Групповая экскурсия в Петергоф и Стрельну с посещением дворцов

Раскрыть историю императорских резиденций и оценить великолепие Большого и Константиновского дворцов

В этой программе объединены два архитектурно-парковых комплекса на берегу Финского залива.

В группе до 45 человек вы услышите о Царской дороге, которая сперва приведёт вас в Стрельну, а потом — Петергоф.

В компании гида пройдёте по роскошным залам и представите, как протекала загородная жизнь императорской семьи.
Групповая экскурсия в Петергоф и Стрельну с посещением дворцов
Групповая экскурсия в Петергоф и Стрельну с посещением дворцов
Групповая экскурсия в Петергоф и Стрельну с посещением дворцов
Групповая экскурсия в Петергоф и Стрельну с посещением дворцов
Групповая экскурсия в Петергоф и Стрельну с посещением дворцов
Групповая экскурсия в Петергоф и Стрельну с посещением дворцов
Групповая экскурсия в Петергоф и Стрельну с посещением дворцов
Групповая экскурсия в Петергоф и Стрельну с посещением дворцов
Групповая экскурсия в Петергоф и Стрельну с посещением дворцов
Групповая экскурсия в Петергоф и Стрельну с посещением дворцов
Групповая экскурсия в Петергоф и Стрельну с посещением дворцов
Групповая экскурсия в Петергоф и Стрельну с посещением дворцов
Групповая экскурсия в Петергоф и Стрельну с посещением дворцов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

С 30 октября посещение музеев возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.

Что вас ожидает

Стрельна и Константиновский дворец

Основал резиденцию сам Пётр I — это место и должно было стать русским Версалем. Вы поймете, почему все-таки для возведения фонтанов, затмевающих французские, выбрали Петергоф, услышите о том, как перестраивался дворец, какая участь постигла его в годы ВОВ и после. Оцените восстановленные интерьеры парадных и гостиных, а ещё увидите официальные апартаменты Президента РФ и залы для государственных встреч.

Петергоф и Большой дворец

С местным гидом вы пройдете по роскошным залам этого «коронного» дворца — в таких интерьерах легко представить, как проходили балы и маскарады, приемы именитых гостей, семейные праздники царской семьи. Вы узнаете о событиях из российской истории, связанной с этим дворцом. Приглядитесь к деталям убранства и предметам искусства и разберетесь в особенностях разных стилей.

Также у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по Константиновского парку, а также Верхнему и Нижнему парку Петергофа.

Организационные детали

  • С вами будет один из гидов нашей команды; во дворцах экскурсию проводит местный гид
  • В стоимость включено: трансфер, входные билеты во дворцы с экскурсией. Есть льготные билеты для пенсионеров, студентов (18-22 лет), инвалидов и многодетных семей. Выбирайте соответствующую категорию при заказе экскурсии, с собой возьмите, пожалуйста, подтверждающие документы.
  • С собой обязательно возьмите средства индивидуальной защиты; при появлении симптомов ОРВИ просим воздержаться от посещения музея

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми🏡Выездные🏰Дворцы, замки и особнякиПетергоф🗽ДостопримечательностиКонстантиновский дворец

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
4.5
203
4ч 30м
2 000
за 1 чел.
Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
🚌 На автобусе
Экскурсия по одному из самых неоднозначных мест Петербурга - Стрельне и Константиновскому дворцу,...
20 ноя
23 ноя
25 ноя
ещё...
ВТ, ЧТ, СБ, ВС: 13:45
Автобусная экскурсия в Петергоф c билетами в Большой дворец без очереди
4.5
662
1 800
за 1 чел.
Автобусная экскурсия в Петергоф c билетами в Большой дворец без очереди
🚌 На автобусе
Знаменитая резиденция Петра I не нуждается в дополнительном представлении
20 ноя
ещё...
Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
4.2
538
4ч 30м
1 600
за 1 чел.
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
Знаменитая резиденция Петра I не нуждается в дополнительном представлении
Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца
5
7
1 500
за 1 чел.
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца
🚌 На автобусе
20 ноя
21 ноя
23 ноя
ещё...
Ежедневно, кроме понедельника и последнего вторника месяца
Три императорские резиденции: Стрельна, Александрия и Ораниенбаум
4.6
124
10ч
2 700
за 1 чел.
Три императорские резиденции: Стрельна, Александрия и Ораниенбаум
🚌 На автобусе
Петербург и его окрестности усыпаны дворцами
21 ноя
28 ноя
5 дек
ещё...
сент: среда, воскресенье, окт-дек: воскресенье в 09:00
Императорские и великокняжеские дворцы Петербурга
4.5
23
1 500
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Императорские и великокняжеские дворцы Петербурга
🚌 На автобусе
Санкт-Петербург - город дворцов
20 ноя
23 ноя
27 ноя
ещё...
по вторникам, четвергам и субботам в 12:00
Дворцы Петербурга и их владельцы (с посещением Юсуповского дворца)
4.5
5
1 500
за 1 чел.
Дворцы Петербурга и их владельцы (с посещением Юсуповского дворца)
🚌 На автобусе
Если вы гуляете по центру Петербурга, то вы обязательно увидите хотя бы один дворц
24 ноя
1 дек
8 дек
ещё...
Еженедельно по средам в 13:15
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны
Индивидуальная экскурсия
4.9
50
11 000
за 1-3 чел.
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны
🚗 На машине
Экскурсия в Большой Петергофский дворец и Нижний парк с фонтанами
ежедневно в 9:30
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум — групповая автобусная экскурсия
4.8
20
10ч
2700
1 890
за 1 чел.
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум — групповая автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Увидеть резиденции русских монархов и сравнить три шедевра дворцово-паркового искусства
28 ноя
5 дек
12 дек
ещё...
Петергоф на весь день с экскурсией по Дворцу и парку
4.9
8
2 650
за 1 чел.
Петергоф на весь день с экскурсией по Дворцу и парку
🚌 На автобусе
Вы узнаете о владельцах роскошной приморской резиденции, раскроете загадки устройства фонтанов и...
Царское село с посещением Екатерининского дворца
Индивидуальная экскурсия
5
17
4ч 30м
9 500
за 1-4 чел.
Царское село с посещением Екатерининского дворца
🚗 На машине
Прогуляться по парку, поразиться блеску императорских покоев и раскрыть сюжеты из прошлого
20 ноя
21 ноя
22 ноя
ещё...
Групповая экскурсия в Ораниенбаум и Меншиковский дворец
5
1
5ч 30м
1 990
за 1 чел.
Групповая экскурсия в Ораниенбаум и Меншиковский дворец
🚌 На автобусе
Пройти по дорожкам парка, впечатлиться изящной архитектурой павильонов и узнать о жизни во дворце
20 ноя
22 ноя
25 ноя
ещё...
в понедельник, четверг и субботу в 12:00

Ксения проводит ещё 6 экскурсий

Царское село: групповая экскурсия по Екатерининскому дворцу
4.5
2
1 900
за 1 чел.
Царское село: групповая экскурсия по Екатерининскому дворцу
🚌 На автобусе
Впечатлиться убранством дворца, услышать о жизни императоров и раскрыть тайны Янтарной комнаты
24 ноя
27 ноя
1 дек
ещё...
Петергоф: групповая экскурсия в Большой дворец
1 500
за 1 чел.
Петергоф: групповая экскурсия в Большой дворец
🚌 На автобусе
Услышать самое любопытное о дворцовом комплексе и оценить блеск его интерьеров
25 ноя
2 дек
4 дек
ещё...
Царское село: групповая экскурсия в Екатерининский и Александровский дворцы
4
1
2 600
за 1 чел.
Царское село: групповая экскурсия в Екатерининский и Александровский дворцы
🚌 На автобусе
Сравнить интерьеры двух дворцов, узнать о кропотливой работе реставраторов и о быте царской семьи
20 ноя
27 ноя
4 дек
ещё...
Обзорная по Петербургу с посещением Петропавловской крепости и Кунсткамеры
5ч 30м
1 800
за 1 чел.
Обзорная по Петербургу с посещением Петропавловской крепости и Кунсткамеры
🚌 На автобусе
Составить первое впечатление о Северной столице и посетить самый необычный музей города
26 ноя
3 дек
10 дек
ещё...
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Исаакиевского собора
4
1
1 150
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Исаакиевского собора
🚌 На автобусе
Познакомиться с достопримечательностями Северной столицы и посетить храм-символ города
22 ноя
29 ноя
6 дек
ещё...
Инстаграмный Петербург: Академия Штиглица, колокольня Исаакия и Анненкирхе
2 990
за 1 чел.
Инстаграмный Петербург: Академия Штиглица, колокольня Исаакия и Анненкирхе
🚌 На автобусе
Увидеть город с высоты, впечатлиться интерьерами академии и побывать в старинной церкви
27 ноя
4 дек
11 дек
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺