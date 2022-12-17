Основная локация экскурсии-игры — «Пешеходная линия» Васильевского острова с ее лиственницами и фонтанами; также пройдем по улице Репина и окрестным переулкам. В нашем маршруте домики, где жили первые петербуржцы, старинные пушки времен Северной войны, Андреевский храм в стиле барокко, и конка — первый в России трамвай на конной тяге — в натуральную величину.
Правитель Василий Селезень, бравый артиллерист Василий Корчмин — или же кот Васька? Кто из них дал название острову? Каждый настаивает на своей кандидатуре, а юным участникам предстоит с этим разобраться. А еще раскроем, почему Петр I именно на Васильевском острове начал строить систему каналов и отчего их в итоге засыпали. Правда ли, что император-основатель города жил в избушке, а губернатор Петербурга Меншиков — во дворце. За 1,5 часа откроется еще много других секретов!