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Описание
Что вас ожидает
Путешествие в край лесов, озер и водопадов
Рано утром мы отправимся из Петербурга в город Сортавала на комфортабельном микроавтобусе — по новой трассе через Карельский перешеек среди хвойных деревьев и скал. По пути я расскажу, как история трех государств — Швеции, России и Финляндии — переплелась в этом живописном крае.
Первой остановкой станет экопарк «Долина водопадов»: вы послушаете шум реки Ийоки, пофотографируетесь в сказочном лесу и с гордыми оленями.
Обед в Сортавале, мрамор Рускеалы и ретро-поезд
Вы вкусно пообедаете в Сортавале, сохранившей очарование уездного финского городка. Затем отправитесь в горный парк Рускеала, где мраморные скалы каньона волшебно украшены художественной подсветкой.
Обратно из Рускеалы в Сортавалу поедем на особенном экспрессе: сделаем снимки на фоне настоящего паровоза и в исторических интерьерах купе и вагона-ресторана. А чтобы кадры получились максимально атмосферными, захватим с собой реквизит начала 20 века.
Программа
07:00 встреча на площади Искусств 07:00-10:30 трансфер до Долины водопадов, по пути техническая остановка 10:30-12:00 осмотр Долины водопадов и фотосессия с северными оленями 13:00-14:00 обед в городе Сортавала 14:30-16:30 горный парк Рускеала: прогулка и фотосессия 17:00-18:15 поездка на Рускеальском экспрессе, фотосессия на фоне паровоза и в стилизованных интерьерах 18:15-22:00 возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На комфортном микроавтобусе
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Также вас будет сопровождать фотограф.
Начало экскурсии на площади Искусств. По возвращении в Петербург тех, кому это необходимо, мы высадим у метро, экскурсия закончится на площади Искусств.
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: транспортные расходы, услуги гида и фотографа, билеты на Рускеальский экспресс
Дополнительно оплачиваются питание и входные билеты: — Долина водопадов: 300 руб. /взрослые, 250 руб. /дети с 7 до 16 лет, пенсионеры и другие льготные категории, дети до 7 лет бесплатно — Рускеала: 500 руб. /взрослые, 300 руб. /студенты и гости 60+, 250 руб. /школьники, дети до 7 лет бесплатно
Особенности формата
Рекомендуем продумать интересные образы для фото (по желанию)
Фотографии вы сможете скачать по ссылке через несколько дней после экскурсии
Для выписки билетов на ретро-поезд потребуются ваши ФИО, даты рождения и номера паспортов. Паспорта нужно будет взять с собой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 920 экскурсий для 1367 туристов
Мы официальный туроператор, зарегистрированный в Ростуризме. Работаем и организуем экскурсии по Санкт-Петербургу с 2010 года. За это время мы провели тысячи стандартных экскурсий для путешественников почти со всего мира. Но какими бы интересными ни были эти экскурсии, мы всегда мечтали создать что-то уникальное — экскурсию-погружение на стыке истории и театра, которая превратила бы экскурсанта из пассивного слушателя в участника исторических событий. И вот сегодня мечта сбылась, благодаря нашему креативу и современным технологиям.