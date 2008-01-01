Кирилл проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Город с атмосферой

Выборг — европейский средневековый город 🏙️, успевший побыть шведским, финским и русским. Мы поговорим о судьбе Выборга, гуляя по брусчатке узких улиц Старого города. Полюбуемся черепичными крышами и флюгерами, увидим развалины монастыря и старейший жилой дом России. Еще вы изучите несколько произведений северного модерна, финского авангардного дизайна, и отыщете в городе много любопытного: лося, медведей, сов и грифонов; самую короткую в стране трамвайную линию и самое трогательное граффити.

Жизнь 600 лет назад

О том, как жил Выборг в Средние века, расскажут старый каретник и дом парикмахера, рыцарский зал и склады. Вы узнаете, где собирались и какие вопросы решали дворяне, а где томились заключенные. Героями экскурсии 🧭 станут воины и палачи, аптекари и чернокнижники. Рассматривая бойницы башен, валы и бастионы, разберемся, как оборонялся город в разные времена. И конечно, не обойдется без легенд. О мистическом взрыве «Выборгский гром», предсказаниях «Выборгской бороды» и «кофейном эксперименте» шведского короля.

После прогулки рекомендую попробовать традиционный выборгский крендель!

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