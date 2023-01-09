Конные прогулки особенно популярны летом — но вы только представьте, каково это: неспешно ехать верхом сквозь волшебный карельский лес, укрытый снежным одеялом! Мы отправимся в хвойный край на целый день: насладимся общением с лошадьми, проедем к безмолвной Ладоге, прогуляемся по Сортавале, отыщем старинные кирхи. И конечно, обсудим истории и предания этого чудесного края.

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Описание

Что вас ожидает

В зимнюю сказку — верхом на коне. Из Петербурга мы поедем прямиком на хутор «Конюшенный двор» в Лахденпохье. Опытные инструкторы познакомят вас с лошадьми, научат с ними обращаться. А затем отправляемся в зимнюю сказку: проедем по заснеженному карельскому лесу, поднимемся на сопки, увидим красавицу-Ладогу. Если вы еще не сидели в седле, не переживайте: для новичков предусмотрен лайт-вариант прогулки!

Заброшенная кирха. Из хутора мы направимся к старинной кирхе Лумиваара. Вы сможете «бахнуть» в огромный колокол, сообщив всем окружающим о своем подъеме на колокольню. Но не забудем и о серьезном: поразмышляем о судьбах целых народов и заброшенных храмов.

Истории и арт-объекты «Города ангелов». В бывшем поселке Яккима посетим творческо-историческое пространство с лютеранской финской кирхой 19 века, деревянными скульптурами в форме ангелов и любопытным экспонатом — человечком, который уставился в смартрфон и окружен орнаментом из лайков и дизлайков.

Уютная Сортавала. Теперь мы в одном из самых душевных городов Карелии! Прогуляемся по центру Сортавалы, заглянем в дом бургомистра Карла Густава Берга за карельскими калитками. А после устроим пикник на ладожских шхерах с видом на залив Кирьявалахти.

Организационные детали