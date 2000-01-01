Александр проводит ещё 2 экскурсии

Александр – Гид из Санкт-Петербурга

Для равнинного Петербурга холмы высотой до 176 метров — настоящие горы ⛰️.



Исследуя Дудергофские высоты, вы не только обнаружите живописные пейзажи и панорамы, но и раскроете целый исторический пласт.



Я покажу вам усадьбу Демидовых и больницу в стиле модерн, расскажу о военных событиях на горе Вороньей и помогу понять, как менялся этот ландшафт с течением времени.