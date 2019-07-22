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Осмотрите Большой императорский дворец в Петергофе
Посетите Верхний и Нижний парки
Полюбуйтесь неповторимыми фонтанами Петергофа
Откройте для себя Петергоф – самую знаменитую и великолепную императорскую резиденцию в Санкт-Петербурге. Расположенный на морском берегу Большой императорский дворец и парковый ансамбль Петергоф с его уникальной системой фонтанов считаются одними из самых красивых в мире. Петергоф – пожалуй, самая известная и роскошная императорская резиденция в Петербурге. Большой дворец с его замысловатым убранством построен на вершине холма, с которого открывается вид на Нижний парк. Петергофский дворец стоит посреди огромного парка, украшенного фонтанами, статуями и павильонами.
Верхний парк представляет собой типичный парк в строгом французском стиле с 5 фонтанами, включая фонтан, изображающий бога морей Нептуна. Нижний парк, раскинувшийся между Большим дворцом и морским берегом, может похвастаться самой обширной в мире системой фонтанов, благодаря которой Петергоф называют «русским Версалем». Уникальная система фонтанов была спроектирована в XVIII веке и не требует насосов.
В парке находятся 3 больших каскада и более 140 фонтанов. Самый впечатляющий из них – Большой каскад, располагающийся прямо перед Большим дворцом и украшенный внушительной золотой статуей Самсона, разрывающего пасть льву. Стоит посмотреть и на другие каскады парка – каскад «Шахматная гора» в виде черно-белой шахматной доски с фигурами китайских драконов и многие другие!
Ответы на вопросы
Что входит
Встреча в отеле и высадка
Транспортировка на комфортабельном автомобиле или минивэне
Входные билеты во дворец и парк
Местный гид
Что не входит
Питание
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Важная информация
Это небольшой групповой тур от 2 до 18 человек
Экскурсия по дворцу и парку займет около трех часов
Этот тур доступен для всех гостей отеля и для туристов с российской визой
Большой дворец закрыт по понедельникам (также в последнюю пятницу месяца) в эти дни вы посетите дворец Монплезир и банный павильон
Обратите внимание, что фонтаны не работают с середины октября до середины апреля из-за погодных условий
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны предоставить один из следующих документов: доказательство полной вакцинации доказательство первой вакцинации, сделанной не менее 22 дней назад доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
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Djalma J
22 июля 2019
Визит был очень хорошо спланирован и строго следовал графику, установленному с гидом. Посещение дворца и садов прошло спокойно, а объяснения гида позволили нам многое узнать об истории и культуре России. Источники воды просто фантастические, особенно тот, где собака гоняется за утками. РЖУ НЕ МОГУ. Поездка на лодке была фантастической, с захватывающим видом на город Санкт-Петербург с Финского залива. Очень рекомендуемый тур.
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Carolyn
1 июля 2019
Мечтая годами побывать в этом замке, я намеревался сделать это в лучших условиях, когда я вижу, как все группы и другие толпы туристов делают этот рай похожим на ад на земле. Я ни разу не жалею о том, что взял частный тур, у меня был замечательный день. Огромное спасибо моему гиду Ксении!
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Dario
28 мая 2018
Красивый замок и сады. Этот может превзойти Версаль. Наш гид Лидия прекрасно все объяснила, не будучи слишком педантичными и сложными. Первым классом от посадки в отеле до финиша Эрмитажа. Она даже организовала два Такси, чтобы, когда будут нравиться Hydrophoil, они нас ждали.
Ещё 79 отзывов
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