Групповая автопешеходная экскурсия «Дворы, парадные и Бродский»

Проникнуться поэтическим видением Северной столицы среди истинно петербургских видов

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Дворцы, музеи, центральные улицы и проспекты — порой кажется, что в Петербурге знаком и исхожен каждый уголок. Но есть и непарадная часть: проходные дворы, тихие переулки, квартиры художников. Мы исследуем феномен Северной столицы через городскую среду и художественные образы. Проследим, как менялись названия улиц и сменялись поколения.

Прочтём пронзительные «стихи-признания», посвященные Петербургу, и разделим чувство глубинного родства.
Групповая автопешеходная экскурсия «Дворы, парадные и Бродский»
Групповая автопешеходная экскурсия «Дворы, парадные и Бродский»
Групповая автопешеходная экскурсия «Дворы, парадные и Бродский»
Групповая автопешеходная экскурсия «Дворы, парадные и Бродский»
Групповая автопешеходная экскурсия «Дворы, парадные и Бродский»
Групповая автопешеходная экскурсия «Дворы, парадные и Бродский»
Групповая автопешеходная экскурсия «Дворы, парадные и Бродский»
Групповая автопешеходная экскурсия «Дворы, парадные и Бродский»
Групповая автопешеходная экскурсия «Дворы, парадные и Бродский»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пешеходная экскурсия

Добро пожаловать в другую реальность! За парадными фасадами вас ждут знаменитые петербургские дворики и необычные парадные со старинными окнами, коваными лестницами и роскошной лепниной. Вы узнаете, какие дома в Петербурге называли доходными, когда они появились, и кто их населял. Посетите несколько «литературных» адресов Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Федора Шаляпина, Сергея Довлатова. Насладитесь видами на крыши города, поднявшись на одну из центральных смотровых площадок. Побываете в одном из старейших книжных магазинов города — «Подписные издания».

Музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты»

Это новомодное пространство успело зарекомендовать себя как новая точка на культурной карте Петербурга. Здесь вы удивитесь возможностям экспозиции и узнаете, «из какого сора» родился мемориальный музей. Побываете в воссозданных интерьерах коммунальной квартиры, где можно налить кофе, взять книгу из библиотеки и почитать ее в кресле у камина. И тут же очутитесь среди пустоты и руин, символизирующих эпоху, которая никогда не вернётся.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Транспортное обслуживание по программе осуществляется на комфортабельных микроавтобусах вместимостью до 20 человек
  • В программе предусмотрено свободное время на обед (питание оплачивается отдельно)
  • В стоимость входит:
    — посещение парадной «Ромашка»
    — подъём на крышу
    — входные билеты с экскурсией в музей «Полторы комнаты»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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