Автобусная экскурсия по Петербургу с посещением экспозиции «Убийство Распутина» в Юсуповском дворце
Споры о роли Григория Распутина в судьбе России не затихают до сих пор. Одни считают, что он погубил российскую монархию. Другие зовут его истинным другом царской семьи. Для кого-то Распутин — шарлатан и серый кардинал. А кто-то верит в него, как в святого старца.
Мы приглашаем вас разобраться в противоречиях одного из самых таинственных персонажей российской истории.
Мы приглашаем вас разобраться в противоречиях одного из самых таинственных персонажей российской истории.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мы обсудим:
- Каким образом полуграмотному крестьянину Тобольской губернии удалось стать своим в императорском дворце
- Как раскололся «Дом Романовых» с появлением Распутина и кто был к этому причастен
- Насколько сильно смерть старца повлияла на судьбу России
- Почему Распутин стал популярнейшей мифической фигурой 20 века
На эти и многие другие вопросы мы постараемся найти ответы в местах, связанных с пребыванием «божьего старца» в Санкт-Петербурге.
Вы увидите:
- Александро-Невскую лавру, с которой связано появление Распутина в столице
- Петербургские дома, где жил или останавливался старец
- Витебский вокзал, с перрона которого Распутин отправлялся с визитом к императорской семье
- Последнее жилище Распутина в доме на Гороховой улице
- Юсуповский дворец с экспозицией «Убийство Распутина», воссоздающей события последних часов его жизни
Организационные детали
- Экскурсия возможна с детьми от 16 лет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашего агентства
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2204 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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