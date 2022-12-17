К Василию - на остров! Очень интерактивная экскурсия для детей и взрослых

Прогуляться по самой уютной части Васильевского острова и познакомиться с его обитателями

Остров сокровищ или Таинственный остров? Давайте разбираться и вместе исследовать прекрасный уголок Петербурга! Вы пройдете по бульвару «Пешеходной линии», атмосферным дворам и переулкам. Разгадаете загадки и разыграете по ролям пару сцен из городской истории и мифов. А я, ваш гид-игротехник, легко и живо расскажу, как жил Петербург 100, 200 и 300 лет назад.
К Василию - на остров! Очень интерактивная экскурсия для детей и взрослых
К Василию - на остров! Очень интерактивная экскурсия для детей и взрослых
К Василию - на остров! Очень интерактивная экскурсия для детей и взрослых
К Василию - на остров! Очень интерактивная экскурсия для детей и взрослых
К Василию - на остров! Очень интерактивная экскурсия для детей и взрослых
К Василию - на остров! Очень интерактивная экскурсия для детей и взрослых
К Василию - на остров! Очень интерактивная экскурсия для детей и взрослых
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие на машине времени

Основная локация экскурсии-игры — «Пешеходная линия» Васильевского острова с ее лиственницами и фонтанами; также пройдем по улице Репина и окрестным переулкам. В нашем маршруте домики, где жили первые петербуржцы, старинные пушки времен Северной войны, Андреевский храм в стиле барокко, и конка — первый в России трамвай на конной тяге — в натуральную величину.

Загадки и отгадки

Правитель Василий Селезень, бравый артиллерист Василий Корчмин — или же кот Васька? Кто из них дал название острову? Каждый настаивает на своей кандидатуре, а юным участникам предстоит с этим разобраться. А еще раскроем, почему Петр I именно на Васильевском острове начал строить систему каналов и отчего их в итоге засыпали. Правда ли, что император-основатель города жил в избушке, а губернатор Петербурга Меншиков — во дворце. За 1,5 часа откроется еще много других секретов!

Организационные детали

  • Эта семейная экскурсия рассчитана на детей от 6 до 12 лет в сопровождении родителей
  • В зависимости от возраста ребенка содержание рассказа, а также игровых элементов меняется
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро Василеостровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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