемся отыскать секретный двор Духов.

Вы узнаете:

✔️ Что стало с нелюдимым петербуржцем, который искал рецепт вечной жизни
✔️ Где на Ваське спрятана «лишняя» колонна Казанского собора
✔️ Как знаменитый художник искал путь из Петербурга в мифическую Шамбалу
✔️ И много жутких фактов про петербургских грифонов, масонов и сфинксов

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Это групповой формат до 30 участников
  • По запросу и в зависимости от загруженности гида экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате, детали уточняйте в переписке
  • Программа подходит для взрослых и детей с 10 лет

в субботу в 16:30, в воскресенье в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Андреевского собора со стороны 6-й линии Васильевского острова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 16:30, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ксения
3 апр 2023
замечательная экскурсия, я зарядилась позитивными эмоциями на год вперед! преимущество экскурсий от этого организатора — показывают места, которые обычному человеку, даже коренному петербуржцу, неизвестны, а турист вообще ни за что не найдет. гид Полина — настоящий профессионал!
Н
3 апр 2023
Сходила уже на вторую экскурсию с этим гидом. Все нравится - необычные маршруты, подача материала, то, как гид умеет создать настроение. Спасибо Полине за возможность увидеть свой город с новой неожиданной стороны!
Павел
3 апр 2023
Мне понравилось. Экскурсовод в теме, узнал много нового. Рекомендую и питерским и гостям города

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