Пряничный домик - атрибут новогоднего праздника, ставший символом волшебства и чуда. Он пришел к нам прямиком из сказки Братьев Гримм «Гензель и Гретель». А теперь служит порталом в детство, стоя под елкой и наполняя дом ароматом корицы и имбиря.
Ведущий мастер-класса проведет вас по каждому этапу сборки дома, а затем предоставит полную свободу действий.
Описание экскурсии
Что вас ждёт:
- Сборка пряничного домика из готовых деталей — всё точно подогнано, остаётся лишь включить фантазию!
- Украшение глазурью, посыпками и «снегом» из пищевых ингредиентов — безопасно, вкусно и очень красиво.
- Создание елочки и мини-украшений вокруг домика — чтобы композиция выглядела как кадр из зимней сказки.
- Познавательный рассказ о рецептуре и истории появления пряничных домиков в Европе и России.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Все материалы предоставляются, а готовые домики вы забираете с собой - в красивой праздничной упаковке
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Александровский парк, 4к3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
