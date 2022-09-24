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Описание
Пять необычных церквей города
Тайны, загадки, криминал и убийства – все это в экскурсии по церквям в самом центре города! Экскурсия длится 1,5 часа. Мы пройдемся по 5 необычным церквям города, зайдем внутрь, послушаем орган. Эта экскурсия вас точно удивит и заставит многое переосмыслить…
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанский собор, справа от входа, у фонарей
Завершение: Спас на Крови
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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