Как лечили в Петербурге

Узнать, какое лекарство Пётр I считал самым эффективным, и услышать о развитии медицины в городе
Интерес к жизни, забота о здоровье и город, в котором разворачивались значимые события. Всё это я — биолог по образованию, объединила в экскурсию. На неспешной прогулке по центру вы услышите, как развивалась наука о здоровье.

Узнаете, где обучали первых лекарей, почему сёстрам милосердия удалось сломать стереотип о женщинах и как боролись с холерой.
Как лечили в Петербурге
Как лечили в Петербурге
Как лечили в Петербурге
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Необычный взгляд на город

Почти все знают об уникальных редкостях Кунсткамеры, о строительстве боевых кораблей в Адмиралтействе, о красоте Михайловского дворца. Я же предлагаю раскрыть эти места с точки зрения медицинской науки. Вы услышите, как прививали интерес к этой сфере, кого лечили в первую очередь, где зародилась профессия медицинской сестры и как сёстры милосердия завоёвывали авторитет.

Вы узнаете:

  • Какое лекарство Пётр I считал лучшим для своих недугов
  • За что первых корабельных лекарей запирали в каюте и что они были обязаны делать на службе (нет, не только лечить)
  • Как первая пластическая операция хирурга Пирогова связана с произведением Гоголя
  • От чего врач Виллие спас придворного датского двора. И почему благодаря этому он сделал не только стремительную карьеру при дворе, но и закрепил за собой слух, что прорвался в лейб-медики «перерезав горло датскому послу»
  • Историю борьбы с неизвестным заболеванием — холерой

А ещё я расскажу вам:

  • О белом халате и «мамкином» саду
  • Как была организована система медицинской помощи в страшные годы войны

Вы увидите:

  • Памятник «Царь-плотник»
  • Адмиралтейство и Александровский сад
  • Зимний дворец и Невский проспект
  • Набережную реки Мойки и университет им. А. И. Герцена
  • Площадь искусств и Михайловский дворец
  • Мост Белинского через Фонтанку и Летний сад
  • Закончится экскурсия у Мариинской больницы, где вам откроется главный секрет…

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 14 лет
  • Если вы придёте на экскурсию с подростками, обратите внимание — я рассказываю эпизод о матерях, которые оставляли подкидышей в странноприимном доме

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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