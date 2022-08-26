Индивидуальная экскурсия в Царское село (Пушкин) на автомобиле

Царское Село или Пушкин является одним из самых известных дворцово-парковых ансамблей Санкт-Петербурга

5
1 отзыв
Царское Село или Пушкин является одним из самых известных дворцово-парковых ансамблей Санкт-Петербурга. Это была любимая летняя резиденция Екатерины II, которая, также как и мы сейчас, когда прогуливалась по парку в тени липовых деревьев среди скульптур, павильонов и цветочных клумб. Мы узнаем об истории возникновения Царского села и о его венценосных жителях.
Индивидуальная экскурсия в Царское село (Пушкин) на автомобиле
Индивидуальная экскурсия в Царское село (Пушкин) на автомобиле
Индивидуальная экскурсия в Царское село (Пушкин) на автомобиле
Индивидуальная экскурсия в Царское село (Пушкин) на автомобиле
Индивидуальная экскурсия в Царское село (Пушкин) на автомобиле
Ближайшие даты:
29
авг
31
авг
1
сен
5
сен
9
сен
10
сен
11
сен
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Екатерининский парк
  • Екатерининский дворец
  • Янтарная комната
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Царское Село или Пушкин является одним из самых известных дворцово-парковых ансамблей Санкт-Петербурга.
Это была любимая летняя резиденция Екатерины II, которая, также как и мы сейчас, когда прогуливалась по парку в тени липовых деревьев среди скульптур, павильонов и цветочных клумб. Мы узнаем об истории возникновения Царского села и о его венценосных жителях.
Мы отправимся на индивидуальную экскурсию на комфортабельном автомобиле в водителем. Посетим Екатерининский дворец, построенный по приказу Елизаветы является жемчужиной ансамбля. Увидим роскошные парадные залы, где проходили балы и торжественные обеды. и, разумеется, посетим знаменитую на весь мир Янтарную комнату. А после прогуляемся по Екатерининскому саду, где когда-то любили проводить время императоры.

ежедневно, кроме вторника

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Автомобиль с водителем
Что не входит
  • Билеты в Екатерининский парк и дворец
Место начала и завершения?
В лобби отеля гостей
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, кроме вторника
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Входные билеты в парк и дворец приобретаются заранее онлайн на всех включая гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🙍‍♂️Для подростков🏛История и архитектура🏡Выездные👨‍👩‍👧‍👦Семейные🏰Дворцы, замки и особнякиЦарское село🗽Популярные местаМеста ПушкинаПушкин и ПавловскВ Екатерининский дворец на автобусе

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Пушкин (Царское Село) : Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
5.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.4
1980 отзывов
Пушкин (Царское Село) : Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
Приглашаем вас на экскурсию из Санкт-Петербурга в музей-заповедник «Царское Село» (г
Сегодня
Завтра
28 авг
29 авг
2 500 за 1 человека
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
3 часа
Индивидуальная
до 50 чел.
Организатор экскурсии Sputnik
Sputnik
5
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
Специально для тех, кому не подошла ни одна экскурсия по Санкт-Петербургу
от 10 900 за всё до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в Пушкин на микроавтобусе
5 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии ЛенбаТур
ЛенбаТур
4.7
95 отзывов
Очень популярно сейчас
Индивидуальная экскурсия в Пушкин на микроавтобусе
Индивидуальная экскурсия, во время которой вы побываете в Царском Селе - летней императорской резиденции в городе Пушкин
Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
10 200 за всё до 7 чел.
Царское Село - летняя столица императоров
5 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Организатор экскурсии Павел
Павел
4
6 отзывов
Царское Село - летняя столица императоров
Приглашаем Вас на экскурсию в Царское Село
у отеля
от 11 250 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Пушкин и Павловск на автомобиле с профессиональным краеведом
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.5
14 отзывов
Экскурсия в Пушкин и Павловск на автомобиле с профессиональным краеведом
Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию по Царскому Селу
По согласованию с гидом
16 250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная Обзорная Экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии ЛенбаТур
ЛенбаТур
4.7
109 отзывов
Индивидуальная Обзорная Экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
Обзорный тур по самым красивым местам Петербурга
Заберем от дома, отеля, вокзала
6 200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по крыше в Санкт-Петербурге
1 час
🚶 Пешая
Фотопрогулка
Организатор экскурсии Юрий
Юрий
5
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по крыше в Санкт-Петербурге
Прогулка по крышам - одно из самых незабываемых впечатлений
ул. Рубинштейна 2 / 45
Сегодня
Завтра
28 авг
29 авг
1 500 за 1 человека
Царское Село - резиденция трёх императриц
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Алла
Алла
4.5
23 отзыва
Царское Село - резиденция трёх императриц
Прикоснуться к истории России на прогулке по одному из красивейших дворцово-парковых ансамблей
в Царском Селе
Сегодня
28 авг
30 авг
31 авг
2 800 за всё до 5 чел.
Царское Село: Genio Loci
6 часов
Индивидуальная
до 45 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
5
8 отзывов
Царское Село: Genio Loci
Недалеко от Петербурга, в месте на возвышенности, за три века сформировался уникальный культурный ансамбль Царского села
По договорённости (в черте города)
29 авг
31 авг
1 сен
2 сен
от 12 500 за всё до 2 чел.
В Царское Село на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.9
30 отзывов
В Царское Село на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
В 40 минутах езды от Петербурга находится Царское село
По договорённости
10 625 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Боткинской больнице в Петербурге
2 часа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 4 чел.
Организатор экскурсии Вера
Вера
4.2
5 отзывов
Экскурсия по Боткинской больнице в Петербурге
Одна из самых известных больниц Петербурга
ст. метро пл. Александра Невского-1, третья (зелен...
от 1 700 за всё до 2 чел.
Квест-экскурсия «Сердце Петербурга»
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 8 чел.
Организатор экскурсии Гаврил
Гаврил
5
2 отзыва
Квест-экскурсия «Сердце Петербурга»
Вас ждет квест-экскурсия по самому сердцу Санкт-Петербурга
Дворцовая пл
Завтра
от 6 800 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ