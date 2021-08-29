в пятницу, субботу и воскресенье в 07:00

За один день вы познакомитесь с красотой карельской природы. На автобусе в группе до 49 человек отправитесь к средневековой крепости, услышите об истории города Сортавала и впечатлитесь его деревянными постройками. В горном парке Рускеала вас ждет живописный Мраморный каньон и активные развлечения, а после — прогулка среди водопадов Ахвенкоски.

Описание

Что вас ожидает

Крепость Корела: вы прогуляетесь по территории средневековой крепости, первый камень которой заложили еще в XIII веке, узнаете о событиях, которые она пережила, и поймете, как она связана с Емельяном Пугачевым и декабристами.

Экскурсия по Сортавале — мы пройдем по историческому центру, увидим ключевые достопримечательности и поговорим о важных вехах в судьбе города.

Рускеала — главная цель нашего путешествия. Вместе с местным гидом вы осмотрите Мраморный каньон и узнаете, почему его прозвали «итальянским». Впечатлитесь пейзажами озера Светлого. Если захотите — дополните прогулку прыжками с тарзанкой, возьмете напрокат лодки и квадроциклы или закажете экскурсию по подземным коридорам.

Водопады Ахваенкоски — а после нас ждут шумные и живописные водопады, не раз «снимавшиеся» в кино. При желании вы сможете прогуляться по эко-тропе и сделать отличные кадры с близкого расстояния.

Магазин форелевого хозяйства — после мы заедем в фирменный магазин, где вы сможете приобрести местную продукцию.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

После заказа экскурсии необходимо заранее перечислить оставшуюся сумму, чтобы мы могли забронировать билеты; для уточнения деталей с вами свяжется наш менеджер

Что входит в стоимость

трансфер на комфортабельном туристическом автобусе класса «Премиум».

входные билеты и экскурсия по горному парку Рускеала с аккредитованным местным гидом.

Дополнительные расходы (по желанию)