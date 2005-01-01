Прорыв Блокады – это сложнейший, ставший легендарным, комплекс наступательных операций Красной армии, завершившихся освобождением Ленинграда от фашистской блокады.
Подвигу защитников Ленинграда в Великой Отечественной войне посвящена командно-патриотическая игра «Путь к Победе», которая пройдет в помещениях 3D панорамы «Прорыв».
Участникам предстоит надеть форму красноармейцев и пройти фронтовую историю!
- правильно принять решения, оперируя задачами на военной карте;
- метким огнем из макетов оружия времен ВОВ отразить контратаку противника;
- преодолеть заграждения из колючей проволоки. — проделать проходы в минных полях;
- научиться накладывать повязку и освоить разные виды эвакуации раненного товарища с поля боя;
- забросать гранатами вражеский ДОТ;
- восстановить телефонную связь.
Что входит
- В программу включено:
- проезд туда и обратно на комфортабельном автобусе с удобствами.
- 2-е взрослых едут бесплатно.
- сопроводительные документы.
- экскурсия на новую 3D панораму «Прорыв».
- интерактивная командная игра.
- именные грамоты на каждого участника.
Начало и место завершения
🚩 Санкт-Петербург, Лиговский проспект 43/45
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Парус-Петербург
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме
Парус-Петербург проводит ещё 5 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге