Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

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Посетить пивоварни и пивной бутик, продегустировать сорта напитка и узнать секреты его приготовления

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Именно Санкт-Петербург стал городом, где зародилось искусство отечественного пивоварения — благодаря императору Петру I, распространившему культуру потребления пенного напитка.

На экскурсии вы познакомитесь с историей пива в России и тонкостями его производства, услышите о традициях распития — и, конечно, сами попробуете несколько сортов.
3800 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 8 человек
Встреча пл.Ленина, Финляндский вокзал
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Хмельная культура Петербурга
Хмельная культура Петербурга

Что вас ожидает

От классики до крафта
Мы посетим частную пивоварню, где вы увидите полный цикл производства пива от амбара с солодом до бродильных танков и линии розлива и услышите о тонкостях его приготовления. А во время дегустации прочувствуете все оттенки вкуса 9 разных сортов.

Пиво разных стран
Далее направимся в один из старейших пивных бутиков в Петербурге. На его полках — около 400 бутылок различного пива и сидра, а из кранов льётся 12 разных сортов пенного напитка. Вы узнаете о питейной культуре других стран и попробуете 6 сортов хмельного, доставленных с разных концов света. Специально для нас проведут мастер-класс по сабражу пивной бутылки (открытие с саблей), а самые смелые смогут сделать это самостоятельно под руководством профессионалов.

Как варит пивоварня
Финальным аккордом экскурсии станет посещение ресторана на Стрелке Васильевского острова — отсюда с набережной открывается прекрасный вид на город. У ресторана есть отличная собственная пивоварня: за обедом вы попробуете 3 сорта, а я расскажу о питейных заведениях Петербурга 18-19 веков.

Организационные детали

  • Экскурсия 18+. При себе обязательно иметь паспорт.
  • Отдельно оплачивается обед в ресторане (по желанию)
  • Трансфер, дегустация и входные билеты включены в стоимость
Хмельная культура Петербурга
Хмельная культура Петербурга
Хмельная культура Петербурга
Хмельная культура Петербурга
Хмельная культура Петербурга
Хмельная культура Петербурга
Хмельная культура Петербурга
Хмельная культура Петербурга

Экскурсия проводится в среду и воскресенье в 12:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура пл.Ленина, Финляндский вокзал.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Анастасия
Анастасия
Меня зовут Анастасия, мне 30 лет, и последние 10 лет я работаю в ресторанной сфере. Для меня ресторанное дело — не просто бизнес, а отдельный вид искусства. Поэтому к каждому своему туру я подхожу творчески и с душой. Я с удовольствием покажу вам вкусные и интересные места Петербурга. Расскажу об истории ресторанов города, и мы обсудим, чем отличается ленинградская кухня от всех остальных. Жду вас на своём туре!
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