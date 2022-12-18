Из Петербурга в Карелию: фототур в мини-группе

Каньон Рускеала, водопады, олени, тот самый ретро-поезд и ваши атмосферные фото в придачу

Чтобы не просто увидеть красоты Карелии, но и привезти с собой вау-фото, отправляйтесь в наш тур. Это интересное и продуманное путешествие в компании до 10 человек.

Вы погуляете по лесу с водопадами, погладите оленей, исследуете горный парк Рускеала и перенесетесь в прошлое во время поездки на «Хогвартс-экспрессе». А наш фотограф поймает ваши лучшие моменты на камеру.
Из Петербурга в Карелию: фототур в мини-группе
Из Петербурга в Карелию: фототур в мини-группе
Из Петербурга в Карелию: фототур в мини-группе
Из Петербурга в Карелию: фототур в мини-группе
Из Петербурга в Карелию: фототур в мини-группе
Из Петербурга в Карелию: фототур в мини-группе
Из Петербурга в Карелию: фототур в мини-группе
Из Петербурга в Карелию: фототур в мини-группе
Из Петербурга в Карелию: фототур в мини-группе
Из Петербурга в Карелию: фототур в мини-группе
Из Петербурга в Карелию: фототур в мини-группе
Из Петербурга в Карелию: фототур в мини-группе
Из Петербурга в Карелию: фототур в мини-группе
Из Петербурга в Карелию: фототур в мини-группе
Из Петербурга в Карелию: фототур в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Путешествие в край лесов, озер и водопадов

Рано утром мы отправимся из Петербурга в город Сортавала на комфортабельном микроавтобусе — по новой трассе через Карельский перешеек среди хвойных деревьев и скал. По пути я расскажу, как история трех государств — Швеции, России и Финляндии — переплелась в этом живописном крае.

Первой остановкой станет экопарк «Долина водопадов»: вы послушаете шум реки Ийоки, пофотографируетесь в сказочном лесу и с гордыми оленями.

Обед в Сортавале, мрамор Рускеалы и ретро-поезд

Вы вкусно пообедаете в Сортавале, сохранившей очарование уездного финского городка. Затем отправитесь в горный парк Рускеала, где мраморные скалы каньона волшебно украшены художественной подсветкой.

Обратно из Рускеалы в Сортавалу поедем на особенном экспрессе: сделаем снимки на фоне настоящего паровоза и в исторических интерьерах купе и вагона-ресторана. А чтобы кадры получились максимально атмосферными, захватим с собой реквизит начала 20 века.

Программа

07:00 встреча на площади Искусств
07:00-10:30 трансфер до Долины водопадов, по пути техническая остановка
10:30-12:00 осмотр Долины водопадов и фотосессия с северными оленями
13:00-14:00 обед в городе Сортавала
14:30-16:30 горный парк Рускеала: прогулка и фотосессия
17:00-18:15 поездка на Рускеальском экспрессе, фотосессия на фоне паровоза и в стилизованных интерьерах
18:15-22:00 возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортном микроавтобусе
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Также вас будет сопровождать фотограф.
  • Начало экскурсии на площади Искусств. По возвращении в Петербург тех, кому это необходимо, мы высадим у метро, экскурсия закончится на площади Искусств.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы, услуги гида и фотографа, билеты на Рускеальский экспресс
  • Дополнительно оплачиваются питание и входные билеты:
    — Долина водопадов: 300 руб. /взрослые, 250 руб. /дети с 7 до 16 лет, пенсионеры и другие льготные категории, дети до 7 лет бесплатно
    — Рускеала: 500 руб. /взрослые, 300 руб. /студенты и гости 60+, 250 руб. /школьники, дети до 7 лет бесплатно

Особенности формата

  • Рекомендуем продумать интересные образы для фото (по желанию)
  • Фотографии вы сможете скачать по ссылке через несколько дней после экскурсии
  • Для выписки билетов на ретро-поезд потребуются ваши ФИО, даты рождения и номера паспортов. Паспорта нужно будет взять с собой.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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