Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Истории и судьбы блокадного Ленинграда — групповая экскурсия

Узнать самое важное о героических 872 днях на прогулке по городу и в музее для взрослых и детей

4.4
3 отзыва
«Люди! Покуда сердца стучатся — помните!..» Вы отправитесь в путь за этой памятью.

Пройдёте по Невскому проспекту и главным площадям города, мимо дворцов и по набережным, которые расскажут историю блокадного Ленинграда.

А в музее «12 блокадных залов» познакомитесь с хроникой тех лет и узнаете, как люди выживали в голодном и холодном городе.
Истории и судьбы блокадного Ленинграда — групповая экскурсия
Истории и судьбы блокадного Ленинграда — групповая экскурсия
Истории и судьбы блокадного Ленинграда — групповая экскурсия
Истории и судьбы блокадного Ленинграда — групповая экскурсия
Истории и судьбы блокадного Ленинграда — групповая экскурсия
Истории и судьбы блокадного Ленинграда — групповая экскурсия
Истории и судьбы блокадного Ленинграда — групповая экскурсия
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Описание

Что вас ожидает

Пройти по следам блокады
Вам предстоит проделать путь от площади Восстания с монументом «Город-герой Ленинград» до берегов Невы. По дороге главные площади и дворцы города расскажут, как выстояли под немецким огнём. Дворцовая площадь — о планах построить на ней аэродром, Зимний дворец — об экскурсиях по пустым залам, Александровский сад и Медный всадник — о спасении. Вы узнаете о ранах Исаакиевского собора, увидите, какую капусту вырастили блокадники на одноимённой площади, услышите о Публичной библиотеке и театрах, которые продолжали работать, а у Невы вообразите (по дидактическим материалам) корабли и подводные лодки, стоящие на страже города.

Представить жизнь в дни блокады
Изучая исторический центр, вы погрузитесь в страшную повседневность блокадного Ленинграда. Представите, как вместо машин идут танки и стоят замёрзшие трамваи. Найдёте раны на Аничковом мосту, послушаете громкоговоритель с голосом Левитана на Малой Садовой и Блокадную симфонию Шостаковича у Большого зала филармонии. Часть программы — экспозиция «12 блокадных залов» в особняке Румянцева. Здесь вы познакомитесь с хроникой блокады, побываете в коммуналке и бомбоубежище тех лет, услышите вой сирен и метроном, увидите меню блокадников и дневник Тани Савичевой. И конечно, на экскурсии будут звучать истории о жителях, рассказы о домашних питомцах блокадного Ленинграда, песни и стихи военных лет.

Кому подойдёт экскурсия

Всем путешественникам, интересующимся темой. Экскурсия адаптирована и для детей (от 5 лет): мы рисуем плакаты, складываем самолёты и кораблики, читаем стихи, поём, а в конце решим итоговый кроссворд на память.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются. транспортные расходы и билеты в музей (взрослые — 300 руб. , учащиеся и пенсионеры — 150 руб. ).
  • В среду в музее выходной, но экскурсия может состояться с посещением других мест (например, Пискарёвского мемориального кладбища)
  • Экскурсия может быть проведена и для группы до 40 человек, стоимость уточняйте в переписке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
v
23 июня 2021
Сам гид Александр знает своё дело,но подача храмает. Экскурсия по городу показалась лишней.
Я
13 июня 2021
Безумно интересная экскурсия и очень грамотный, знающий гид Александр, с первых минут становится понятно, что человек занимается делом, которое любит, знает много об истории Петербурга. Важный момент - мы бронировали экскурсию, как детскую, к сожалению, данный момент не совсем соответствовал. Длительность - более трёх часов, для ребенка (10 лет) это тяжело, было освещено много деталей, неинтересных в этом возрасте.
А
3 окт 2018
Это была первая для детей экскурсия во время нашего пребывания в Санкт-Петербурге в августе 2018 г. Практически с поезда - и сразу на экскурсию, да еще с такой непростой темой. Но впечатления остались очень приятные, рассказ не изобиловал страшными подробностями, но при этом показал этот сложный для города период правдиво, с подробностями, с посещением некоторых трагически известных мест. Одним словом, было очень интересно и мне, и моим детям (8 и 13 лет). Валентину, как экскурсовода, очень рекомендую!

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