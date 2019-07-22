Откройте для себя Петергоф – самую знаменитую и великолепную императорскую резиденцию в Санкт-Петербурге. Расположенный на морском берегу Большой императорский дворец и парковый ансамбль Петергоф с его уникальной системой фонтанов считаются одними из самых красивых в мире. Петергоф – пожалуй, самая известная и роскошная императорская резиденция в Петербурге. Большой дворец с его замысловатым убранством построен на вершине холма, с которого открывается вид на Нижний парк. Петергофский дворец стоит посреди огромного парка, украшенного фонтанами, статуями и павильонами.

Верхний парк представляет собой типичный парк в строгом французском стиле с 5 фонтанами, включая фонтан, изображающий бога морей Нептуна. Нижний парк, раскинувшийся между Большим дворцом и морским берегом, может похвастаться самой обширной в мире системой фонтанов, благодаря которой Петергоф называют «русским Версалем». Уникальная система фонтанов была спроектирована в XVIII веке и не требует насосов.

В парке находятся 3 больших каскада и более 140 фонтанов. Самый впечатляющий из них – Большой каскад, располагающийся прямо перед Большим дворцом и украшенный внушительной золотой статуей Самсона, разрывающего пасть льву. Стоит посмотреть и на другие каскады парка – каскад «Шахматная гора» в виде черно-белой шахматной доски с фигурами китайских драконов и многие другие!