Дорога к Валааму. Из Петербурга на автобусе мы отправимся в Приозерск: по пути вы услышите предания Карельского перешейка, увидите знаменитые Лосевские пороги, а во время остановки сможете выпить чаю и отдохнуть. От причала в Приозерске до Валаама добреемся на скоростном теплоходе «Метеор» через живописное Ладожское озеро.
Первая часть: экскурсия по Валаамскому монастырю. Вы окажетесь в сакральном месте, где гармонично сочетаются красота природная и духовная. Подниметесь по святой лестнице на гору Фавор, откуда посмотрите на обитель, сад, Монастырскую бухту. Увидите мраморную Знаменскую часовню, келейные корпуса, где живут монахи, старинную Успенскую трапезную церковь и церковь Валаамской иконы Божией Матери. А особое внимание мы уделим главному объекту острова — Свято-Преображенскому собору, где хранятся мощи валаамских чудотворцев. Если повезет, здесь вы сможете послушать певчих Валаамского монастыря.
Обед в монастырской трапезной включен в стоимость. Вы отведаете блюда, приготовленные из натуральных продуктов по старинным рецептам.
Прогулка по островам к Никольскому скиту. Далее маршрут пройдет через цепь островов, связанных деревянными мостами. По дороге вы осмотрите яблоневый сад и монастырскую таможню. А на самом Никольском ските увидите шатровый храм во имя святителя Николая Чудотворца и гранитный поклонный крест.
Обратно через Ладожское озеро в Приозерск мы отправимся на закате. Здесь перед автобусом в Петербург будет свободное время, чтобы поужинать, прогуляться по центру или осмотреть древнюю крепость Корела.
7:00 — подача автобуса к пл. Восстания
7:30 — отправление автобуса
7:55 — подача автобуса к ст. метро «Озерки»
8:00 — отправление автобуса от ст. метро Озерки
10:00 — прибытие в Приозерск
11:00 — переезд на о. Валаам на «Метеоре»
12:30 — пешеходная экскурсия по острову Валаам
14:30 — обед в трапезной монастыря
15:30 — вторая часть пешеходной экскурсии острова Валаам
17:30 — переезд в г. Приозерск на «Метеоре»
19:00 — Свободное время в Приозерске
20:00 — Отправление в Санкт-Петербург
22:00 — ориентировочное время возвращения к м. «Озерки»
23:00 — конечная остановка у м. «пл. Восстания»