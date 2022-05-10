Групповая экскурсия на Валаам из Петербурга

Добраться до карельского острова на «Метеоре», посетить святыни и полюбоваться природой Ладоги

Групповая
Это насыщенное путешествие позволит вам за один день познакомиться с сакральным уголком Карелии — Валаамским монастырем.

В группе до 45 человек на автобусе и «Метеоре» вы доберетесь до живописного архипелага на Ладожском озере, осмотрите старинные церкви и скиты, подниметесь на гору Фавор.

А главное, проникнетесь соседством святых мест и северной природы.
Групповая экскурсия на Валаам из Петербурга
Групповая экскурсия на Валаам из Петербурга
Групповая экскурсия на Валаам из Петербурга
Групповая экскурсия на Валаам из Петербурга
Групповая экскурсия на Валаам из Петербурга
Групповая экскурсия на Валаам из Петербурга
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дорога к Валааму. Из Петербурга на автобусе мы отправимся в Приозерск: по пути вы услышите предания Карельского перешейка, увидите знаменитые Лосевские пороги, а во время остановки сможете выпить чаю и отдохнуть. От причала в Приозерске до Валаама добреемся на скоростном теплоходе «Метеор» через живописное Ладожское озеро.

Первая часть: экскурсия по Валаамскому монастырю. Вы окажетесь в сакральном месте, где гармонично сочетаются красота природная и духовная. Подниметесь по святой лестнице на гору Фавор, откуда посмотрите на обитель, сад, Монастырскую бухту. Увидите мраморную Знаменскую часовню, келейные корпуса, где живут монахи, старинную Успенскую трапезную церковь и церковь Валаамской иконы Божией Матери. А особое внимание мы уделим главному объекту острова — Свято-Преображенскому собору, где хранятся мощи валаамских чудотворцев. Если повезет, здесь вы сможете послушать певчих Валаамского монастыря.

Обед в монастырской трапезной включен в стоимость. Вы отведаете блюда, приготовленные из натуральных продуктов по старинным рецептам.

Прогулка по островам к Никольскому скиту. Далее маршрут пройдет через цепь островов, связанных деревянными мостами. По дороге вы осмотрите яблоневый сад и монастырскую таможню. А на самом Никольском ските увидите шатровый храм во имя святителя Николая Чудотворца и гранитный поклонный крест.

Обратно через Ладожское озеро в Приозерск мы отправимся на закате. Здесь перед автобусом в Петербург будет свободное время, чтобы поужинать, прогуляться по центру или осмотреть древнюю крепость Корела.

Программа

7:00 — подача автобуса к пл. Восстания
7:30 — отправление автобуса
7:55 — подача автобуса к ст. метро «Озерки»
8:00 — отправление автобуса от ст. метро Озерки
10:00 — прибытие в Приозерск
11:00 — переезд на о. Валаам на «Метеоре»
12:30 — пешеходная экскурсия по острову Валаам
14:30 — обед в трапезной монастыря
15:30 — вторая часть пешеходной экскурсии острова Валаам
17:30 — переезд в г. Приозерск на «Метеоре»
19:00 — Свободное время в Приозерске
20:00 — Отправление в Санкт-Петербург
22:00 — ориентировочное время возвращения к м. «Озерки»
23:00 — конечная остановка у м. «пл. Восстания»

Организационные детали

  • Обратите внимание: для бронирования экскурсии вторую часть оплаты нужно внести не позднее, чем за 3 дня до поездки. Для уточнения всех деталей с вами свяжется наш менеджер.
  • Путевую экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды, на самом острове группу сопровождает местный гид
  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе и «Метеоре», входные билеты, обед в трапезной
  • При отправке на экскурсию в субботу — доплата 400 руб.

Одежда и дресс-код

  • На острове заметно прохладнее, чем в городе, а также нам предстоит переправа по озеру, поэтому захватите с собой теплую одежду
  • При посещении территории монастыря соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, платки и юбки у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки и т. п.
  • Также позаботьтесь об удобной обуви для экскурсии по острову (около 3 км по ровным дорожкам)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро "Площадь Восстания" или "Озерки"
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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