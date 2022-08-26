Царское Село или Пушкин является одним из самых известных дворцово-парковых ансамблей Санкт-Петербурга
Царское Село или Пушкин является одним из самых известных дворцово-парковых ансамблей Санкт-Петербурга. Это была любимая летняя резиденция Екатерины II, которая, также как и мы сейчас, когда прогуливалась по парку в тени липовых деревьев среди скульптур, павильонов и цветочных клумб. Мы узнаем об истории возникновения Царского села и о его венценосных жителях.
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Что вас ожидает 🤩
- Екатерининский парк
- Екатерининский дворец
- Янтарная комната
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Царское Село или Пушкин является одним из самых известных дворцово-парковых ансамблей Санкт-Петербурга.
Это была любимая летняя резиденция Екатерины II, которая, также как и мы сейчас, когда прогуливалась по парку в тени липовых деревьев среди скульптур, павильонов и цветочных клумб. Мы узнаем об истории возникновения Царского села и о его венценосных жителях.
Мы отправимся на индивидуальную экскурсию на комфортабельном автомобиле в водителем. Посетим Екатерининский дворец, построенный по приказу Елизаветы является жемчужиной ансамбля. Увидим роскошные парадные залы, где проходили балы и торжественные обеды. и, разумеется, посетим знаменитую на весь мир Янтарную комнату. А после прогуляемся по Екатерининскому саду, где когда-то любили проводить время императоры.
ежедневно, кроме вторника
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Автомобиль с водителем
- Что не входит
- Билеты в Екатерининский парк и дворец
- Место начала и завершения?
- В лобби отеля гостей
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно, кроме вторникаЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Входные билеты в парк и дворец приобретаются заранее онлайн на всех включая гида
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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