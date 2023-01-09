Из Петербурга - в зимнюю сказку Карелии

Конная прогулка по карельскому лесу, заброшенные финские кирхи и «Город ангелов» в Яккиме

Конные прогулки особенно популярны летом — но вы только представьте, каково это: неспешно ехать верхом сквозь волшебный карельский лес, укрытый снежным одеялом! Мы отправимся в хвойный край на целый день: насладимся общением с лошадьми, проедем к безмолвной Ладоге, прогуляемся по Сортавале, отыщем старинные кирхи. И конечно, обсудим истории и предания этого чудесного края.
Из Петербурга - в зимнюю сказку Карелии
Из Петербурга - в зимнюю сказку Карелии
Из Петербурга - в зимнюю сказку Карелии
Из Петербурга - в зимнюю сказку Карелии
Из Петербурга - в зимнюю сказку Карелии
Из Петербурга - в зимнюю сказку Карелии
Из Петербурга - в зимнюю сказку Карелии
Из Петербурга - в зимнюю сказку Карелии
Из Петербурга - в зимнюю сказку Карелии
Из Петербурга - в зимнюю сказку Карелии
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Описание

Что вас ожидает

В зимнюю сказку — верхом на коне. Из Петербурга мы поедем прямиком на хутор «Конюшенный двор» в Лахденпохье. Опытные инструкторы познакомят вас с лошадьми, научат с ними обращаться. А затем отправляемся в зимнюю сказку: проедем по заснеженному карельскому лесу, поднимемся на сопки, увидим красавицу-Ладогу. Если вы еще не сидели в седле, не переживайте: для новичков предусмотрен лайт-вариант прогулки!

Заброшенная кирха. Из хутора мы направимся к старинной кирхе Лумиваара. Вы сможете «бахнуть» в огромный колокол, сообщив всем окружающим о своем подъеме на колокольню. Но не забудем и о серьезном: поразмышляем о судьбах целых народов и заброшенных храмов.

Истории и арт-объекты «Города ангелов». В бывшем поселке Яккима посетим творческо-историческое пространство с лютеранской финской кирхой 19 века, деревянными скульптурами в форме ангелов и любопытным экспонатом — человечком, который уставился в смартрфон и окружен орнаментом из лайков и дизлайков.

Уютная Сортавала. Теперь мы в одном из самых душевных городов Карелии! Прогуляемся по центру Сортавалы, заглянем в дом бургомистра Карла Густава Берга за карельскими калитками. А после устроим пикник на ладожских шхерах с видом на залив Кирьявалахти.

Организационные детали

  • Транспорт, конная прогулка и питание на маршруте включены в стоимость экскурсии
  • Дополнительно по желанию оплачиваются только сувениры и рыба в Карелии
  • После экскурсии я отвезу вас на место сбора

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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