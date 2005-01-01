Парус-Петербург проводит ещё 5 экскурсий

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Интерактивная экскурсия «Путь к Победе»

Парус-Петербург
Парус-Петербург – Гид из Санкт-Петербурга
Интерактивная экскурсия «Путь к Победе»
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🧒Подходит для детей
  • ☀️Однодневная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 850 ₽ за человека

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Интерактивная экскурсия «Путь к Победе»
Интерактивная экскурсия «Путь к Победе»
Прорыв Блокады – это сложнейший, ставший легендарным, комплекс наступательных операций Красной армии, завершившихся освобождением Ленинграда от фашистской блокады.
Подвигу защитников Ленинграда в Великой Отечественной войне посвящена командно-патриотическая игра «Путь к Победе», которая пройдет в помещениях 3D панорамы «Прорыв».
Участникам предстоит надеть форму красноармейцев и пройти фронтовую историю!
  • правильно принять решения, оперируя задачами на военной карте;
  • метким огнем из макетов оружия времен ВОВ отразить контратаку противника;
  • преодолеть заграждения из колючей проволоки. — проделать проходы в минных полях;
  • научиться накладывать повязку и освоить разные виды эвакуации раненного товарища с поля боя;
  • забросать гранатами вражеский ДОТ;
  • восстановить телефонную связь.
Что входит
  • В программу включено:
  • проезд туда и обратно на комфортабельном автобусе с удобствами.
  • 2-е взрослых едут бесплатно.
  • сопроводительные документы.
  • экскурсия на новую 3D панораму «Прорыв».
  • интерактивная командная игра.
  • именные грамоты на каждого участника.
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Санкт-Петербург, Лиговский проспект 43/45
    Интерактивная экскурсия «Путь к Победе»
    Интерактивная экскурсия «Путь к Победе»
    Интерактивная экскурсия «Путь к Победе»
    Интерактивная экскурсия «Путь к Победе»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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