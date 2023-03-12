«Самого главного глазами не увидишь» — так можно сказать о музеях Александро-Невской Лавры, неизвестных большинству. В группе до 20 человек вы совершите «паломничество» к собранию предметов и документов, связанных с Лаврой. Вас ждут встречи с людьми, знающими церковь изнутри, и удивительные духовные обретения.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Собрание артефактов

Среди намоленных церквей и знаменитых некрополей есть в Александро-Невской Лавре места не столь известные — Музей-древлехранилище и Церковно-археологический музей. Здесь вы откроете для себя уникальный сплав архитектуры, культуры и духовности.

Экспозиция древностей — икон и фотоснимков, документов и богослужебных предметов — собиралась уже давно. В этом помогали городские священники и местные жители, петербургские храмы и даже театры. А вот здания музеев были долгое время приспособлены для других целей — благо теперь сюда можно попасть с экскурсией.

В музеях трудятся студенты Духовной академии и семинарии. Они расскажут о жизни Лавры и назначении отдельных предметов культа. Некоторые из этих фактов известны только священнослужителям!

От книги до вериги

В торжественном музейном зале древлехранилища вы увидите реликвии, иллюстрирующие трëхвековую историю Лавры, её основание и возрождение. Услышите о памяти святого князя Александра Невского. Удивитесь неизвестным аспектам монашеской традиции.

Через митрополичий сад проследуете в Духовную академию и семинарию. В музее Академии перед вами предстанет церковное искусство во всём многообразии: иконы, предметы литья, рукописные и старопечатные книги.

В академическом храме Иоанна Богослова вы прикоснётесь к подлинной иконе, завещанной Петром Первым своей дочери, будущей императрице Елизавете Петровне.

Организационные детали

На территории Лавры и Духовной академии необходимо вносить пожертвования: