На страницах чьих книг искать атмосферу настоящего Петербурга? Для меня Петербург именно такой, каким увидел его Гоголь. На прогулке мы поговорим, как сложились отношения писателя со столицей. Вы увидите дома, где жил Николай Васильевич и его персонажи, узнаете, как писатель оказался в Зимнем дворце, и выясните, где Гоголь приобрел привычку сжигать свои произведения.

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Описание

Что вас ожидает

Секрет покорения Петербурга

Как понять Петербург? Пафосный имперский Петербург Пушкина — нет! Угрюмый Петербург Достоевского — снова нет! Что же делает Петербург Гоголя таким особенным? И смог ли автор за 8 лет жизни в столице завоевать этот своенравный город, а Петербург — отыскать путь к сердцу писателя? За 2,5-3 часа мы обсудим не только эти вопросы, но и разные аспекты жизни, работы и творчества Николая Васильевича. В итоге вы соберете полную картину пребывания писателя в столице: как сложились их взаимоотношения с городом, где и как жил Гоголь, как занимался творчеством и общался с коллегами по цеху. И поймете, какое место занимал Николай Васильевич в Петербурге золотого века русской литературы.

Адреса, персонажи, книги

Мы пройдем по центру города и воссоздадим картину жизни писателя. Вы увидите:

Места, где проживал или гостил Николай Васильевич в разные годы. Например, прогуляемся мимо домов каретного мастера Иоахима на Казанской улице и ростовщика Зверкова в Столярном переулке, которые не только были местом обитания писателя, но и очень неожиданно упоминаются в его произведениях.

Кстати, самое неожиданное место, где когда-то гостил Гоголь, это… Зимний дворец!

Николай Васильевич в разные годы. Например, прогуляемся мимо домов каретного мастера Иоахима на Казанской улице и ростовщика Зверкова в Столярном переулке, которые не только были местом обитания писателя, но и очень неожиданно упоминаются в его произведениях. Кстати, самое неожиданное место, где когда-то гостил Гоголь, это… Зимний дворец! Места, связанные с персонажами произведений писателя. Улицы, мосты, проспекты, каналы. Например, Вознесенский проспект, где начинается «Нос», или дом, в котором жил один из самых необычных персонажей «Записок сумасшедшего». Сам Санкт-Петербург поможет нам оживить эти удивительные истории.

произведений писателя. Улицы, мосты, проспекты, каналы. Например, Вознесенский проспект, где начинается «Нос», или дом, в котором жил один из самых необычных персонажей «Записок сумасшедшего». Сам Санкт-Петербург поможет нам оживить эти удивительные истории. Адреса, где кипела жизнь литературного Петербурга . Мы поговорим о книжных лавках, литературных и музыкальных салонах, а также театрах как 19 века, так и наших дней. Например, увидим, где находилась знаменитая книжная лавка Смирдина на Невском проспекте, и пройдём мимо участка на Миллионной улице, где в гостях у Одоевского собирались писатели, музыканты и учёные.

. Мы поговорим о книжных лавках, литературных и музыкальных салонах, а также театрах как 19 века, так и наших дней. Например, увидим, где находилась знаменитая книжная лавка Смирдина на Невском проспекте, и пройдём мимо участка на Миллионной улице, где в гостях у Одоевского собирались писатели, музыканты и учёные. Памятники, посвященные Николаю Васильевичу и одному из его персонажей. У нас будет возможность увидеть и сравнить памятники писателю, установленные с разницей в 100 лет!

и одному из его персонажей. У нас будет возможность увидеть и сравнить памятники писателю, установленные с разницей в 100 лет! Не обойдётся и без совершенно неожиданных мест, которые Николай Васильевич использует либо в своих произведениях, либо для совершения неоднозначных или, наоборот, знаковых поступков. Например, мы увидим, где Гоголь сжёг большую часть тиража своего первого произведения «Ганц Кюхельгартен».

Организационные детали