Из Петербурга в Ораниенбаум - на минивэне Mercedes

Посетить старинный дворцово-парковый ансамбль и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом

5
1 отзыв
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Ораниенбаум — царская загородная резиденция с потрясающим архитектурным ансамблем 18 века. Она хранит историю правления Екатерины II и молодости Петра III.

Вы осмотрите великолепные дворцы и павильоны, погуляете по живописному парку и узнаете, что происходило здесь в разные эпохи.
Из Петербурга в Ораниенбаум - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Ораниенбаум - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Ораниенбаум - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Ораниенбаум - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Ораниенбаум - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Ораниенбаум - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Ораниенбаум - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Ораниенбаум - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Ораниенбаум - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Ораниенбаум - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Ораниенбаум - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Ораниенбаум - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Ораниенбаум - на минивэне Mercedes
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите главные достопримечательности Ораниенбаума: грандиозный парк, Большой Меншиковский дворец, Китайский павильон, дом Петра III и павильон Катальная горка. Я расскажу:

  • Где родилась идея создания царской музыкальной консерватории
  • Что такое Русские горки, и как они появились
  • Как в Ораниенбауме применили технологию стекляруса, разработанную Ломоносовым
  • Для каких русских императоров архитектор Ринальди создавал свои первые шедевры
  • Почему Дворец князя Меншикова не подвергся разрушению в годы Второй мировой войны

И другие интересные факты!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэне Мерседес. Транспорт включён в стоимость.
  • Входные билеты оплачиваются отдельно: парк — 400 руб, Катальная горка, дом Петра III, Китайский павильон — по 250 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Оксана
13 авг 2023
Очень занимательная экскурсия, хоть мы и были немного не выспавшимися, но все равно с удовольствием слушали историю прекрасного парка Ораниенбаум. Я наконец исполнила свою мечту и посетила Китайский дворец- он превосходен. Такая красота внутри него. Обязателен к посещению- рекомендую. ❤️. Много интересных фактов, о которых не знали, поведал нам Сергей. Спасибо ему за прекрасную экскурсию и терпение.
Очень занимательная экскурсия, хоть мы и были немного не выспавшимися, но все равно с удовольствием слушалиОчень занимательная экскурсия, хоть мы и были немного не выспавшимися, но все равно с удовольствием слушалиОчень занимательная экскурсия, хоть мы и были немного не выспавшимися, но все равно с удовольствием слушалиОчень занимательная экскурсия, хоть мы и были немного не выспавшимися, но все равно с удовольствием слушалиОчень занимательная экскурсия, хоть мы и были немного не выспавшимися, но все равно с удовольствием слушалиОчень занимательная экскурсия, хоть мы и были немного не выспавшимися, но все равно с удовольствием слушалиОчень занимательная экскурсия, хоть мы и были немного не выспавшимися, но все равно с удовольствием слушалиОчень занимательная экскурсия, хоть мы и были немного не выспавшимися, но все равно с удовольствием слушалиОчень занимательная экскурсия, хоть мы и были немного не выспавшимися, но все равно с удовольствием слушалиОчень занимательная экскурсия, хоть мы и были немного не выспавшимися, но все равно с удовольствием слушали

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