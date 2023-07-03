Дворцы, музеи, центральные улицы и проспекты — порой кажется, что в Петербурге знаком и исхожен каждый уголок. Но есть и непарадная часть: проходные дворы, тихие переулки, квартиры художников. Мы исследуем феномен Северной столицы через городскую среду и художественные образы. Проследим, как менялись названия улиц и сменялись поколения. Прочтём пронзительные «стихи-признания», посвященные Петербургу, и разделим чувство глубинного родства.

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Описание

Что вас ожидает

Пешеходная экскурсия

Добро пожаловать в другую реальность! За парадными фасадами вас ждут знаменитые петербургские дворики и необычные парадные со старинными окнами, коваными лестницами и роскошной лепниной. Вы узнаете, какие дома в Петербурге называли доходными, когда они появились, и кто их населял. Посетите несколько «литературных» адресов Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Федора Шаляпина, Сергея Довлатова. Насладитесь видами на крыши города, поднявшись на одну из центральных смотровых площадок. Побываете в одном из старейших книжных магазинов города — «Подписные издания».

Музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты»

Это новомодное пространство успело зарекомендовать себя как новая точка на культурной карте Петербурга. Здесь вы удивитесь возможностям экспозиции и узнаете, «из какого сора» родился мемориальный музей. Побываете в воссозданных интерьерах коммунальной квартиры, где можно налить кофе, взять книгу из библиотеки и почитать ее в кресле у камина. И тут же очутитесь среди пустоты и руин, символизирующих эпоху, которая никогда не вернётся.

Организационные детали