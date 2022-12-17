Остров сокровищ или Таинственный остров? Давайте разбираться и вместе исследовать прекрасный уголок Петербурга! Вы пройдете по бульвару «Пешеходной линии», атмосферным дворам и переулкам. Разгадаете загадки и разыграете по ролям пару сцен из городской истории и мифов. А я, ваш гид-игротехник, легко и живо расскажу, как жил Петербург 100, 200 и 300 лет назад.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие на машине времени

Основная локация экскурсии-игры — «Пешеходная линия» Васильевского острова с ее лиственницами и фонтанами; также пройдем по улице Репина и окрестным переулкам. В нашем маршруте домики, где жили первые петербуржцы, старинные пушки времен Северной войны, Андреевский храм в стиле барокко, и конка — первый в России трамвай на конной тяге — в натуральную величину.

Загадки и отгадки

Правитель Василий Селезень, бравый артиллерист Василий Корчмин — или же кот Васька? Кто из них дал название острову? Каждый настаивает на своей кандидатуре, а юным участникам предстоит с этим разобраться. А еще раскроем, почему Петр I именно на Васильевском острове начал строить систему каналов и отчего их в итоге засыпали. Правда ли, что император-основатель города жил в избушке, а губернатор Петербурга Меншиков — во дворце. За 1,5 часа откроется еще много других секретов!

Организационные детали