Инстаграмный Петербург: Академия Штиглица, колокольня Исаакия и Анненкирхе

Увидеть город с высоты, впечатлиться интерьерами академии и побывать в старинной церкви

В этой экскурсии мы собрали самые необычные фото-локации города — в группе до 45 человек на автобусе вы проедете по его улочкам и за короткое время сможете посетить их все.

Подниметесь на колоннаду знаменитого собора, приглядитесь к росписям академии и проникнетесь атмосферой обгоревшей кирхи.

Заглянете в зеркальный дворик и сделаете кадры с игрой света и пространства.
Инстаграмный Петербург: Академия Штиглица, колокольня Исаакия и Анненкирхе
Инстаграмный Петербург: Академия Штиглица, колокольня Исаакия и Анненкирхе
Инстаграмный Петербург: Академия Штиглица, колокольня Исаакия и Анненкирхе
Инстаграмный Петербург: Академия Штиглица, колокольня Исаакия и Анненкирхе
Инстаграмный Петербург: Академия Штиглица, колокольня Исаакия и Анненкирхе
Инстаграмный Петербург: Академия Штиглица, колокольня Исаакия и Анненкирхе
Инстаграмный Петербург: Академия Штиглица, колокольня Исаакия и Анненкирхе
Инстаграмный Петербург: Академия Штиглица, колокольня Исаакия и Анненкирхе
Инстаграмный Петербург: Академия Штиглица, колокольня Исаакия и Анненкирхе
Инстаграмный Петербург: Академия Штиглица, колокольня Исаакия и Анненкирхе
Инстаграмный Петербург: Академия Штиглица, колокольня Исаакия и Анненкирхе

Что вас ожидает

Колоннада Исаакиевского собора. 43 метра над землей — с этой высоты вам откроется лучший вид на Петербург и лабиринты из его крыш. Обзор открывается на все 360 градусов, поэтому можно увидеть каждый уголок Северной столицы.

Анненкирхе. Эта лютеранская церковь начала 18-го века сильно пострадала после пожара. Внешний ее облик был восстановлен, а «законсервированные» обгоревшие интерьеры стали изюминкой памятника. Вы спуститесь по лестницам, приглядитесь к фактуре стен и сделаете необычные снимки.

Академия Штиглица. Это одновременно и учебное учреждение, и музей декоративно-прикладного искусства — здесь более 3 тысяч экспонатов, от предметов мебели до детских кукол. Его залы, оформленные в разных стилях, перенесут вас в прошлое — и станут отличной декорацией для фотосессии.

Зеркальный колодец. Еще одна инста-локация на нашем маршруте: фасад дворика обрамлен отражающими панелями, расположенными под разным углом и создающими интересную игру света. Фотографии на этом фоне получаются нереальными.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Ксения
Ксения
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создает интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюбленные в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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