Что вас ожидает

Колоннада Исаакиевского собора. 43 метра над землей — с этой высоты вам откроется лучший вид на Петербург и лабиринты из его крыш. Обзор открывается на все 360 градусов, поэтому можно увидеть каждый уголок Северной столицы.

Анненкирхе. Эта лютеранская церковь начала 18-го века сильно пострадала после пожара. Внешний ее облик был восстановлен, а «законсервированные» обгоревшие интерьеры стали изюминкой памятника. Вы спуститесь по лестницам, приглядитесь к фактуре стен и сделаете необычные снимки.

Академия Штиглица. Это одновременно и учебное учреждение, и музей декоративно-прикладного искусства — здесь более 3 тысяч экспонатов, от предметов мебели до детских кукол. Его залы, оформленные в разных стилях, перенесут вас в прошлое — и станут отличной декорацией для фотосессии.

Зеркальный колодец. Еще одна инста-локация на нашем маршруте: фасад дворика обрамлен отражающими панелями, расположенными под разным углом и создающими интересную игру света. Фотографии на этом фоне получаются нереальными.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.