3 отзыва оставили туристы

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История и секреты петербуржских садов

Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города

5
3 отзыва
Ольга
Ольга – Гид из Санкт-Петербурга
Изысканный аристократизм, вуаль таинственности и необыкновенная душевность Петербурга наделили его скверы и сады особенной атмосферой.

И на прогулке 👣 я помогу ее прочувствовать.

Вы узнаете, как город 🏙️ обретал зеленые уголки с памятниками итальянских зодчих, откроете волшебные места и услышите пару мрачных историй, а также навестите кота Елисея и отведаете ароматного кофе в старинном заведении.
Задать вопросОбычно отвечает за 55 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • От 1 800 ₽ за экскурсию

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История и секреты петербуржских садов
История и секреты петербуржских садов

Что вас ожидает

Екатерининский сквер
На площади Островского я расскажу о проекте архитектора Росси, по которому в начале 19 века здесь создали садик, а также интересную историю 📖 о памятнике Екатерине Второй. Также поговорим о красивых 🤩 зданиях площади — Александринском драматическом театре и Российской национальной библиотеке с особой скульптурой на крыше.

Купцы Елисеевы и кот Елисей
Перейдя Невский проспект, заглянем в магазин-музей, мимо которого просто невозможно пройти. У вас будет время рассмотреть его архитектуру и интерьеры со множеством аутентичных деталей в стиле ар-нуво, а я расскажу любопытные факты о знаменитой династии купцов и самом здании. После этого отправимся на уютную и немного волшебную улицу Малая Садовая. Я покажу, где можно загадать желание, например, у магического фонтана-шара. А еще познакомлю с котом Елисеем и его подружкой Василисой, которых не так-то просто найти!

Манежные сады: город 🏙️ в деталях
В Старо-Манежном саду я помогу отыскать старинный герб Петербурга. В симпатичном Ново-Манежном сквере, украшенном бюстами итальянских зодчих, расскажу об этом месте, история которого началась еще при Петре I. Вы увидите здания старинных конюшен Михайловского замка и откроете происхождение названия Караванной улицы. А также узнаете о редком техническом сооружении — цирке Чинизелли, или цирке на Фонтанке.

Романтика Инженерного сквера
По Кленовой улице выйдем к Инженерному скверу и Михайловскому замку. Изучим памятник Петру Первому и направимся к площади, где внутри необычного и красивого дворца будет небольшая порция мрачных историй времен царствования Павла I.

Михайловский сад и Спас на Крови
За зданием Русского музея вы посетите дивный сад, который радует спокойными ландшафтами, старинным павильоном Росси и прекрасным видом на Мойку. А немного погуляв, выйдем к храму Спаса на Крови, где вспомним о легендарном ранении Александра II.

Летний сад — место, без которого нельзя представить Петербурга
Здесь я расскажу, как еще при Петре I началась история этого удивительного городского уголка. Под мой рассказ вы отдохнете, рассматривая красивые аллеи, скульптуры и фонтаны. Откроете множество интересных, загадочных и удивительных деталей о павильонах, памятниках и, конечно, знаменитой решетке. В старинном кофейном домике сможете выпить 🍹 ароматного кофе. На этом экскурсия ⛳ закончится, а вы сможете продолжить прогулку 👣 по прекрасному Летнему саду и набережной Невы, полюбоваться видами на Петропавловскую крепость, а может, даже пройтись к ней по Троицкому мосту.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются расходы на кофе — по желанию.

Начало и место завершения
🚩 в Екатерининском саду
История и секреты петербуржских садов
История и секреты петербуржских садов
История и секреты петербуржских садов
История и секреты петербуржских садов
История и секреты петербуржских садов
История и секреты петербуржских садов
История и секреты петербуржских садов
История и секреты петербуржских садов
История и секреты петербуржских садов
История и секреты петербуржских садов
История и секреты петербуржских садов
История и секреты петербуржских садов
История и секреты петербуржских садов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Бесконечно влюблена в Санкт-Петербург и особенно в Невский проспект. С удовольствием проведу для вас экскурсию по одной из самых красивых и загадочных улиц мира.
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3 отзыва оставили туристы

Сергей
30 августа 2020
Великолепная экскурсия! Парки и сады Питера обезательны для посещения! Мы получили невероятное эстетическое неслаждение, спасибо Ольге! Рекомендуем всем, она чудесный гид и тема редкая, интересная.
24 августа 2020
Было познавательно и интересно. Узнали много нового. Гид ответил на все наши вопросы. Очень рекомендую эту экскурсию.
2 августа 2020
Интересная экскурсия, спасибо гиду Ольге.

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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