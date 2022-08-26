Царское Село или Пушкин является одним из самых известных дворцово-парковых ансамблей Санкт-Петербурга.

Это была любимая летняя резиденция Екатерины II, которая, также как и мы сейчас, когда прогуливалась по парку в тени липовых деревьев среди скульптур, павильонов и цветочных клумб. Мы узнаем об истории возникновения Царского села и о его венценосных жителях.

Мы отправимся на индивидуальную экскурсию на комфортабельном автомобиле в водителем. Посетим Екатерининский дворец, построенный по приказу Елизаветы является жемчужиной ансамбля. Увидим роскошные парадные залы, где проходили балы и торжественные обеды. и, разумеется, посетим знаменитую на весь мир Янтарную комнату. А после прогуляемся по Екатерининскому саду, где когда-то любили проводить время императоры.