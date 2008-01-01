Кирилл проводит ещё 6 экскурсий

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Из Петербурга в Выборг на поезде «Ласточка»

Погулять по брусчатке старинных улочек и прислушаться к их историям

Кирилл
Кирилл – Гид из Санкт-Петербурга
К викингам, рыцарям, атмосфере старой Европы и вкусным кренделям нас домчит за час новый скоростной поезд «Ласточка».

По пути я расскажу о жизни балтийских берегов, о бесконечных войнах, бушевавших здесь, и о культурных связях со странами-соседями.

В Выборге погуляем по знаковым местам, представим себя жителями Средних веков и обсудим местные легенды.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 650 ₽ за человека

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Из Петербурга в Выборг на поезде «Ласточка»
Из Петербурга в Выборг на поезде «Ласточка»

Что вас ожидает

Город с атмосферой
Выборг — европейский средневековый город 🏙️, успевший побыть шведским, финским и русским. Мы поговорим о судьбе Выборга, гуляя по брусчатке узких улиц Старого города. Полюбуемся черепичными крышами и флюгерами, увидим развалины монастыря и старейший жилой дом России. Еще вы изучите несколько произведений северного модерна, финского авангардного дизайна, и отыщете в городе много любопытного: лося, медведей, сов и грифонов; самую короткую в стране трамвайную линию и самое трогательное граффити.

Жизнь 600 лет назад
О том, как жил Выборг в Средние века, расскажут старый каретник и дом парикмахера, рыцарский зал и склады. Вы узнаете, где собирались и какие вопросы решали дворяне, а где томились заключенные. Героями экскурсии 🧭 станут воины и палачи, аптекари и чернокнижники. Рассматривая бойницы башен, валы и бастионы, разберемся, как оборонялся город в разные времена. И конечно, не обойдется без легенд. О мистическом взрыве «Выборгский гром», предсказаниях «Выборгской бороды» и «кофейном эксперименте» шведского короля.

После прогулки рекомендую попробовать традиционный выборгский крендель!

Организационные детали

  • Длительность: 1 час в электричке (с экскурсией по пути), 3 часа в Выборге.
  • Экскурсия заканчивается в центре Выборга, недалеко от вокзала. Вы сможете вернуться в Петербург на любой электричке (ходят примерно 1 раз в час).
  • Отдельно оплачивается проезд на электричке (около 340 руб/чел. в одну сторону; есть льготы)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Система «радиогид» (каждому выдаются радионаушники, гид рассказывает через микрофон и передатчик) используется, если в группе 7 и более человек.
Начало и место завершения
🚩 на Финляндском вокзале (метро площадь Ленина)
Из Петербурга в Выборг на поезде «Ласточка»
Из Петербурга в Выборг на поезде «Ласточка»
Из Петербурга в Выборг на поезде «Ласточка»
Из Петербурга в Выборг на поезде «Ласточка»
Из Петербурга в Выборг на поезде «Ласточка»
Из Петербурга в Выборг на поезде «Ласточка»
Из Петербурга в Выборг на поезде «Ласточка»
Из Петербурга в Выборг на поезде «Ласточка»
Из Петербурга в Выборг на поезде «Ласточка»
Из Петербурга в Выборг на поезде «Ласточка»
Из Петербурга в Выборг на поезде «Ласточка»
Из Петербурга в Выборг на поезде «Ласточка»
Из Петербурга в Выборг на поезде «Ласточка»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Кирилл
Кирилл
Я родился и вырос в центре Петербурга, у Пяти углов. В тех самых дворах, которые помнят Бродского и Довлатова. Мне нравится воссоздавать историю этих мест и делиться своими находками. С 2008 года я вожу экскурсии по своему городу, есть государственная аккредитация комитета по туризму СПБ. Провожу экскурсии на своей машине, на вашем транспорте и пешком.
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Кирилл проводит ещё 6 экскурсий

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