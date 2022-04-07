Мое почтение дорогие гости и жители северной столицы!

Предлагаю вашему вниманию неповторимое путешествие в самое сердце северной Венеции, цитадель города на Неве - Петропавловскую крепость от одного до десяти человек. Променад начинается со встречи в музее под открытым небом "Мини-город", где вы сделаете не только уникальные фотографии (апропо, есть возможность пригласить фотографа для фотосессии), но и вас ждет повествование о великих архитекторах и самых ярких достопримечательностях музея. а заканчивается путешествие у крейсера революции "Аврора".

Вы увидите воочию собор Петра и Павла, усыпальницу, артцейхгауз, Комендантское кладбище, тюрьму, двор с монетами, пушку, памятник Петру (которого все-таки посадили), пристань, ворота, ботик, башню, мосты, много зайцев, равелины, бастионы, казематы, редюит, ботардо, аппарели и куртины, получите море полезной информации, услышите из уст чересчур эрудированного рассказчика байки, шутки, прибаутки и важные исторические факты, куда без них.

При встрече, посещение музея под открытым небом "Мини-город", где вы сделаете не только уникальные фотографии (апропо, есть возможность пригласить фотографа для фотосессии), но и вас ждет повествование о великих архитекторах и самых ярких достопримечательностях музея.

По желанию подъем на колоннаду (карильон и смотровая площадка) подъем на высоту 42 м. Важно! Работает только с мая.

Дополнительно возможно посещение других экспозиций крепости по договоренности.

В завершении программы прогулка мимо особняка Кшесинской, по первой площади города к первому домику Петра с финалом у крейсера Аврора.