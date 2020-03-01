Елена и Маргарита проводит ещё 5 экскурсий

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  4. Храмы Петербурга: от барокко до модерна

Разобраться в стилях церковного зодчества и полюбоваться его лучшими образцами

Елена и Маргарита
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Елена и Маргарита – ваш гид
В Российский империи любое значительное событие отмечалось закладкой церкви или по крайней мере часовни — потому у нас их такое количество.

В ходе экскурсии мы побываем в пяти соборах.

Все они построены разными архитекторами в разное время и отражают разные стили.

На их примере вы поймёте, чем барокко отличается от необарокко, византийский стиль от неорусского и каким зодчим передают «привет» мастера модерна.
От 8000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 17 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча в любом удобном вам месте
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Храмы Петербурга: от барокко до модерна
Храмы Петербурга: от барокко до модерна

Что вас ожидает

От Смольного до Новодевичьего
Храмы в Санкт-Петербурге строили лучшие архитекторы, они использовали самые современные материалы, а в церковном зодчестве всегда были отражены вкусовые предпочтения и государственная идеология своего времени — об этом мы и поговорим на экскурсии, параллельно учась разбираться в разных стилях. В нашей программе пять мест: Смольный собор, Феодоровский в память 300-летия Дома Романовых, Крестовоздвиженский казачий, церковь святого Петра Митрополита Московского и Воскресенский Новодевичий монастырь.

Казаки, кладбище и другие любопытные истории
Также вы побываете в настоящей казачьей слободе в центре Петербурга, узнаете, почему почти у всех русских императриц в XIX веке были одинаковые имена, и погуляете по старому монастырскому кладбищу, на котором похоронен один из наших героев. А ещё прикоснетесь к истории одного из ангелов-хранителей Петербурга — ангела «пустые руки» — и поймёте, почему же его так прозвали.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия будет интересна не только людям православным, но и всем любителям истории и архитектуры.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная, передвигаться будем на микроавтобусе или автомобиле.
  • Дополнительных расходов не предвидится.
Храмы Петербурга: от барокко до модерна
Храмы Петербурга: от барокко до модерна
Храмы Петербурга: от барокко до модерна
Храмы Петербурга: от барокко до модерна
Храмы Петербурга: от барокко до модерна
Храмы Петербурга: от барокко до модерна
Храмы Петербурга: от барокко до модерна
Храмы Петербурга: от барокко до модерна
Храмы Петербурга: от барокко до модерна
Храмы Петербурга: от барокко до модерна
Храмы Петербурга: от барокко до модерна
Храмы Петербурга: от барокко до модерна
Храмы Петербурга: от барокко до модерна
Храмы Петербурга: от барокко до модерна
Храмы Петербурга: от барокко до модерна
Храмы Петербурга: от барокко до модерна
Храмы Петербурга: от барокко до модерна
Храмы Петербурга: от барокко до модерна
Храмы Петербурга: от барокко до модерна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в любом удобном вам месте.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена и Маргарита
Елена и Маргарита
Мы — историки с академическим образованием и гордимся этим. Кураторы выставок «Яхта «Штандарт» и семья последнего российского императора», «Николай II. К 150-летию со дня рождения» и «Первая мировая война. Флот, авиация, медицина». Поэтому наше главное кредо — нет дилетантизму. Наши экскурсии отличаются отличным знанием города и отсутствием лапши на ваших ушах по завершению. Мы категорически против мифологизации истории. Зачем заниматься мифотворчеством, когда в самой исторической действительности cеверной столицы сокрыты такие головокружительные сюжеты, что им могли бы позавидовать самые талантливые романисты?
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