Посетить старинный дворцово-парковый ансамбль и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Ораниенбаум — царская загородная резиденция с потрясающим архитектурным ансамблем 18 века. Она хранит историю правления Екатерины II и молодости Петра III.
Вы осмотрите великолепные дворцы и павильоны, погуляете по живописному парку и узнаете, что происходило здесь в разные эпохи.
Вы осмотрите великолепные дворцы и павильоны, погуляете по живописному парку и узнаете, что происходило здесь в разные эпохи.
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Описание
Что вас ожидает
Вы посетите главные достопримечательности Ораниенбаума: грандиозный парк, Большой Меншиковский дворец, Китайский павильон, дом Петра III и павильон Катальная горка. Я расскажу:
- Где родилась идея создания царской музыкальной консерватории
- Что такое Русские горки, и как они появились
- Как в Ораниенбауме применили технологию стекляруса, разработанную Ломоносовым
- Для каких русских императоров архитектор Ринальди создавал свои первые шедевры
- Почему Дворец князя Меншикова не подвергся разрушению в годы Второй мировой войны
И другие интересные факты!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Мерседес. Транспорт включён в стоимость.
- Входные билеты оплачиваются отдельно: парк — 400 руб, Катальная горка, дом Петра III, Китайский павильон — по 250 руб.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Гостиный двор
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 54 туристов
Гид, краевед, историк. Провожу на профессиональном уровне индивидуальные экскурсии по музеям, дворцам и другим достопримечательностям Петербурга и пригородов. Для комфортного передвижения гостей использую Mercedes V-class AMG-style на 6 пассажирских мест.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
13 авг 2023
Очень занимательная экскурсия, хоть мы и были немного не выспавшимися, но все равно с удовольствием слушали историю прекрасного парка Ораниенбаум. Я наконец исполнила свою мечту и посетила Китайский дворец- он превосходен. Такая красота внутри него. Обязателен к посещению- рекомендую. ❤️. Много интересных фактов, о которых не знали, поведал нам Сергей. Спасибо ему за прекрасную экскурсию и терпение.
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