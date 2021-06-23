Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

«Люди! Покуда сердца стучатся — помните!..» Вы отправитесь в путь за этой памятью. Пройдёте по Невскому проспекту и главным площадям города, мимо дворцов и по набережным, которые расскажут историю блокадного Ленинграда. А в музее «12 блокадных залов» познакомитесь с хроникой тех лет и узнаете, как люди выживали в голодном и холодном городе.

Описание

Что вас ожидает

Пройти по следам блокады

Вам предстоит проделать путь от площади Восстания с монументом «Город-герой Ленинград» до берегов Невы. По дороге главные площади и дворцы города расскажут, как выстояли под немецким огнём. Дворцовая площадь — о планах построить на ней аэродром, Зимний дворец — об экскурсиях по пустым залам, Александровский сад и Медный всадник — о спасении. Вы узнаете о ранах Исаакиевского собора, увидите, какую капусту вырастили блокадники на одноимённой площади, услышите о Публичной библиотеке и театрах, которые продолжали работать, а у Невы вообразите (по дидактическим материалам) корабли и подводные лодки, стоящие на страже города.

Представить жизнь в дни блокады

Изучая исторический центр, вы погрузитесь в страшную повседневность блокадного Ленинграда. Представите, как вместо машин идут танки и стоят замёрзшие трамваи. Найдёте раны на Аничковом мосту, послушаете громкоговоритель с голосом Левитана на Малой Садовой и Блокадную симфонию Шостаковича у Большого зала филармонии. Часть программы — экспозиция «12 блокадных залов» в особняке Румянцева. Здесь вы познакомитесь с хроникой блокады, побываете в коммуналке и бомбоубежище тех лет, услышите вой сирен и метроном, увидите меню блокадников и дневник Тани Савичевой. И конечно, на экскурсии будут звучать истории о жителях, рассказы о домашних питомцах блокадного Ленинграда, песни и стихи военных лет.

Кому подойдёт экскурсия

Всем путешественникам, интересующимся темой. Экскурсия адаптирована и для детей (от 5 лет): мы рисуем плакаты, складываем самолёты и кораблики, читаем стихи, поём, а в конце решим итоговый кроссворд на память.

Организационные детали