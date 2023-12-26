Григорий Распутин: царский друг
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Автобусная экскурсия по Петербургу с посещением экспозиции «Убийство Распутина» в Юсуповском дворце

Споры о роли Григория Распутина в судьбе России не затихают до сих пор. Одни считают, что он погубил российскую монархию. Другие зовут его истинным другом царской семьи. Для кого-то Распутин — шарлатан и серый кардинал. А кто-то верит в него, как в святого старца.

Мы приглашаем вас разобраться в противоречиях одного из самых таинственных персонажей российской истории.
Григорий Распутин: царский друг
Григорий Распутин: царский друг
Григорий Распутин: царский друг
Григорий Распутин: царский друг
Григорий Распутин: царский друг
Григорий Распутин: царский друг
Ближайшие даты:
26
дек
16
янв
23
янв
30
янв
6
фев
13
фев
20
фев
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы обсудим:

  • Каким образом полуграмотному крестьянину Тобольской губернии удалось стать своим в императорском дворце
  • Как раскололся «Дом Романовых» с появлением Распутина и кто был к этому причастен
  • Насколько сильно смерть старца повлияла на судьбу России
  • Почему Распутин стал популярнейшей мифической фигурой 20 века

На эти и многие другие вопросы мы постараемся найти ответы в местах, связанных с пребыванием «божьего старца» в Санкт-Петербурге.

Вы увидите:

  • Александро-Невскую лавру, с которой связано появление Распутина в столице
  • Петербургские дома, где жил или останавливался старец
  • Витебский вокзал, с перрона которого Распутин отправлялся с визитом к императорской семье
  • Последнее жилище Распутина в доме на Гороховой улице
  • Юсуповский дворец с экспозицией «Убийство Распутина», воссоздающей события последних часов его жизни

Организационные детали

  • Экскурсия возможна с детьми от 16 лет
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашего агентства

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураНеобычныеЛетниеАлександро-Невская лавраПопулярные местаНеобычные домаЮсуповский дворецДворцы, замки и особнякиРаспутинДля студентов

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
1 отзыв
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
Погулять по Екатерининскому парку и оценить великолепие интерьеров дворца
у метро «Площадь Восстания»
Завтра
24 дек
25 дек
27 дек
19501 755 за человека
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
55 отзывов
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
Дворцовая площадь
Завтра
30 дек
31 дек
1 янв
2 650 за человека
Юсуповский дворец (экскурсия в мини-группе)
Мини-группа
1.5 часа
Юсуповский дворец (экскурсия в мини-группе)
Оценить роскошный интерьер и узнать, как жила знать в царской России
у Юсуповского дворца
24 дек
25 дек
26 дек
27 дек
2 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ