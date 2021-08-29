Крепость Корела: вы прогуляетесь по территории средневековой крепости, первый камень которой заложили еще в XIII веке, узнаете о событиях, которые она пережила, и поймете, как она связана с Емельяном Пугачевым и декабристами.
Экскурсия по Сортавале — мы пройдем по историческому центру, увидим ключевые достопримечательности и поговорим о важных вехах в судьбе города.
Рускеала — главная цель нашего путешествия. Вместе с местным гидом вы осмотрите Мраморный каньон и узнаете, почему его прозвали «итальянским». Впечатлитесь пейзажами озера Светлого. Если захотите — дополните прогулку прыжками с тарзанкой, возьмете напрокат лодки и квадроциклы или закажете экскурсию по подземным коридорам.
Водопады Ахваенкоски — а после нас ждут шумные и живописные водопады, не раз «снимавшиеся» в кино. При желании вы сможете прогуляться по эко-тропе и сделать отличные кадры с близкого расстояния.
Магазин форелевого хозяйства — после мы заедем в фирменный магазин, где вы сможете приобрести местную продукцию.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
После заказа экскурсии необходимо заранее перечислить оставшуюся сумму, чтобы мы могли забронировать билеты; для уточнения деталей с вами свяжется наш менеджер
Что входит в стоимость
трансфер на комфортабельном туристическом автобусе класса «Премиум».
входные билеты и экскурсия по горному парку Рускеала с аккредитованным местным гидом.
Дополнительные расходы (по желанию)
комплексный обед в кафе города Сортавала: 400- 500 руб. /чел.
экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: от 250 руб. /взр., от 150 руб. /дет.
активные развлечения в горном парке Рускеала (экскурсия «Подземный космос» по пещерам Рускеала, прокат лодок, троллей, верёвочный парк и т. д. по ценам парка)
в пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — Организатор в Санкт-Петербурге
Мы на протяжении 15 лет занимаемся организацией и проведением запоминающихся экскурсий. Покажем вам, дорогие туристы, самое лучшее, яркое, интересное. Чем хороши наши экскурсии У нас индивидуальный подход, аккредитованные гиды, свой современный комфортабельный транспорт и адекватные водители. Мы предоставляем сервис самого высокого уровня и качества, дорожим каждым туристом и соответствуем высоким стандартам обслуживания.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
29 авг 2021
Экскурсия не состоялась. О том, что она не состоится заранее никто не предупредил. Приехала в Питер из другого города и хотела один день посвятить поездке в Карелию. Пришла в назначенное место сбора, в 6.30 утра. Было много автобусов и людей. Все люди знали номер своего автобуса. У меня был только контакт гида, который не брал трубку. Спустя несколько безуспешных попыток, я смогла наконец дозвониться. Мне ответили, что человек, который занимался этой экскурсией больше не работает у них и предложили перенести дату поездки, что естественно было неудобно. Крайне плохое впечатление.
Е
Елена
29 мая 2021
Отличная экскурсия, великолепно организована. Очень комфортабельный автобус. Гид Вахтанг очень интересно рассказывает, видно, что человек любит этот край. Удобное расписание - продуман маршрут до мелочей, вплоть до точек WC. Однозначно стоит ехать, получите удовольствие и не устанете, т. к. никакой беготни, все спокойно и все вовремя. Отдельная благодарность за профессионализм водителю Сергею.
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