На сегодняшний день собрание Музея Фаберже насчитывает более 4000 экспонатов, в котором также представлены другие направления, в которых работала фирма Фаберже: фантазийные предметы, ювелирные украшения, столовое серебро, интерьерные и культовые предметы.
Ближайшие даты:
17
ноя
ноя
18
ноя
ноя
19
ноя
ноя
Что вас ожидает:
- Шуваловский дворец
- Музей Фаберже
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Обзорная экскурсия по залам постоянной экспозиции Музея Фаберже
Основу собрания музея составляет крупнейшая коллекция шедевров фирмы Карла Фаберже. Наибольшую ценность представляют девять пасхальных яиц, созданных мастерами фирмы Карла Фаберже для двух последних русских императоров. Все они являются шедеврами ювелирного искусства и уникальными историческими памятниками, связанными с правлением и личной жизнью императоров Александра III и Николая II. Экскурсия знакомит посетителей музея с историей и шедеврами фирмы Фаберже, а так же с традициями ювелирного дела в России XIX - начала XX веков. В ходе экскурсии Вы узнаете как развивалось русское ювелирное дело, с какими материалами работали ювелиры и что создавали, а также как Карлу Фаберже удалось превратить маленькую мастерскую во всемирно известную ювелирную компанию. Особое внимание будет уделено драгоценным изделиям, которые принадлежали членам царской семьи и были связаны с важнейшими историческими событиями нашей страны. Продолжительность: 1 час. Важно знать:
- Обратите внимание! В связи с пандемией COVID-19 посещение музея преимущественно по онлайн-билетам.
- Продолжительность посещения выставки или мероприятия указана на билете. Опоздание посетителя ко времени начала посещения выставки или мероприятия не является основанием к продлению соответствующего посещения.
- Посетители обязаны соблюдать установленный маршрут следования по выставке.
- Посетителям рекомендуется соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра при нахождении на выставке или мероприятии.
- Посетителям рекомендуется отказаться от посещения выставок и мероприятий Фонда при наличии респираторных симптомов, характерных для ОРВИ. Если у посетителя наблюдаются признаки ОРВИ, Фонд вправе отказать в посещении, стоимость билета подлежит возврату такому посетителю.
Смотрите свободные даты
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билет на экскурсионный сеанс
- Что не входит
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
- Место начала и завершения?
- Набережная реки Фонтанки, 21
- Когда и сколько длится?
- Когда: Смотрите свободные датыЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ш
Шиленкова
26 фев 2022
Очень интересная экскурсия, яркие впечатления. Всем советую посетить музей и увидеть красоту русского мастерства.
о
ольга
8 янв 2022
Ш
Шатова
15 ноя 2021
В
Виктор
11 ноя 2021
A
Andrey
21 мая 2021
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