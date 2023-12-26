Споры о роли Григория Распутина в судьбе России не затихают до сих пор. Одни считают, что он погубил российскую монархию. Другие зовут его истинным другом царской семьи. Для кого-то Распутин — шарлатан и серый кардинал. А кто-то верит в него, как в святого старца.



Мы приглашаем вас разобраться в противоречиях одного из самых таинственных персонажей российской истории.