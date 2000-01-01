Александр проводит ещё 2 экскурсии

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Из Петербурга — к Дудергофским высотам

Полюбоваться видом города и окрестностей со смотровых площадок и отыскать на холмах следы истории

Александр
Александр – Гид из Санкт-Петербурга
Для равнинного Петербурга холмы высотой до 176 метров — настоящие горы ⛰️.

Исследуя Дудергофские высоты, вы не только обнаружите живописные пейзажи и панорамы, но и раскроете целый исторический пласт.

Я покажу вам усадьбу Демидовых и больницу в стиле модерн, расскажу о военных событиях на горе Вороньей и помогу понять, как менялся этот ландшафт с течением времени.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 800 ₽ за экскурсию

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Из Петербурга — к Дудергофским высотам
Из Петербурга — к Дудергофским высотам

Что вас ожидает

Прогулка по усадьбе
Первая остановка — у памятного камня на поле, где Александр Можайский испытывал прототип первого самолёта. Немного проехав, увидим церковь ⛪ Алексия Митрополита, освященную в 1921 году — редкий случай в период богоборства! А затем посетим усадьбу Демидовых, совсем недавно отремонтированную. Мы осмотрим старый особняк, впечатлимся готическими воротами и прогуляемся по тенистой аллее.

Три холма
После отправимся исследовать Дудергофские высоты:

  • Название горы Кирхгоф сохранило память о католической церкви, которая возвышалась здесь до войны. Теперь на горе вырос лес 🌳, усеянный старинными финскими надгробными крестами. Мы выйдем на опушку и полюбуемся широкой панорамой окрестностей Красного Села.
  • У Вороньей горы поговорим о событиях Отечественной войны. Вы увидите памятник авроровцам «Взрыв», узнаете о немецкой пушке «Берте» и услышите о том, как полторы сотни моряков и ополченцев задержали три вражеских дивизии. Я также покажу старое здание больницы в стиле модерн и отличные смотровые площадки с видом на Петербург: в хорошую погоду можно даже заметить блеск исаакиевского купола.
  • Финальной точкой станет гора Ореховая, самая высокая на нашем маршруте. По удобной лестнице мы заберемся на ее смотровую площадку: здесь вы получите еще один ракурс для съемок и любования окрестностями.

Организационные детали

  • Для путешествия выбирайте спортивную обувь: предстоит много ходить, а также подниматься и спускаться по крутым склонам
  • С собой рекомендую взять перекус; также мы можем устроить пикник на Ореховой горе (готовить шашлыки здесь запрещено)

Трансфер

  • Экскурсию проходит на моём автомобиле 🚘 Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска, машину легко сядут четыре пассажира
  • Если вас больше четырёх, то стоит арендовать минивен или микроавтобус. Организацией такого транспорта я займусь сам.
  • Если мы поедем на вашем автомобиле, стоимость экскурсии 🧭 снизится на 2000 рублей
Из Петербурга — к Дудергофским высотам
Из Петербурга — к Дудергофским высотам
Из Петербурга — к Дудергофским высотам
Из Петербурга — к Дудергофским высотам
Из Петербурга — к Дудергофским высотам
Из Петербурга — к Дудергофским высотам
Из Петербурга — к Дудергофским высотам
Из Петербурга — к Дудергофским высотам
Из Петербурга — к Дудергофским высотам
Из Петербурга — к Дудергофским высотам
Из Петербурга — к Дудергофским высотам
Из Петербурга — к Дудергофским высотам
Из Петербурга — к Дудергофским высотам
Из Петербурга — к Дудергофским высотам
Из Петербурга — к Дудергофским высотам
Из Петербурга — к Дудергофским высотам
Из Петербурга — к Дудергофским высотам
Из Петербурга — к Дудергофским высотам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Родился в Ленинграде-Петербурге. В 2005 году создал первый сайт в Интернете о нашем городе. В 2007 году основал экскурсионное бюро, с того же времени провожу свои экскурсии. С 2015 года являюсь членом правления санкт-петербургского союза краеведов. Автор публикаций в СМИ, регулярно привлекаюсь на ТВ в качестве эксперта-краеведа, в члены жюри краеведческой региональной школьной олимпиады.
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Александр проводит ещё 2 экскурсии

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