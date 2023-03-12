Групповая экскурсия по церковным музеям Александро-Невской Лавры

Узнать о бытовании монастыря и лаврских ценностях от послушников обители

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«Самого главного глазами не увидишь» — так можно сказать о музеях Александро-Невской Лавры, неизвестных большинству.

В группе до 20 человек вы совершите «паломничество» к собранию предметов и документов, связанных с Лаврой. Вас ждут встречи с людьми, знающими церковь изнутри, и удивительные духовные обретения.
Групповая экскурсия по церковным музеям Александро-Невской Лавры
Групповая экскурсия по церковным музеям Александро-Невской Лавры
Групповая экскурсия по церковным музеям Александро-Невской Лавры
Групповая экскурсия по церковным музеям Александро-Невской Лавры
Групповая экскурсия по церковным музеям Александро-Невской Лавры
Групповая экскурсия по церковным музеям Александро-Невской Лавры
Ближайшие даты:
16
мар
25
мар
1
апр
6
апр
22
апр
27
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Собрание артефактов

Среди намоленных церквей и знаменитых некрополей есть в Александро-Невской Лавре места не столь известные — Музей-древлехранилище и Церковно-археологический музей. Здесь вы откроете для себя уникальный сплав архитектуры, культуры и духовности.

Экспозиция древностей — икон и фотоснимков, документов и богослужебных предметов — собиралась уже давно. В этом помогали городские священники и местные жители, петербургские храмы и даже театры. А вот здания музеев были долгое время приспособлены для других целей — благо теперь сюда можно попасть с экскурсией.

В музеях трудятся студенты Духовной академии и семинарии. Они расскажут о жизни Лавры и назначении отдельных предметов культа. Некоторые из этих фактов известны только священнослужителям!

От книги до вериги

  • В торжественном музейном зале древлехранилища вы увидите реликвии, иллюстрирующие трëхвековую историю Лавры, её основание и возрождение. Услышите о памяти святого князя Александра Невского. Удивитесь неизвестным аспектам монашеской традиции.
  • Через митрополичий сад проследуете в Духовную академию и семинарию. В музее Академии перед вами предстанет церковное искусство во всём многообразии: иконы, предметы литья, рукописные и старопечатные книги.
  • В академическом храме Иоанна Богослова вы прикоснётесь к подлинной иконе, завещанной Петром Первым своей дочери, будущей императрице Елизавете Петровне.

Организационные детали

На территории Лавры и Духовной академии необходимо вносить пожертвования:

  • вход на территорию Лавры с экскурсией — 100 руб.
  • посещение древлехранилища — 100 руб.
  • экскурсия в музей Духовной академии — 300 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Александро-Невской Лавре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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