Внутри какой церкви есть баскетбольное поле? Зачем сделали вышку для бассейна в алтаре? Кто одобрил выставку кошек в церкви? Почему собор использовали как морг? Ответы на все эти вопросы вы получите от меня увлекательной и необычной экскурсии. Обещаю, скучно не будет.