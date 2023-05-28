Увидеть город глазами знаменитого писателя, а писателя - фасадами петербургский домов
Вы увидите дома, где жил Николай Васильевич и его персонажи, узнаете, как писатель оказался в Зимнем дворце, и выясните, где Гоголь приобрел привычку сжигать свои произведения.
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Секрет покорения Петербурга
Как понять Петербург? Пафосный имперский Петербург Пушкина — нет! Угрюмый Петербург Достоевского — снова нет! Что же делает Петербург Гоголя таким особенным? И смог ли автор за 8 лет жизни в столице завоевать этот своенравный город, а Петербург — отыскать путь к сердцу писателя? За 2,5-3 часа мы обсудим не только эти вопросы, но и разные аспекты жизни, работы и творчества Николая Васильевича. В итоге вы соберете полную картину пребывания писателя в столице: как сложились их взаимоотношения с городом, где и как жил Гоголь, как занимался творчеством и общался с коллегами по цеху. И поймете, какое место занимал Николай Васильевич в Петербурге золотого века русской литературы.
Адреса, персонажи, книги
Мы пройдем по центру города и воссоздадим картину жизни писателя. Вы увидите:
- Места, где проживал или гостил Николай Васильевич в разные годы. Например, прогуляемся мимо домов каретного мастера Иоахима на Казанской улице и ростовщика Зверкова в Столярном переулке, которые не только были местом обитания писателя, но и очень неожиданно упоминаются в его произведениях.
Кстати, самое неожиданное место, где когда-то гостил Гоголь, это… Зимний дворец!
- Места, связанные с персонажами произведений писателя. Улицы, мосты, проспекты, каналы. Например, Вознесенский проспект, где начинается «Нос», или дом, в котором жил один из самых необычных персонажей «Записок сумасшедшего». Сам Санкт-Петербург поможет нам оживить эти удивительные истории.
- Адреса, где кипела жизнь литературного Петербурга. Мы поговорим о книжных лавках, литературных и музыкальных салонах, а также театрах как 19 века, так и наших дней. Например, увидим, где находилась знаменитая книжная лавка Смирдина на Невском проспекте, и пройдём мимо участка на Миллионной улице, где в гостях у Одоевского собирались писатели, музыканты и учёные.
- Памятники, посвященные Николаю Васильевичу и одному из его персонажей. У нас будет возможность увидеть и сравнить памятники писателю, установленные с разницей в 100 лет!
- Не обойдётся и без совершенно неожиданных мест, которые Николай Васильевич использует либо в своих произведениях, либо для совершения неоднозначных или, наоборот, знаковых поступков. Например, мы увидим, где Гоголь сжёг большую часть тиража своего первого произведения «Ганц Кюхельгартен».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на улице, поэтому одевайтесь по погоде и не забудьте про удобную обувь
- Ребёнка до 14 лет на экскурсии должен сопровождать взрослый
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Малой Конюшенной улице
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.