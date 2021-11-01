Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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Групповая экскурсия в горный парк Рускеала

Из Петербурга — в Карелию: увидеть мраморный каньон, посетить старую крепость и пройти над водопадом

Алексей
Алексей – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
В этой экскурсии 🧭 в группе до 52 человек вас ждет знакомство с природными достопримечательностями 🏛️ Карелии: вы полюбуетесь мраморным рисунком Рускеалы и запечатлите на снимках бурный водопад Ахвенкоски.

А по пути заедете в Приозерск, где раскроете историю 📖 крепости Корела, и проедете по улицам Сортавалы, рассматривая памятники северной архитектуры.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 52 человек

  • 1 375 ₽ за человека

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Групповая экскурсия в горный парк Рускеала
Групповая экскурсия в горный парк Рускеала

Что вас ожидает

  • Знакомство с Приозерском на краткой обзорной экскурсии 🧭 на автобусе 🚌 и самостоятельное посещение крепости Корела. На ее территории вы сможете осмотреть краеведческий музей 🖼, познакомиться с историей 📖 этой местности и узнать о прошлом крепости, защищавшей русские земли от шведов.
  • Сортавала — из окна автобуса вы полюбуетесь архитектурой старинных зданий, слушая рассказ гида о развитии города, а после пообедаете в одном из заведений.
  • Самостоятельная прогулка 👣 по горному парку Рускеала: у вас будет около 2 часов на осмотр одной из главных визитных карточек Карелии. Насладившись красотой природы, вы сможете заняться активным отдыхом: дайвингом, катанием на лодках по каньону, прыжками с тарзанки или полетами на троллее.
  • Живописный водопад Ахвенкоски, где снимали знаменитые отечественные фильмы 🎥. Запечатлев эту красоту и на своих аппаратах, вы можете за дополнительную плату прогуляться по экотропе — деревянным дорожкам над порогами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • По билету стоимостью в 1375 рублей вы получаете места во второй половине автобуса; если вы хотите сидеть впереди, доплата составит 100 рублей (укажите ваше пожелание при бронировании экскурсии)

Дополнительные расходы

  • Входные билеты 🎫 в парк 🌳 Рускеала — 350 р. /взрослый билет, 150 р. /студенческий, 100 р. /школьный
  • Входные билеты в крепость Корела — от 100 р.
  • Экотропа над водопадом Ахвенкоски — 250 р. /взр, 150 р. /учащиеся, студенты
  • Обед в Сортавала (по желанию — от 450 р.
  • Развлечения в парке (по желанию): аренда лодки (вместимость 4 человека) — 800 р. /час; зип-лайн — 1500 р. /чел. ; веревочный городок — от 800 р. /чел.
Начало и место завершения
🚩 у ТЦ Галерея
Групповая экскурсия в горный парк Рускеала
Групповая экскурсия в горный парк Рускеала
Групповая экскурсия в горный парк Рускеала
Групповая экскурсия в горный парк Рускеала
Групповая экскурсия в горный парк Рускеала
Групповая экскурсия в горный парк Рускеала
Групповая экскурсия в горный парк Рускеала
Групповая экскурсия в горный парк Рускеала
Групповая экскурсия в горный парк Рускеала
Групповая экскурсия в горный парк Рускеала
Групповая экскурсия в горный парк Рускеала
Групповая экскурсия в горный парк Рускеала
Групповая экскурсия в горный парк Рускеала
Групповая экскурсия в горный парк Рускеала
Групповая экскурсия в горный парк Рускеала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 52 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алексей
Алексей
Мы — международный туристический оператор с офисами в разных странах: России, Литве, Белоруссии и Германии. Наша цель — туры и экскурсии высокого качества по доступным ценам и индивидуальный подход к каждому клиенту. За долгие годы нашей работы мы заключили эксклюзивные договора с транспортными, паромными и авиакомпаниями, это дает нам возможность создавать туры высокого качества по низким ценам. Мы делаем недоступные направления — доступными.
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