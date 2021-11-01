Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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Групповая экскурсия в Ивангород и Гдов

Из Петербурга — к древней крепости на границе государств, руинам Гдовского кремля и Чудскому озеру

Алексей
Алексей – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
На автобусе 🚌 в группе до 52 человек вы отправитесь к границе России и Эстонии: здесь, по разным берегам реки Нарвы, две крепости стерегут свои рубежи.

Вы прогуляетесь 👣 по территории Ивангородской, заберетесь на ее стены и из окон сторожевых башен рассмотрите замок 🏰 Германа.

А после посетите Гдов и на берегу Чудского озера представите, как ломали лед тевтонские рыцари.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 52 человек

  • 1 075 ₽ за человека

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Групповая экскурсия в Ивангород и Гдов
Групповая экскурсия в Ивангород и Гдов

Что вас ожидает

  • Крепость Ивангорода — местный гид проведет для вас экскурсию ⛳ по крепости, расскажет о ее строительстве, о том, как она переходила из рук одного государства в руки другого, о проходивших здесь битвах. Вы осмотрите старинные церкви, посетите музей 🖼, заберетесь в башни и прогуляетесь 👣 по укрепленным стенам, откуда открывается отличный вид на соседний Нарвский замок 🏰.
  • Руины Гдовского кремля — по пути к городу вы услышите о его прошлом, а уже на месте осмотрите земляные валы и остатки крепостных стен, устоявших после множества нападений, и церковь ⛪ иконы Державной Божией Матери — копию разрушенного собора Дмитрия Солунского.
  • Прогулка вдоль Чудского озера в деревне Ветвеник, во время которой вы вспомните личность Александра Невского и поймете, как проходило Ледовое побоище.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Так как территория пограничная, для подачи заявки нам понадобятся ваши паспортные данные
  • Экскурсия возможна только для граждан России, с собой возьмите паспорт
  • По билету стоимостью в 1075 рублей вы получаете места во второй половине автобуса; если вы хотите сидеть впереди, доплата составит 100 рублей (укажите ваше пожелание при бронировании экскурсии)

Дополнительные расходы

  • Входные билеты 🎫 в крепость: 250 рублей взрослые, 125 студенты и пенсионеры, детям до 16 лет — бесплатно
  • Обед: 450 рублей
Начало и место завершения
🚩 у ТЦ «Галерея»
Групповая экскурсия в Ивангород и Гдов
Групповая экскурсия в Ивангород и Гдов
Групповая экскурсия в Ивангород и Гдов
Групповая экскурсия в Ивангород и Гдов
Групповая экскурсия в Ивангород и Гдов
Групповая экскурсия в Ивангород и Гдов
Групповая экскурсия в Ивангород и Гдов
Групповая экскурсия в Ивангород и Гдов
Групповая экскурсия в Ивангород и Гдов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 52 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алексей
Алексей
Мы — международный туристический оператор с офисами в разных странах: России, Литве, Белоруссии и Германии. Наша цель — туры и экскурсии высокого качества по доступным ценам и индивидуальный подход к каждому клиенту. За долгие годы нашей работы мы заключили эксклюзивные договора с транспортными, паромными и авиакомпаниями, это дает нам возможность создавать туры высокого качества по низким ценам. Мы делаем недоступные направления — доступными.
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Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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