Отправиться на поиски диких кошек из камня и металла в увлекательном формате с загадками и играми
В Северной столице, несмотря на холодный климат, откуда-то взялось множество львов.
Они забрались на фасады домов, на памятники и даже на соборы! Что это за львиное нашествие на Петербург? Отправляемся разбираться. Отыщем этих диких кошек в центре города, узнаем, почему их так много, и познакомимся с ними поближе. Всё это — рассматривая статуи, архитектуру и решая задания.
Они забрались на фасады домов, на памятники и даже на соборы! Что это за львиное нашествие на Петербург? Отправляемся разбираться. Отыщем этих диких кошек в центре города, узнаем, почему их так много, и познакомимся с ними поближе. Всё это — рассматривая статуи, архитектуру и решая задания.
Ближайшие даты:
19
фев
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Львиная прогулка
Пройдя три площади, набережную и сад, мы навестим:
- Льва, украшающего памятник Николаю l на Исаакиевской площади
- Льва на Исаакиевском соборе
- Мраморных львов Трискорни у дома Лобановых-Ростовских
- Геркулеса, стоящего в Александровском саду в шкуре немейского льва
- Сторожевых львов-близнецов на Адмиралтейской набережной
Мы ответим на вопросы, которые многим не дают покоя:
- Почему в Петербурге столько львов?
- Зачем львам шар и что у них общего с Аристотелем?
- В каком городе живут оригиналы, по которым отливали петербургских львов?
- Где расположился первый лев Петербурга?
- Какому евангелисту составил компанию лев?
- Зачем девушка уселась на зверя?
- Что за «шарики» держит Геркулес за спиной?
- Какой цветок богиня Флора создала в честь победы Геркулеса над немейским львом?
В поисках ответов ребята будут не только слушать и рассуждать, но и отгадывать загадки, а также играть!
Организационные детали
- Эту экскурсию проводит Григорий, гид из нашей команды
- Программа рассчитана на детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста (5–10 лет)
- Экскурсия проходит при любой погоде! В случае дождя берите зонты и дождевики, чтобы провести время с комфортом.
- Если захотите, мы пригласим профессионального фотографа, которые поснимает детей в процессе, чтобы у вас остались классные кадры на память (стоимость уточняйте в переписке)
в понедельник в 10:00, в среду и пятницу в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Исаакиевской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 10:00, в среду и пятницу в 11:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4722 туристов
Добрый день! Меня зовут Жанна, у меня есть команда подготовленных гидов, владеющих методикой проведения детских экскурсий. В каждом из них я уверена, как в себе. Все они имеют свои приёмы, но идея у нас общая: исходить из особенностей возраста и потребностей ребёнка, во время экскурсии заинтересовывать, а не заставлять. Слушать, играть, обсуждать и получать удовольствие от посещения музея. О том, кто именно будет встречаться с вами, мы всегда договариваемся заранее.
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