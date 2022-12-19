Елена и Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

Мы дружеский дуэт — Елена и Наталья — с удивительными и эксклюзивными возможностями показать вам Санкт-Петербург с особого ракурса. Елена — модный дизайнер, эксперт по имиджу и стилю; Наталья — журналист, экс-главный редактор журнала Cosmopolitan. Мы подготовили готовые решения культурно-гастрономических приключений в Санкт-Петербурге, во время которых вы откроете тайные маршруты великих музеев и театров, посетите лучшие рестораны и познакомитесь с их шеф-поварами.