Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Знакомство с Приозерском на краткой обзорной экскурсии 🧭 на автобусе 🚌 и самостоятельное посещение крепости Корела. На ее территории вы сможете осмотреть краеведческий музей 🖼, познакомиться с историей 📖 этой местности и узнать о прошлом крепости, защищавшей русские земли от шведов.
Сортавала — из окна автобуса вы полюбуетесь архитектурой старинных зданий, слушая рассказ гида о развитии города, а после пообедаете в одном из заведений.
Самостоятельная прогулка 👣 по горному парку Рускеала: у вас будет около 2 часов на осмотр одной из главных визитных карточек Карелии. Насладившись красотой природы, вы сможете заняться активным отдыхом: дайвингом, катанием на лодках по каньону, прыжками с тарзанки или полетами на троллее.
Живописный водопад Ахвенкоски, где снимали знаменитые отечественные фильмы 🎥. Запечатлев эту красоту и на своих аппаратах, вы можете за дополнительную плату прогуляться по экотропе — деревянным дорожкам над порогами.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
По билету стоимостью в 1375 рублей вы получаете места во второй половине автобуса; если вы хотите сидеть впереди, доплата составит 100 рублей (укажите ваше пожелание при бронировании экскурсии)
Дополнительные расходы
Входные билеты 🎫 в парк 🌳 Рускеала — 350 р. /взрослый билет, 150 р. /студенческий, 100 р. /школьный
Входные билеты в крепость Корела — от 100 р.
Экотропа над водопадом Ахвенкоски — 250 р. /взр, 150 р. /учащиеся, студенты
Обед в Сортавала (по желанию — от 450 р.
Развлечения в парке (по желанию): аренда лодки (вместимость 4 человека) — 800 р. /час; зип-лайн — 1500 р. /чел. ; веревочный городок — от 800 р. /чел.
Начало и место завершения
🚩 у ТЦ Галерея
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 52 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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