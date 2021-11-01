Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Крепость Ивангорода — местный гид проведет для вас экскурсию ⛳ по крепости, расскажет о ее строительстве, о том, как она переходила из рук одного государства в руки другого, о проходивших здесь битвах. Вы осмотрите старинные церкви, посетите музей 🖼, заберетесь в башни и прогуляетесь 👣 по укрепленным стенам, откуда открывается отличный вид на соседний Нарвский замок 🏰.
Руины Гдовского кремля — по пути к городу вы услышите о его прошлом, а уже на месте осмотрите земляные валы и остатки крепостных стен, устоявших после множества нападений, и церковь ⛪ иконы Державной Божией Матери — копию разрушенного собора Дмитрия Солунского.
Прогулка вдоль Чудского озера в деревне Ветвеник, во время которой вы вспомните личность Александра Невского и поймете, как проходило Ледовое побоище.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Так как территория пограничная, для подачи заявки нам понадобятся ваши паспортные данные
Экскурсия возможна только для граждан России, с собой возьмите паспорт
По билету стоимостью в 1075 рублей вы получаете места во второй половине автобуса; если вы хотите сидеть впереди, доплата составит 100 рублей (укажите ваше пожелание при бронировании экскурсии)
Дополнительные расходы
Входные билеты 🎫 в крепость: 250 рублей взрослые, 125 студенты и пенсионеры, детям до 16 лет — бесплатно
Обед: 450 рублей
Начало и место завершения
🚩 у ТЦ «Галерея»
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 52 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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