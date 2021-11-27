С 30 октября посещение музеев возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.

Что вас ожидает

Стрельна и Константиновский дворец

Основал резиденцию сам Пётр I — это место и должно было стать русским Версалем. Вы поймете, почему все-таки для возведения фонтанов, затмевающих французские, выбрали Петергоф, услышите о том, как перестраивался дворец, какая участь постигла его в годы ВОВ и после. Оцените восстановленные интерьеры парадных и гостиных, а ещё увидите официальные апартаменты Президента РФ и залы для государственных встреч.

Петергоф и Большой дворец

С местным гидом вы пройдете по роскошным залам этого «коронного» дворца — в таких интерьерах легко представить, как проходили балы и маскарады, приемы именитых гостей, семейные праздники царской семьи. Вы узнаете о событиях из российской истории, связанной с этим дворцом. Приглядитесь к деталям убранства и предметам искусства и разберетесь в особенностях разных стилей.

Также у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по Константиновского парку, а также Верхнему и Нижнему парку Петергофа.

Организационные детали