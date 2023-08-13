Очень занимательная экскурсия, хоть мы и были немного не выспавшимися, но все равно с удовольствием слушали историю прекрасного парка Ораниенбаум. Я наконец исполнила свою мечту и посетила Китайский дворец- он превосходен. Такая красота внутри него. Обязателен к посещению- рекомендую. ❤️. Много интересных фактов, о которых не знали, поведал нам Сергей. Спасибо ему за прекрасную экскурсию и терпение.