Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Интерес к жизни, забота о здоровье и город, в котором разворачивались значимые события. Всё это я — биолог по образованию, объединила в экскурсию. На неспешной прогулке по центру вы услышите, как развивалась наука о здоровье.



Узнаете, где обучали первых лекарей, почему сёстрам милосердия удалось сломать стереотип о женщинах и как боролись с холерой.