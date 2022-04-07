Индивидуальная VIP экскурсия Петропавловская крепость от А до Я

Индивидуальная VIP экскурсия Петропавловская крепость от А до Я
Индивидуальная VIP экскурсия Петропавловская крепость от А до Я
Индивидуальная VIP экскурсия Петропавловская крепость от А до Я
Индивидуальная VIP экскурсия Петропавловская крепость от А до Я
Индивидуальная VIP экскурсия Петропавловская крепость от А до Я

Что вас ожидает 🤩

  • Петропавловская крепость
  • Великокняжеская усыпальница
  • Тюрьма Трубецкого бастиона
  • Ботный домик
  • Монетный двор и магазин нумизматики
  • Панораму Петербурга с куртины
  • Выстрел пушки
  • Карильон
  • Музей "Мини-город"
  • Особняк Кшесинской
  • Троицкая площадь
  • Дом-коммуна "Политкаторжан" и Соловецкий камень
  • Деревянный домик Петра I
  • Крейсер "Аврора"
Мое почтение дорогие гости и жители северной столицы!
Предлагаю вашему вниманию неповторимое путешествие в самое сердце северной Венеции, цитадель города на Неве - Петропавловскую крепость от одного до десяти человек. Променад начинается со встречи в музее под открытым небом "Мини-город", где вы сделаете не только уникальные фотографии (апропо, есть возможность пригласить фотографа для фотосессии), но и вас ждет повествование о великих архитекторах и самых ярких достопримечательностях музея. а заканчивается путешествие у крейсера революции "Аврора".
Вы увидите воочию собор Петра и Павла, усыпальницу, артцейхгауз, Комендантское кладбище, тюрьму, двор с монетами, пушку, памятник Петру (которого все-таки посадили), пристань, ворота, ботик, башню, мосты, много зайцев, равелины, бастионы, казематы, редюит, ботардо, аппарели и куртины, получите море полезной информации, услышите из уст чересчур эрудированного рассказчика байки, шутки, прибаутки и важные исторические факты, куда без них.
При встрече, посещение музея под открытым небом "Мини-город", где вы сделаете не только уникальные фотографии (апропо, есть возможность пригласить фотографа для фотосессии), но и вас ждет повествование о великих архитекторах и самых ярких достопримечательностях музея.
По желанию подъем на колоннаду (карильон и смотровая площадка) подъем на высоту 42 м. Важно! Работает только с мая.
Дополнительно возможно посещение других экспозиций крепости по договоренности.
В завершении программы прогулка мимо особняка Кшесинской, по первой площади города к первому домику Петра с финалом у крейсера Аврора.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вариант оплаты № 1 Экскурсионное обслуживание 3 часа 1-4 человека
  • Вариант оплаты № 2 Экскурсионное обслуживание 3 часа 5-10 человек.
  • В подарок всем гостям ссылка в облако на мой проект "Питеркинобиблиотека" с подборкой фотографий, фильмов, отрывков из кинолент и книг о Петербурге для ознакомления с моими рекомендациями.
  • Возможно проведение экскурсии с радиогидами (удобно для любых групп) + 100 рублей с человека. Полная свобода передвижения. Вы всегда меня слышите.
  • Заказ фотосессии с профессиональным фотографом. Один из лучших в СПБ (цена по запросу)
Что не входит
  • Каждый дополнительный час + 1500. Билеты в музеи Петропавловский собор + тюрьма Трубецкого бастиона 750 рублей. Смотровая площадка "Невская панорама" 400 рублей. Домик Петра I 400 рублей. Все цены указаны для взрослых. Питание
  • Перекус по дороге
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Горьковская
Завершение: крейсер Аврора Петроградская наб. 2а
Когда и сколько длится
Когда: Любой день, кроме среды (собор и тюрьма выходной), с 10 00 до 16 00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Мое почтение! Ваши пожелания и предложения жду в сообщениях. Обсуждаются любые нюансы. Не стесняйтесь задавать вопросы. Просьба о детях 7-14 лет предупреждать заранее
  • Программу подстраиваю под них. Одеваться по погоде
  • Удобная обувь
  • Легкая и свободная одежда. Зонтики
  • Погода в Питере переменчива. Можете захватить с собой любые напитки и питание
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Любой день, кроме среды (собор и тюрьма выходной), с 10 00 до 16 00

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