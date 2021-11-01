Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Алексей – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга

На автобусе 🚌 в группе до 52 человек вы отправитесь к границе России и Эстонии: здесь, по разным берегам реки Нарвы, две крепости стерегут свои рубежи.



Вы прогуляетесь 👣 по территории Ивангородской, заберетесь на ее стены и из окон сторожевых башен рассмотрите замок 🏰 Германа.



А после посетите Гдов и на берегу Чудского озера представите, как ломали лед тевтонские рыцари.