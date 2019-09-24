Воспользуйтесь преимуществом прямого трансфера из отеля в Санкт-Петербурге и отправляйтесь в живописный городок Пушкин. Прокатитесь по красивому Московскому проспекту к городским окраинам и полюбуйтесь императорскими дворцами Пушкина по прибытии.

Пушкин был основан в 1710 году как императорская резиденция «Царское село» и получил статус города в 1808 году. Главная достопримечательность этого места – роскошный Екатерининский дворец с его пышными садами и парками: прекрасный образец барочной летней резиденции царской семьи.

Зайдите во дворец и исследуйте парадные залы, включая величественный Большой зал. Посетите Янтарную комнату – одно из чудес Санкт-Петербурга – и послушайте рассказы гида о роскошной жизни российских царей.

У вас будет время на осмотр павильонов Екатерининского парка, в числе которых Холодная баня и Камеронова галерея. Полюбуйтесь панорамными видами на озеро и личный парк императора. По окончании тура вас доставят в ваш отель в Санкт-Петербурге.