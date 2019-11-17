6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. И боги были детьми! Детская экскурсия по Античным залам Эрмитажа

Услышать и понять легенды Эллады, полюбоваться классической скульптурой и разгадать приемы мастеров

Аделина
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Аделина – ваш гид
Битвы с чудовищами, интриги, коварство, и, конечно же волшебство — обычная жизнь богов, даже если они совсем еще дети.

Я познакомлю вас с удивительными приключений жителей Олимпа, объясню, кто кому кем приходится и каковы причины их ссор и союзов.

Ребята увидят лучшие творения мастеров, проверят свои знания и откроют для себя мир Античной культуры.
3700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у Иорданской лестницы
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У этой экскурсии6 отзывов
5
И боги были детьми! Детская экскурсия по Античным залам Эрмитажа
И боги были детьми! Детская экскурсия по Античным залам Эрмитажа

Что вас ожидает

О богах и героях
Эта экскурсия — череда захватывающих историй о рождении древнегреческих богов, их дальнейшей жизни и приключениях. Почему юноша Парис, сын самого царя, пас овец? Чем провинился младенец Гермес, едва выбравшись из колыбели? Зачем отец Зевса заживо глотал своих детей? Как получилось, что у мудрой и мужественной Афины нет матери? Я расскажу о сложных взаимоотношениях в божественных семействах и объясню поступки самых разных мифологических персонажей.

Иллюстрации к рассказам
Двигаясь по Античным залам Эрмитажа, вы не только услышите мифы, но и увидите их застывшими в камне. Мы поговорим о том, какие приемы использовали древнегреческие скульптуры и почему контрапост и сегодня остается одной из самых популярных поз в искусстве. Разглядывая античные статуи, ребята будут выполнять различные задания и отгадывать загадки. И, возможно, им даже удастся открыть секрет гармонии и красоты древнегреческой скульптуры.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в формате дружеской беседы и рассчитана на детей от 6 лет и их родителей
  • Отдельно покупаются входные билеты в музей: 400 руб — взрослые посетители (граждане РФ, с собой необходимо иметь документ, подтверждающий гражданство), дети и студенты — бесплатно
И боги были детьми! Детская экскурсия по Античным залам Эрмитажа
И боги были детьми! Детская экскурсия по Античным залам Эрмитажа
И боги были детьми! Детская экскурсия по Античным залам Эрмитажа
И боги были детьми! Детская экскурсия по Античным залам Эрмитажа
И боги были детьми! Детская экскурсия по Античным залам Эрмитажа
И боги были детьми! Детская экскурсия по Античным залам Эрмитажа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Иорданской лестницы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Аделина
Аделина
Мне 40 лет. Параллельно с учебой в педагогическом ВУЗе я закончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом: куда пойти с ребенком.... Да не просто пойти, а чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама (видимо, сказывается педагогическое образование :) ). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: еще! И дело пошло... У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь "для души", просто потому что люблю этот город, люблю его жителей, и готова рассказывать о нем снова и снова. Наверно, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии "тестирую" на собственных детях :)
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 ноября 2019
Экскурсию была нацелена на детей 8-9 лет. Аделина очень интересно рассказывала, отличный контакт с детьми. Рекомендую
11 октября 2019
Экскурсия была замечательная , дети и взрослые в восторге
11 августа 2019
Отличная экскурсия, на пять с плюсом! Участвовали взрослые и дети 11 и 14 лет с очень разным уровнем знаний греческой мифологии. Интересно было всем!!! Аделина постоянно держала обратную связь, задавала вопросы, полтора часа пролетели, а удовольствия и новых знаний масса. Рекомендуем и экскурсию, и экскурсовода!
2 августа 2019
Экскурсия замечательная ! Сама тема очень интересна и для детей , и для взрослых. Рассказ о мифах через произведения искусства. Дочь ( 12 лет) только что изучала древнегреческую мифологию в школе и была счастлива , что она , как говорится, "в теме". Да и мы, взрослые, с удовольствием не только вспомнили историю , но и узнали много нового. Аделина очень интересный и эмоциональный рассказчик! Она не просто излагает историю, но внимательно следит за реакцией слушателей. Поэтому внимание не теряется ни на минуту.
Огромное спасибо за интереснейшую экскурсию в прекрасном Эрмитаже!
22 июля 2019
Были на экскурсии 21 июля. Аделине удалось заинтересовать двух восьмилетних детей и двух взрослых. Дети с удовольствием выполняли небольшие задания, с открытыми ртами слушали мифы про древних богов, вспоминали ранее слышанные истории, сопереживали нелёгкой судьбе самих богов и связанных с ними людей. Огромное спасибо Аделине, было очень интересно, даже не заметили, как прошло время.
8 июля 2019
Были на экскурсии "И боги были детьми! Детская экскурсия по Античным залам Эрмитажа" полным семейством: с бабушками и дедушками. Все остались ооочень довольны!!! Яркий, эмоциональный рассказ гида Аделины прекрасно дополнил наше пребывание в Эрмитаже! Замечательная экскурсия для того, чтобы познакомить ребёнка с древнегреческой мифологией и её героями!

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