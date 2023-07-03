Проникнуться поэтическим видением Северной столицы среди истинно петербургских видов
Прочтём пронзительные «стихи-признания», посвященные Петербургу, и разделим чувство глубинного родства.
июл
июл
июл
июл
июл
авг
авг
даты
Описание
Что вас ожидает
Пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в другую реальность! За парадными фасадами вас ждут знаменитые петербургские дворики и необычные парадные со старинными окнами, коваными лестницами и роскошной лепниной. Вы узнаете, какие дома в Петербурге называли доходными, когда они появились, и кто их населял. Посетите несколько «литературных» адресов Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Федора Шаляпина, Сергея Довлатова. Насладитесь видами на крыши города, поднявшись на одну из центральных смотровых площадок. Побываете в одном из старейших книжных магазинов города — «Подписные издания».
Музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты»
Это новомодное пространство успело зарекомендовать себя как новая точка на культурной карте Петербурга. Здесь вы удивитесь возможностям экспозиции и узнаете, «из какого сора» родился мемориальный музей. Побываете в воссозданных интерьерах коммунальной квартиры, где можно налить кофе, взять книгу из библиотеки и почитать ее в кресле у камина. И тут же очутитесь среди пустоты и руин, символизирующих эпоху, которая никогда не вернётся.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Транспортное обслуживание по программе осуществляется на комфортабельных микроавтобусах вместимостью до 20 человек
- В программе предусмотрено свободное время на обед (питание оплачивается отдельно)
- В стоимость входит:
— посещение парадной «Ромашка»
— подъём на крышу
— входные билеты с экскурсией в музей «Полторы комнаты»
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Владимирская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.