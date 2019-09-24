Из Петербурга: тур в Екатерининский дворец, Янтарную комнату

Совершите путешествие во времена царей, посетив Пушкин и его императорские резиденции, включая Екатерининский дворец

4.8
162 отзыва
В группе
до 100 чел.
Совершите путешествие во времена царей, посетив Пушкин и его императорские резиденции, включая Екатерининский дворец.

Полюбуйтесь блеском Янтарной комнаты и прогуляйтесь по садам.
Из Петербурга: тур в Екатерининский дворец, Янтарную комнату
Из Петербурга: тур в Екатерининский дворец, Янтарную комнату
Из Петербурга: тур в Екатерининский дворец, Янтарную комнату
Из Петербурга: тур в Екатерининский дворец, Янтарную комнату
Из Петербурга: тур в Екатерининский дворец, Янтарную комнату
Из Петербурга: тур в Екатерининский дворец, Янтарную комнату
Из Петербурга: тур в Екатерининский дворец, Янтарную комнату
Из Петербурга: тур в Екатерининский дворец, Янтарную комнату

Что вы увидите 🤩

  • Янтарная комната
  • Екатерининский дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите летнюю резиденцию российских царей в Екатерининском дворце
  2. Узнайте историю российских императоров и императриц
  3. Послушайте забавные истории экскурсовода
Воспользуйтесь преимуществом прямого трансфера из отеля в Санкт-Петербурге и отправляйтесь в живописный городок Пушкин. Прокатитесь по красивому Московскому проспекту к городским окраинам и полюбуйтесь императорскими дворцами Пушкина по прибытии.
Пушкин был основан в 1710 году как императорская резиденция «Царское село» и получил статус города в 1808 году. Главная достопримечательность этого места – роскошный Екатерининский дворец с его пышными садами и парками: прекрасный образец барочной летней резиденции царской семьи.
Зайдите во дворец и исследуйте парадные залы, включая величественный Большой зал. Посетите Янтарную комнату – одно из чудес Санкт-Петербурга – и послушайте рассказы гида о роскошной жизни российских царей.
У вас будет время на осмотр павильонов Екатерининского парка, в числе которых Холодная баня и Камеронова галерея. Полюбуйтесь панорамными видами на озеро и личный парк императора. По окончании тура вас доставят в ваш отель в Санкт-Петербурге.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Гид и водитель
  • Билеты для прохода в музей без очереди
  • Разрешение на фотосъемку
Что не входит
  • Обед
  • Чаевые (по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
Важная информация
  • Пожалуйста, имейте в виду, что Екатерининский дворец закрыт по вторникам
  • Размер группы не может превышать 8 человек. Если вы хотите заказать частный тур, пожалуйста, сообщите об этом при бронировании
  • Продолжительность тура – 5 часов в высокий сезон (с 27 апреля по 20 октября) и 4 часа в низкий сезон (с 21 октября по 26 апреля)
  • Этот тур не доступен пассажирам круизных кораблей
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 162 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
135
4
22
3
3
2
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
L
24 сен 2019
(Австралия)
Ольга, была нашим гидом, и она была превосходна. Она действительно знает свою историю, была очень интересной и старалась изо всех сил сделать нашу поездку приятной. Она исключительная женщина, прекрасно говорит по-английски и была очаровательна. Я определенно рекомендую вам попросить Ольгу. Она даже взяла нас, чтобы увидеть чудесные метро в Санкт-Петербурге. Спасибо Ольге за прекрасный день.
M
21 авг 2019
(Австралия)
От приветствия до прощания это был замечательный день. Наш гид встретил нас как раз вовремя в нашем отеле и взял нас встретить нашего превосходного водителя, который сделал вождение в Санкт-Петербурге легким, знание Дарьи раскрыло тайны Дворца и многие другие аспекты святого. Петербург даже знакомит нас с Елисеевым. День прошел так гладко и быстро, и нам было очень весело.
S
15 июля 2019
(Япония)
Мой гид Тачиана (извините, если я неправильно написала) и наш водитель Майкл, пришли, чтобы забрать меня в моем отеле, и менее чем через час езды на комфортабельном автомобиле, мы въехали во дворец Екатерины без каких-либо проблем и начали наш тур. Если вы действительно хотите пропустить очередь, отправляйтесь в этот тур! Когда мы закончили тур, время ожидания до дворца составило четыре часа! Я был загипнотизирован красивым дворцом и садом, где царила Екатерина, и прогулялась, может быть, с одним из ее любовников. Нам повезло, погода была прекрасной, и я снял много памятных фотографий.

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