Что вас ожидает

Дорога к Валааму. Из Петербурга на автобусе мы отправимся в Приозерск: по пути вы услышите предания Карельского перешейка, увидите знаменитые Лосевские пороги, а во время остановки сможете выпить чаю и отдохнуть. От причала в Приозерске до Валаама добреемся на скоростном теплоходе «Метеор» через живописное Ладожское озеро.

Первая часть: экскурсия по Валаамскому монастырю. Вы окажетесь в сакральном месте, где гармонично сочетаются красота природная и духовная. Подниметесь по святой лестнице на гору Фавор, откуда посмотрите на обитель, сад, Монастырскую бухту. Увидите мраморную Знаменскую часовню, келейные корпуса, где живут монахи, старинную Успенскую трапезную церковь и церковь Валаамской иконы Божией Матери. А особое внимание мы уделим главному объекту острова — Свято-Преображенскому собору, где хранятся мощи валаамских чудотворцев. Если повезет, здесь вы сможете послушать певчих Валаамского монастыря.

Обед в монастырской трапезной включен в стоимость. Вы отведаете блюда, приготовленные из натуральных продуктов по старинным рецептам.

Прогулка по островам к Никольскому скиту. Далее маршрут пройдет через цепь островов, связанных деревянными мостами. По дороге вы осмотрите яблоневый сад и монастырскую таможню. А на самом Никольском ските увидите шатровый храм во имя святителя Николая Чудотворца и гранитный поклонный крест.

Обратно через Ладожское озеро в Приозерск мы отправимся на закате. Здесь перед автобусом в Петербург будет свободное время, чтобы поужинать, прогуляться по центру или осмотреть древнюю крепость Корела.

Программа

7:00 — подача автобуса к пл. Восстания

7:30 — отправление автобуса

7:55 — подача автобуса к ст. метро «Озерки»

8:00 — отправление автобуса от ст. метро Озерки

10:00 — прибытие в Приозерск

11:00 — переезд на о. Валаам на «Метеоре»

12:30 — пешеходная экскурсия по острову Валаам

14:30 — обед в трапезной монастыря

15:30 — вторая часть пешеходной экскурсии острова Валаам

17:30 — переезд в г. Приозерск на «Метеоре»

19:00 — Свободное время в Приозерске

20:00 — Отправление в Санкт-Петербург

22:00 — ориентировочное время возвращения к м. «Озерки»

23:00 — конечная остановка у м. «пл. Восстания»

Организационные детали

Обратите внимание: для бронирования экскурсии вторую часть оплаты нужно внести не позднее, чем за 3 дня до поездки. Для уточнения всех деталей с вами свяжется наш менеджер.

Путевую экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды, на самом острове группу сопровождает местный гид

В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе и «Метеоре», входные билеты, обед в трапезной

При отправке на экскурсию в субботу — доплата 400 руб.

Одежда и дресс-код