Как понять и полюбить Гоголя: взгляд коренной петербурженки

Увидеть город глазами знаменитого писателя, а писателя - фасадами петербургский домов

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На страницах чьих книг искать атмосферу настоящего Петербурга? Для меня Петербург именно такой, каким увидел его Гоголь. На прогулке мы поговорим, как сложились отношения писателя со столицей.

Вы увидите дома, где жил Николай Васильевич и его персонажи, узнаете, как писатель оказался в Зимнем дворце, и выясните, где Гоголь приобрел привычку сжигать свои произведения.
Как понять и полюбить Гоголя: взгляд коренной петербурженки
Как понять и полюбить Гоголя: взгляд коренной петербурженки
Как понять и полюбить Гоголя: взгляд коренной петербурженки
Как понять и полюбить Гоголя: взгляд коренной петербурженки
Как понять и полюбить Гоголя: взгляд коренной петербурженки
Как понять и полюбить Гоголя: взгляд коренной петербурженки
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Описание

Что вас ожидает

Секрет покорения Петербурга

Как понять Петербург? Пафосный имперский Петербург Пушкина — нет! Угрюмый Петербург Достоевского — снова нет! Что же делает Петербург Гоголя таким особенным? И смог ли автор за 8 лет жизни в столице завоевать этот своенравный город, а Петербург — отыскать путь к сердцу писателя? За 2,5-3 часа мы обсудим не только эти вопросы, но и разные аспекты жизни, работы и творчества Николая Васильевича. В итоге вы соберете полную картину пребывания писателя в столице: как сложились их взаимоотношения с городом, где и как жил Гоголь, как занимался творчеством и общался с коллегами по цеху. И поймете, какое место занимал Николай Васильевич в Петербурге золотого века русской литературы.

Адреса, персонажи, книги

Мы пройдем по центру города и воссоздадим картину жизни писателя. Вы увидите:

  • Места, где проживал или гостил Николай Васильевич в разные годы. Например, прогуляемся мимо домов каретного мастера Иоахима на Казанской улице и ростовщика Зверкова в Столярном переулке, которые не только были местом обитания писателя, но и очень неожиданно упоминаются в его произведениях.
    Кстати, самое неожиданное место, где когда-то гостил Гоголь, это… Зимний дворец!
  • Места, связанные с персонажами произведений писателя. Улицы, мосты, проспекты, каналы. Например, Вознесенский проспект, где начинается «Нос», или дом, в котором жил один из самых необычных персонажей «Записок сумасшедшего». Сам Санкт-Петербург поможет нам оживить эти удивительные истории.
  • Адреса, где кипела жизнь литературного Петербурга. Мы поговорим о книжных лавках, литературных и музыкальных салонах, а также театрах как 19 века, так и наших дней. Например, увидим, где находилась знаменитая книжная лавка Смирдина на Невском проспекте, и пройдём мимо участка на Миллионной улице, где в гостях у Одоевского собирались писатели, музыканты и учёные.
  • Памятники, посвященные Николаю Васильевичу и одному из его персонажей. У нас будет возможность увидеть и сравнить памятники писателю, установленные с разницей в 100 лет!
  • Не обойдётся и без совершенно неожиданных мест, которые Николай Васильевич использует либо в своих произведениях, либо для совершения неоднозначных или, наоборот, знаковых поступков. Например, мы увидим, где Гоголь сжёг большую часть тиража своего первого произведения «Ганц Кюхельгартен».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на улице, поэтому одевайтесь по погоде и не забудьте про удобную обувь
  • Ребёнка до 14 лет на экскурсии должен сопровождать взрослый

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Малой Конюшенной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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