Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

От классики до крафта

Мы посетим частную пивоварню, где вы увидите полный цикл производства пива от амбара с солодом до бродильных танков и линии розлива и услышите о тонкостях его приготовления. А во время дегустации прочувствуете все оттенки вкуса 9 разных сортов.

Пиво разных стран

Далее направимся в один из старейших пивных бутиков в Петербурге. На его полках — около 400 бутылок различного пива и сидра, а из кранов льётся 12 разных сортов пенного напитка. Вы узнаете о питейной культуре других стран и попробуете 6 сортов хмельного, доставленных с разных концов света. Специально для нас проведут мастер-класс по сабражу пивной бутылки (открытие с саблей), а самые смелые смогут сделать это самостоятельно под руководством профессионалов.

Как варит пивоварня

Финальным аккордом экскурсии станет посещение ресторана на Стрелке Васильевского острова — отсюда с набережной открывается прекрасный вид на город. У ресторана есть отличная собственная пивоварня: за обедом вы попробуете 3 сорта, а я расскажу о питейных заведениях Петербурга 18-19 веков.