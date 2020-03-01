Елена и Маргарита проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

От Смольного до Новодевичьего

Храмы в Санкт-Петербурге строили лучшие архитекторы, они использовали самые современные материалы, а в церковном зодчестве всегда были отражены вкусовые предпочтения и государственная идеология своего времени — об этом мы и поговорим на экскурсии, параллельно учась разбираться в разных стилях. В нашей программе пять мест: Смольный собор, Феодоровский в память 300-летия Дома Романовых, Крестовоздвиженский казачий, церковь святого Петра Митрополита Московского и Воскресенский Новодевичий монастырь.

Казаки, кладбище и другие любопытные истории

Также вы побываете в настоящей казачьей слободе в центре Петербурга, узнаете, почему почти у всех русских императриц в XIX веке были одинаковые имена, и погуляете по старому монастырскому кладбищу, на котором похоронен один из наших героев. А ещё прикоснетесь к истории одного из ангелов-хранителей Петербурга — ангела «пустые руки» — и поймёте, почему же его так прозвали.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия будет интересна не только людям православным, но и всем любителям истории и архитектуры.