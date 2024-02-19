Искатели львов: групповая экскурсия для детей 5-10 лет
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Отправиться на поиски диких кошек из камня и металла в увлекательном формате с загадками и играми

В Северной столице, несмотря на холодный климат, откуда-то взялось множество львов.

Они забрались на фасады домов, на памятники и даже на соборы! Что это за львиное нашествие на Петербург? Отправляемся разбираться. Отыщем этих диких кошек в центре города, узнаем, почему их так много, и познакомимся с ними поближе. Всё это — рассматривая статуи, архитектуру и решая задания.
Искатели львов: групповая экскурсия для детей 5-10 лет
Искатели львов: групповая экскурсия для детей 5-10 лет
Искатели львов: групповая экскурсия для детей 5-10 лет
Ближайшие даты:
19
фев
21
фев
23
фев
26
фев
28
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Львиная прогулка

Пройдя три площади, набережную и сад, мы навестим:

  • Льва, украшающего памятник Николаю l на Исаакиевской площади
  • Льва на Исаакиевском соборе
  • Мраморных львов Трискорни у дома Лобановых-Ростовских
  • Геркулеса, стоящего в Александровском саду в шкуре немейского льва
  • Сторожевых львов-близнецов на Адмиралтейской набережной

Мы ответим на вопросы, которые многим не дают покоя:

  • Почему в Петербурге столько львов?
  • Зачем львам шар и что у них общего с Аристотелем?
  • В каком городе живут оригиналы, по которым отливали петербургских львов?
  • Где расположился первый лев Петербурга?
  • Какому евангелисту составил компанию лев?
  • Зачем девушка уселась на зверя?
  • Что за «шарики» держит Геркулес за спиной?
  • Какой цветок богиня Флора создала в честь победы Геркулеса над немейским львом?

В поисках ответов ребята будут не только слушать и рассуждать, но и отгадывать загадки, а также играть!

Организационные детали

  • Эту экскурсию проводит Григорий, гид из нашей команды
  • Программа рассчитана на детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста (5–10 лет)
  • Экскурсия проходит при любой погоде! В случае дождя берите зонты и дождевики, чтобы провести время с комфортом.
  • Если захотите, мы пригласим профессионального фотографа, которые поснимает детей в процессе, чтобы у вас остались классные кадры на память (стоимость уточняйте в переписке)

в понедельник в 10:00, в среду и пятницу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00, в среду и пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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