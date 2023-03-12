Среди намоленных церквей и знаменитых некрополей есть в Александро-Невской Лавре места не столь известные — Музей-древлехранилище и Церковно-археологический музей. Здесь вы откроете для себя уникальный сплав архитектуры, культуры и духовности.
Экспозиция древностей — икон и фотоснимков, документов и богослужебных предметов — собиралась уже давно. В этом помогали городские священники и местные жители, петербургские храмы и даже театры. А вот здания музеев были долгое время приспособлены для других целей — благо теперь сюда можно попасть с экскурсией.
В музеях трудятся студенты Духовной академии и семинарии. Они расскажут о жизни Лавры и назначении отдельных предметов культа. Некоторые из этих фактов известны только священнослужителям!
На территории Лавры и Духовной академии необходимо вносить пожертвования: