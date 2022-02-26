Обзорная экскурсия по залам постоянной экспозиции Музея Фаберже

Основу собрания музея составляет крупнейшая коллекция шедевров фирмы Карла Фаберже. Наибольшую ценность представляют девять пасхальных яиц, созданных мастерами фирмы Карла Фаберже для двух последних русских императоров. Все они являются шедеврами ювелирного искусства и уникальными историческими памятниками, связанными с правлением и личной жизнью императоров Александра III и Николая II. Экскурсия знакомит посетителей музея с историей и шедеврами фирмы Фаберже, а так же с традициями ювелирного дела в России XIX - начала XX веков. В ходе экскурсии Вы узнаете как развивалось русское ювелирное дело, с какими материалами работали ювелиры и что создавали, а также как Карлу Фаберже удалось превратить маленькую мастерскую во всемирно известную ювелирную компанию. Особое внимание будет уделено драгоценным изделиям, которые принадлежали членам царской семьи и были связаны с важнейшими историческими событиями нашей страны. Продолжительность: 1 час. Важно знать: