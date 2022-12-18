Чтобы не просто увидеть красоты Карелии, но и привезти с собой вау-фото, отправляйтесь в наш тур. Это интересное и продуманное путешествие в компании до 10 человек. Вы погуляете по лесу с водопадами, погладите оленей, исследуете горный парк Рускеала и перенесетесь в прошлое во время поездки на «Хогвартс-экспрессе». А наш фотограф поймает ваши лучшие моменты на камеру.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие в край лесов, озер и водопадов

Рано утром мы отправимся из Петербурга в город Сортавала на комфортабельном микроавтобусе — по новой трассе через Карельский перешеек среди хвойных деревьев и скал. По пути я расскажу, как история трех государств — Швеции, России и Финляндии — переплелась в этом живописном крае.

Первой остановкой станет экопарк «Долина водопадов»: вы послушаете шум реки Ийоки, пофотографируетесь в сказочном лесу и с гордыми оленями.

Обед в Сортавале, мрамор Рускеалы и ретро-поезд

Вы вкусно пообедаете в Сортавале, сохранившей очарование уездного финского городка. Затем отправитесь в горный парк Рускеала, где мраморные скалы каньона волшебно украшены художественной подсветкой.

Обратно из Рускеалы в Сортавалу поедем на особенном экспрессе: сделаем снимки на фоне настоящего паровоза и в исторических интерьерах купе и вагона-ресторана. А чтобы кадры получились максимально атмосферными, захватим с собой реквизит начала 20 века.

Программа

07:00 встреча на площади Искусств

07:00-10:30 трансфер до Долины водопадов, по пути техническая остановка

10:30-12:00 осмотр Долины водопадов и фотосессия с северными оленями

13:00-14:00 обед в городе Сортавала

14:30-16:30 горный парк Рускеала: прогулка и фотосессия

17:00-18:15 поездка на Рускеальском экспрессе, фотосессия на фоне паровоза и в стилизованных интерьерах

18:15-22:00 возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортном микроавтобусе

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Также вас будет сопровождать фотограф.

Начало экскурсии на площади Искусств. По возвращении в Петербург тех, кому это необходимо, мы высадим у метро, экскурсия закончится на площади Искусств.

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: транспортные расходы, услуги гида и фотографа, билеты на Рускеальский экспресс

Дополнительно оплачиваются питание и входные билеты:

— Долина водопадов: 300 руб. /взрослые, 250 руб. /дети с 7 до 16 лет, пенсионеры и другие льготные категории, дети до 7 лет бесплатно

— Рускеала: 500 руб. /взрослые, 300 руб. /студенты и гости 60+, 250 руб. /школьники, дети до 7 лет бесплатно

Особенности формата