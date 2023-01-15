Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Исчезающий Шуваловский парк

Исследовать таинственный лес и узнать историю когда-то процветающего имения

5
1 отзыв
В далекие времена Шуваловский парк мог соперничать с резиденциями в Пушкине и Петергофе, но сегодня стал полузабытым уголком Петербурга. Забвение ему на пользу — здесь вы окажетесь в тихом загадочном лесу.

Узнаете о появлении усадьбы и ее упадке, найдете дворцы, готическую церковь и склеп, а также подниметесь на холм Парнас.
Исчезающий Шуваловский парк
Исчезающий Шуваловский парк
Исчезающий Шуваловский парк
Исчезающий Шуваловский парк
Исчезающий Шуваловский парк
Исчезающий Шуваловский парк
Исчезающий Шуваловский парк
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Описание

Что вас ожидает

Атмосферный парк

Это место прекрасно своей мистической аурой, которую вы ощутите на экскурсии. В Шуваловском парке нет толп туристов, не проводятся массовые городские мероприятия. Здесь, совсем рядом с городом, вы погуляете среди тихого соснового леса с реликтовыми деревьями, которые помнят первых хозяев парка. А узкие и кривые тропинки приведут вас к архитектурным чудесам.

И его история

Много легенд небезосновательно возникли вокруг парка — вы услышите их и, конечно, узнаете хроники имения. Представите, как здесь жили графы Шуваловы и Воронцовы-Дашковы. Маршрут позволит полюбоваться сооружениями разных стилей. Вы увидите два дворца, готическую церковь и склеп, деревянную дачу, а также пруды «Шапка Наполеона» и «Рубаха Наполеона». Кроме того, подниметесь на насыпной холм Парнас, откуда посмотрите на перспективу окрестных районов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды, краевед с дипломной работой по теме «Шуваловский парк»
  • Прогулка проходит по заброшенному парку — где-то может не быть ухоженных дорожек, поэтому выбирайте удобную обувь. А еще захватите зонт.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Озерки
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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