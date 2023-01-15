Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

В далекие времена Шуваловский парк мог соперничать с резиденциями в Пушкине и Петергофе, но сегодня стал полузабытым уголком Петербурга. Забвение ему на пользу — здесь вы окажетесь в тихом загадочном лесу. Узнаете о появлении усадьбы и ее упадке, найдете дворцы, готическую церковь и склеп, а также подниметесь на холм Парнас.

Описание

Что вас ожидает

Атмосферный парк

Это место прекрасно своей мистической аурой, которую вы ощутите на экскурсии. В Шуваловском парке нет толп туристов, не проводятся массовые городские мероприятия. Здесь, совсем рядом с городом, вы погуляете среди тихого соснового леса с реликтовыми деревьями, которые помнят первых хозяев парка. А узкие и кривые тропинки приведут вас к архитектурным чудесам.

И его история

Много легенд небезосновательно возникли вокруг парка — вы услышите их и, конечно, узнаете хроники имения. Представите, как здесь жили графы Шуваловы и Воронцовы-Дашковы. Маршрут позволит полюбоваться сооружениями разных стилей. Вы увидите два дворца, готическую церковь и склеп, деревянную дачу, а также пруды «Шапка Наполеона» и «Рубаха Наполеона». Кроме того, подниметесь на насыпной холм Парнас, откуда посмотрите на перспективу окрестных районов.

Организационные детали