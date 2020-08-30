3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Екатерининский сквер

На площади Островского я расскажу о проекте архитектора Росси, по которому в начале 19 века здесь создали садик, а также интересную историю 📖 о памятнике Екатерине Второй. Также поговорим о красивых 🤩 зданиях площади — Александринском драматическом театре и Российской национальной библиотеке с особой скульптурой на крыше.

Купцы Елисеевы и кот Елисей

Перейдя Невский проспект, заглянем в магазин-музей, мимо которого просто невозможно пройти. У вас будет время рассмотреть его архитектуру и интерьеры со множеством аутентичных деталей в стиле ар-нуво, а я расскажу любопытные факты о знаменитой династии купцов и самом здании. После этого отправимся на уютную и немного волшебную улицу Малая Садовая. Я покажу, где можно загадать желание, например, у магического фонтана-шара. А еще познакомлю с котом Елисеем и его подружкой Василисой, которых не так-то просто найти!

Манежные сады: город 🏙️ в деталях

В Старо-Манежном саду я помогу отыскать старинный герб Петербурга. В симпатичном Ново-Манежном сквере, украшенном бюстами итальянских зодчих, расскажу об этом месте, история которого началась еще при Петре I. Вы увидите здания старинных конюшен Михайловского замка и откроете происхождение названия Караванной улицы. А также узнаете о редком техническом сооружении — цирке Чинизелли, или цирке на Фонтанке.

Романтика Инженерного сквера

По Кленовой улице выйдем к Инженерному скверу и Михайловскому замку. Изучим памятник Петру Первому и направимся к площади, где внутри необычного и красивого дворца будет небольшая порция мрачных историй времен царствования Павла I.

Михайловский сад и Спас на Крови

За зданием Русского музея вы посетите дивный сад, который радует спокойными ландшафтами, старинным павильоном Росси и прекрасным видом на Мойку. А немного погуляв, выйдем к храму Спаса на Крови, где вспомним о легендарном ранении Александра II.

Летний сад — место, без которого нельзя представить Петербурга

Здесь я расскажу, как еще при Петре I началась история этого удивительного городского уголка. Под мой рассказ вы отдохнете, рассматривая красивые аллеи, скульптуры и фонтаны. Откроете множество интересных, загадочных и удивительных деталей о павильонах, памятниках и, конечно, знаменитой решетке. В старинном кофейном домике сможете выпить 🍹 ароматного кофе. На этом экскурсия ⛳ закончится, а вы сможете продолжить прогулку 👣 по прекрасному Летнему саду и набережной Невы, полюбоваться видами на Петропавловскую крепость, а может, даже пройтись к ней по Троицкому мосту.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются расходы на кофе — по желанию.