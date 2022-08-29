Если вы отдыхаете в Петербурге, то Петергоф — настоящий must visit. Это самая роскошная императорская резиденция в Европе. Ее можно сравнить разве только с Версалем.
Со мной вы прогуляетесь по аллеям парка, узнаете об уникальной фонтанной системе и увидите самые известные фонтаны. Большой каскад, фонтан «Самсон», небольшие фонтаны-шутихи…
Со мной вы прогуляетесь по аллеям парка, узнаете об уникальной фонтанной системе и увидите самые известные фонтаны. Большой каскад, фонтан «Самсон», небольшие фонтаны-шутихи…
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Петергофская дорога, Стрельна, Финский залив
- Нижний парк, Большой Петергофский дворец (снаружи)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Петергоф является одной из самых роскошных и уникальных царских резиденций во всей Европе. Основанная ещё при Петре I, она до сих пор поражает красотой и великолепием гостей, приезжающих сюда со всего мира.
Мы увидим Петергофский парк и его знаменитые фонтаны и каскады. Окунемся в историю петровских времен и узнаем об основании и строительстве царской резиденции, об уникальной фонтанной системе, которая работает без единого насоса. Прогуляемся по аллеям, по которым когда-то ходили европейские послы и российские императоры. Полюбуемся на величественный Петергофский дворец.
Увидим Большой каскад и фонтан "Сампсон", а также столь любимые детьми и взрослыми фонтаны-шутихи. Насладимся потрясающей панорамой Финского залива, открывающейся с балкона любимого петергофского дворца Петра I под названием "Мон плезир".
!!!Можно также отправиться в Петергоф на метеоре по согласованию с гидом
ежедневно, по согласованию с гостями
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт (при выборе соответствующего билета)
- Что не входит
- Входные билеты во дворец и парк (вход в парк в зимний период бесплатный)
- Нижний парк 600р\чел (дети до 16 лет - бесплатно)
- Большой дворец 600р\чел (дети до 16 лет - бесплатно)
- Цены на входные билеты для граждан РФ и ЕАЭС
- Входные билеты в Нижний пврк приобретаются онлайн на всех включая гида. Билеты в Большой дворец приобретаются на месте, экскурсию во дворе проводит сотрудник Петергофа
- Музей закрыт по понедельникам и в последний вторник месяца
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: В лобби отеля гостейЗавершение: Невский проспект
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно, по согласованию с гостямиЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Входные билеты в Нижний пврк приобретаются онлайн на всех включая гида. Билеты в Большой дворец приобретаются на месте, экскурсию во дворе проводит сотрудник Петергофа
- ФОНТАНЫ РАБОТАЮТ ДО 16.10 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
29 авг 2022
Т
Татьяна
23 авг 2022
Неплохая экскурсия, но ничего особенного. В основном только базовая информация, без каких-либо интересных фактов. Слушать было не очень интересно.
В плане организации все хорошо, кроме того, что гид не сказала, что на неё тоже нужно было купить билет.
В плане организации все хорошо, кроме того, что гид не сказала, что на неё тоже нужно было купить билет.
E
Elfimov2007
20 июля 2022
С
Сергей
2 июля 2022
Мне очень понравилось!
Т
Татьяна
30 июня 2022
Н
Наплавкова
27 июня 2022
Очень интересная экскурсия, Наталья большая молодец!
Интересно рассказывает, хорошо владеет материалом! Спасибо большое
Интересно рассказывает, хорошо владеет материалом! Спасибо большое
К
Козлова
19 июня 2022
Елизавета Грунина отличный гид, интересно рассказывала, очень знающая. Ответила на все наши вопросы. Мы прекрасно провели время в Петергофе. Надеюсь в следующий раз тоже воспользоваться услугами вашей компании.
O
Otar.z
21 мая 2022
О Петергофе писать не буду,одно слово- ПЕТЕРГОФ! Экскурсовод Елизавета- знающий,любящий свое дело профессионал, приятный собеседник,воспитанный человек. Подводя итог - все очень понравилось.
И
Ирина
11 окт 2021
Х
Харсекина
2 сен 2021
E
Ekaterina
1 сен 2021
К
Киселева
13 авг 2021
T
Tatiana
12 авг 2021
Большое спасибо гиду Елизавете!!! Было очень интересно и познавательно! И в целом экскурсия была очень комфортная и приятная! Нам очень понравилось, дочка 5ти лет была в восторге!
Л
Любовь
1 авг 2021
А
Артемьева
23 июля 2021
Очень хорошо, советуем всем
Ещё 5 отзывов
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