Александр проводит ещё 2 экскурсии

Прогулка по усадьбе Первая остановка — у памятного камня на поле, где Александр Можайский испытывал прототип первого самолёта. Немного проехав, увидим церковь ⛪ Алексия Митрополита, освященную в 1921 году — редкий случай в период богоборства! А затем посетим усадьбу Демидовых, совсем недавно отремонтированную. Мы осмотрим старый особняк, впечатлимся готическими воротами и прогуляемся по тенистой аллее.
Три холма После отправимся исследовать Дудергофские высоты:
Название горы Кирхгоф сохранило память о католической церкви, которая возвышалась здесь до войны. Теперь на горе вырос лес 🌳, усеянный старинными финскими надгробными крестами. Мы выйдем на опушку и полюбуемся широкой панорамой окрестностей Красного Села.
У Вороньей горы поговорим о событиях Отечественной войны. Вы увидите памятник авроровцам «Взрыв», узнаете о немецкой пушке «Берте» и услышите о том, как полторы сотни моряков и ополченцев задержали три вражеских дивизии. Я также покажу старое здание больницы в стиле модерн и отличные смотровые площадки с видом на Петербург: в хорошую погоду можно даже заметить блеск исаакиевского купола.
Финальной точкой станет гора Ореховая, самая высокая на нашем маршруте. По удобной лестнице мы заберемся на ее смотровую площадку: здесь вы получите еще один ракурс для съемок и любования окрестностями.
Организационные детали
Для путешествия выбирайте спортивную обувь: предстоит много ходить, а также подниматься и спускаться по крутым склонам
С собой рекомендую взять перекус; также мы можем устроить пикник на Ореховой горе (готовить шашлыки здесь запрещено)
Трансфер
Экскурсию проходит на моём автомобиле 🚘 Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска, машину легко сядут четыре пассажира
Если вас больше четырёх, то стоит арендовать минивен или микроавтобус. Организацией такого транспорта я займусь сам.
Если мы поедем на вашем автомобиле, стоимость экскурсии 🧭 снизится на 2000 рублей
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Родился в Ленинграде-Петербурге. В 2005 году создал первый сайт в Интернете о нашем городе. В 2007 году основал экскурсионное бюро, с того же времени провожу свои экскурсии. С 2015 года являюсь членом правления санкт-петербургского союза краеведов. Автор публикаций в СМИ, регулярно привлекаюсь на ТВ в качестве эксперта-краеведа, в члены жюри краеведческой региональной школьной олимпиады.