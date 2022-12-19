Изысканное Рождество 5* в культурной столице

Попробовать сеты от именитых шеф-поваров и поучаствовать в эксклюзивной фотосессии

За европейскими качеством и утончённостью необязательно ехать далеко — приглашаем встретить Рождество в нарядном Санкт-Петербурге, сверкающем миллионами огней. Мы войдём в Эрмитаж с особого входа и пройдём по авторскому маршруту с хранителем музея. Покажем шедевры коллекции знаменитой фирмы Фаберже и чарующие мозаичные панно храма Спас на Крови. Угостим редкими блюдами и деликатесами в знаковых ресторанах и подарим фотосет от профессионала. Ваш внутренний гедонист будет доволен!
Изысканное Рождество 5* в культурной столице
Изысканное Рождество 5* в культурной столице
Изысканное Рождество 5* в культурной столице
Изысканное Рождество 5* в культурной столице
Изысканное Рождество 5* в культурной столице
Изысканное Рождество 5* в культурной столице
Изысканное Рождество 5* в культурной столице
Ближайшие даты:
23
дек
6
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Команда оставляет за собой право вносить изменения в программу, которая не станет от этого менее насыщенной и интересной.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 21, 18:30
Завершение: Санкт-Петербург, 9-я Советская, 1, 16:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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